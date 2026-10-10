ਸ੍ਰੀ ਹੇਮਕੁੰਟ ਸਾਹਿਬ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਹੋਈ ਸਮਾਪਤੀ, ਇਸ ਸਾਲ 3.84 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਦਰਸ਼ਨ, ਜਾਣੋ ਆਖਿਰੀ ਦਿਨ ਕੀ ਰਿਹਾ ਖ਼ਾਸ ?

ਸ੍ਰੀ ਹੇਮਕੁੰਟ ਸਾਹਿਬ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਹੋਈ ਸਮਾਪਤੀ, ਇਸ ਸਾਲ 3.84 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਦਰਸ਼ਨ, ਜਾਣੋ ਆਖਿਰੀ ਦਿਨ ਕੀ ਰਿਹਾ ਖ਼ਾਸ ?
ਸ੍ਰੀ ਹੇਮਕੁੰਟ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜਾਣੋ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਆਖਿਰੀ ਦਿਨ ਕੀ ਕੁਝ ਰਿਹਾ ਖ਼ਾਸ
Published : October 10, 2026 at 4:02 PM IST
ਚਮੋਲੀ (ਉੱਤਰਾਖੰਡ): ਪਵਿੱਤਰ ਸਿੱਖ ਤੀਰਥ ਸਥਾਨ, ਸ੍ਰੀ ਹੇਮਕੁੰਟ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਹਿਮਾਲਿਆ ਵਿੱਚ 15,000 ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਉਚਾਈ 'ਤੇ ਸਥਿਤ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸ਼੍ਰੀ ਲੋਕਪਾਲ ਲਕਸ਼ਮਣ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਕਿਵਾੜ ਰਸਮਾਂ ਰਿਵਾਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਠੰਢ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਫੌਜੀ ਬੈਂਡ ਦੀਆਂ ਸੁਰੀਲੀਆਂ ਧੁਨਾਂ, ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ, ਅੰਤਿਮ ਅਰਦਾਸ ਅਤੇ "ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ" ਦੇ ਨਾਂਅ ਦੇ ਨਾਲ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਪਲ ਦੇ ਗਵਾਹ ਬਣੇ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ 23 ਮਈ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਹੇਮਕੁੰਟ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ 384,573 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੇ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ 'ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਕਿਵਾੜ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਗੋਵਿੰਦ ਧਾਮ (ਘੰਗਰੀਆ) ਤੋੰ ਰਾਹੀ ਜੱਥੇਦਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਸ੍ਰੀ ਹੇਮਕੁੰਟ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਏ 40 ਸਿੱਖ ਮੈਂਬਰੀ ਸਮੂਹ ਦਾ ਜਥਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ।
ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਅਰਦਾਸ ਤੱਕ
ਕਿਵਾੜ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਸਵੇਰ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਦੇ ਨਾਲ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਦੁਪਹਿਰ ’ਚ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਲੈਣ ਮਗਰੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਫੌਜ ਦੇ ਬੈਂਡ ਦੀ ਸੁਰੀਲੀਆਂ ਅਤੇ ਗੌਰਵਸ਼ਾਲੀ ਧੁਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ ਤੋਂ ਸੱਚਖੰਡ ਸਾਹਿਬ ’ਚ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ੍ਰੀ ਹੇਮਕੁੰਟ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਲੋਕਪਾਲ ਲਕਸ਼ਮਣ ਮੰਦਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਸਰਦੀਆਂ ਲਈ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।
ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਐਸਡੀਆਰਐਫ ਨੇ ਸੰਭਾਲੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ
ਭਾਰੀ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ, ਮੀਂਹ, ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਠੰਢ ਅਤੇ ਫਿਸਲਣ ਵਾਲੇ ਪਹਾੜੀ ਰਸਤੇ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਚਮੋਲੀ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਐਸਡੀਆਰਐਫ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚੌਕਸ ਰਹੇ।
ਚਮੋਲੀ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਵਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਅਤੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਹੇਠ, ਯਾਤਰਾ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਸੁਚਾਰੂ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੁਸ਼ਕਲ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਤੇ, ਫੌਜੀ ਨੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ।
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