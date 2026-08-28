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ਭਿਆਨਕ ਹਾਦਸਾ: ਤੇਜ਼ ਰਫਤਾਰ ਬੱਸ ਪੁਲ ਦੀ ਕੰਧ ਨਾਲ ਟਕਰਾਈ, ਐੱਸਆਈ ਸਮੇਤ 4 ਦੀ ਮੌਤ

ਟੱਕਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਆਵਰਾ ਪੁਲ ਤੋਂ ਕਈ ਯਾਤਰੀ ਡਿੱਗ ਪਏ, ਲਾਸ਼ਾਂ ਖੁੱਡੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀਆਂ। ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰੀ ਖਬਰ...

HORRIFIC ACCIDENT IN BIAORA
ਭਿਆਨਕ ਹਾਦਸਾ (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : August 28, 2026 at 12:55 PM IST

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ਰਾਜਗੜ੍ਹ: ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਜਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਿਆਨਕ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਬੱਸ ਨੇ ਕੰਟਰੋਲ ਗੁਆ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਬਿਆਓਰਾ ਵਿੱਚ ਭੋਪਾਲ ਬਾਈਪਾਸ ਪੁਲ ਦੀ ਕੰਧ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਗਈ। ਟੱਕਰ ਇੰਨੀ ਭਿਆਨਕ ਸੀ ਕਿ ਉੱਪਰਲੀਆਂ ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਸੁੱਤੇ ਯਾਤਰੀ ਖਿੜਕੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਡਿੱਗ ਗਏ ਅਤੇ ਪੁਲ ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਗਏ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਚਾਰ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾਟਕ ਦਾ ਇੱਕ ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।

ਇੰਦੌਰ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਬੱਸ

ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਬੱਸ ਕਾਨਪੁਰ ਤੋਂ ਇੰਦੌਰ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਬਿਆਓਰਾ ਨੇੜੇ ਪੁਲ 'ਤੇ ਇੱਕ ਮੋੜ 'ਤੇ ਇਸ ਨੇ ਕੰਟਰੋਲ ਗੁਆ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਭਿਆਨਕ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ। ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਮੰਜ਼ਰ ਬਹੁਤ ਭਿਆਨਕ ਸੀ, ਬੱਸ ਤੋਂ ਡਿੱਗੇ ਕਈ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਪੁਲ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ 11 ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਹਨ।

4 ਮ੍ਰਿਤਕ, 11 ਜ਼ਖਮੀ, 4 ਗੰਭੀਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ

11 ਜ਼ਖਮੀ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਓਰਾ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚਾਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਗੰਭੀਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਬਚਾਇਆ ਗਿਆ। ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਨੂੰ ਭੋਪਾਲ ਰੈਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇੱਕ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਫੜਨ ਲਈ ਆਏ ਸਨ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰ

ਰਾਜਗੜ੍ਹ ਦੇ ਐਸਪੀ ਅਮਿਤ ਤੋਲਾਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਘਟਨਾ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਕਾਰਨ ਵਾਪਰੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਥਾਂ 'ਤੇ ਬੱਸ ਪੁਲ ਦੀ ਕੰਧ ਨਾਲ ਟਕਰਾਈ ਉਸ ਥਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਮੋੜ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।" ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਸਾਈਬਰ ਸੈੱਲ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਰਵੀ ਕੇ.ਬੀ. (ਬਸੱਪਾ ਦਾ ਪੁੱਤਰ) ਵੀ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗੁਆ ​​ਬੈਠਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਫੜਨ ਲਈ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ - ਵਿਸ਼ਵਨਾਥ (ਮੋਹਨ ਦਾ ਪੁੱਤਰ) ਅਤੇ ਰਮੇਸ਼ (ਪੰਡੱਪਾ ਦਾ ਪੁੱਤਰ) - ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ।

ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਤਰੀ ਨਾਰਾਇਣ ਸਿੰਘ ਪੰਵਾਰ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਪੁਲ 'ਤੇ ਮੋੜ ਸੰਬੰਧੀ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਸਪੀਡ ਬ੍ਰੇਕਰ ਲਗਾਉਣ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੁਖਦਾਈ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਗੁਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵੇਦਨਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।"

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ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਦਸਾ
ਰਾਜਗੜ੍ਹ ਹਾਦਸਾ
HORRIFIC ACCIDENT IN BIAORA

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