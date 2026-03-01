ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ ਆਫਰ: ਰਾਮੋਜੀ ਫਿਲਮ ਸਿਟੀ ਨੇ ਘਟਾਈਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ, ਇਸ ਦਿਨ ਤੱਕ ਲਓ ਲਾਭ
ਰਾਮੋਜੀ ਫਿਲਮ ਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ 'ਤੇ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਖਾਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼।
Published : March 1, 2026 at 3:56 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ (8 ਮਾਰਚ) ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਰਾਮੋਜੀ ਫਿਲਮ ਸਿਟੀ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਰਾਮੋਜੀ ਫਿਲਮ ਸਿਟੀ ਮਾਰਚ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ ਵਜੋਂ ਮਨਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਰਾਮੋਜੀ ਫਿਲਮ ਸਿਟੀ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 1 ਮਾਰਚ ਤੋਂ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਫਿਲਮ ਸਿਟੀ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ। ਹਰ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਕੇ ਸਿਨੇਮਾ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਨੋਰੰਜਨ, ਮੌਜ-ਮਸਤੀ ਅਤੇ ਸਿਨੇਮੈਟਿਕ ਸ਼ਾਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ।
ਰਾਮੋਜੀ ਸਟੂਡੀਓ ਟੂਰ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵਿਲੱਖਣ ਫਿਲਮ ਸੈੱਟ, ਲਾਈਵ ਸ਼ੋਅ, ਸਵਾਰੀਆਂ, ਸਾਹਸੀ ਦੌਰੇ, ਬਰਡ ਪਾਰਕ, ਬਟਰਫਲਾਈ ਗਾਰਡਨ, ਮੋਸ਼ਨ ਕੈਪਚਰ, ਵਰਚੁਅਲ ਸ਼ੂਟ, ਮਾਇਆ ਲੋਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼
ਰਾਮੋਜੀ ਫਿਲਮ ਸਿਟੀ ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਹਰ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਟਿਕਟ ₹1111 (GST ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ) ਵਿੱਚ ਫਿਲਮ ਸਿਟੀ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 11 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹਾਂ ਲਈ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਟਿਕਟ ₹999 (GST ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ) ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਵਧੀਆ ਸਮਾਂ ਹੈ।
ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ 'ਤੇ ਸਮੂਹਿਕ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਰਾਮੋਜੀ ਫਿਲਮ ਸਿਟੀ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਵਿਕਲਪ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਲਮ ਸਿਟੀ ਵਿਖੇ ਆਯੋਜਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮਹਿਲਾ ਉਤਸਵ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਕੇ ਇਸਨੂੰ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ- www.ramojifilmcity.com 'ਤੇ ਜਾਓ ਜਾਂ ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ 76598 76598 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ।