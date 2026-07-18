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ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਚੋਰੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਮਾਮਲਾ: 20 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੇਗੀ SIT, ਜਾਂਚ ਲਈ ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਹੋਰ ਸਮਾਂ

ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਚੋਰੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਹੁਣ 20 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਤੇ ਹੋਣਗੀਆਂ?

SIT REPORT INVESTIGATION
SIT 20 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੇਗੀ (ANI and ETV Bharat)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : July 18, 2026 at 8:07 AM IST

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ਅਯੁੱਧਿਆ (ਯੂਪੀ): ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੇ ਦਾਨ ਚੋਰੀ ਅਤੇ ਗਬਨ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੋੜ ਆਇਆ ਹੈ। ਚੋਰੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (SIT) ਵੱਲੋਂ ਸੋਮਵਾਰ, 20 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਅੰਤਰਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਲਈ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸੋਮਵਾਰ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ:

20 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ, SIT ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਅੰਤਰਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਅਤੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਬੂਤਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਹੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਅੰਤਰਿਮ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮੋਹਨ ਨੇ ਰਾਮ ਜਨਮਭੂਮੀ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅੱਠ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਜਾਂਚ ਅਜੇ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ!:

ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਜਨਮਭੂਮੀ ਤੀਰਥ ਖੇਤਰ ਟਰੱਸਟ ਦੀ ਬੇਨਤੀ 'ਤੇ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 13 ਜੂਨ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ SIT ਬਣਾਈ। ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸੱਤ ਦਿਨ ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਲਈ 15 ਦਿਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 1 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 15 ਦਿਨ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜਾਂਚ 'ਤੇ ਐਸਆਈਟੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਇਸ ਨੂੰ 20 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਜਾਂਚ:

13 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਤੀਰਥ ਖੇਤਰ ਟਰੱਸਟ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਨੇ ਐਸਆਈਟੀ ਨੂੰ ਸਥਿਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਐਸਆਈਟੀ ਤੋਂ ਸਥਿਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਤਲਬ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਲਈ 20 ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਟਰੱਸਟ ਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਤੇ ਸਸਪੈਂਸ:

ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਟਰੱਸਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 6 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚੰਪਤ ਰਾਏ ਅਤੇ ਅਨਿਲ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਏ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 22 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਐਸਆਈਟੀ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਰਿਪੋਰਟ 'ਤੇ ਨਵੇਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਤੀਰਥ ਖੇਤਰ ਟਰੱਸਟ ਮੰਦਰ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਦਾਨ ਗਣਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਭੇਟ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ, SIT ਵੱਲੋਂ ਵਾਧੂ ਸਮਾਂ ਮੰਗਣ ਨਾਲ, 22 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

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ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਚੋਰੀ ਮਾਮਲਾ
SIT REPORT INVESTIGATION

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