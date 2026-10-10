ਰਾਮੋਜੀ ਫਿਲਮ ਸਿਟੀ 'ਚ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ, ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ ਇਹ ਲਿਸਟ
15 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੌਰਾਨ ਰਾਮੋਜੀ ਫਿਲਮ ਸਿਟੀ ਵਿਖੇ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਲਈ ਕਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮਾਗਮ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਹਨ।
Published : October 10, 2026 at 6:09 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਵਿਸ਼ਵ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਰਾਮੋਜੀ ਫਿਲਮ ਸਿਟੀ ਵਿਖੇ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਜਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦਾ ਰਾਮੋਜੀ ਫਿਲਮ ਸਿਟੀ ਫਿਲਮ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਵਰਗ ਹੈ। ਦੁਸਹਿਰਾ ਅਤੇ ਦੀਵਾਲੀ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਉਣ ਲਈ, "ਰਾਮੋਜੀ ਫੈਸਟੀਵਲ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ" ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਕਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮਾਗਮ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। 8 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਇਹ ਜਸ਼ਨ 15 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ।
ਸੈਲਾਨੀ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਰਾਤ 9 ਵਜੇ ਤੱਕ ਮਨੋਰੰਜਨ ਅਤੇ ਆਰਾਮ ਦੇ ਮਿਸ਼ਰਣ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਰਾਮੋਜੀ ਫਿਲਮ ਸਿਟੀ ਆਪਣੇ ਸਿਨੇਮੈਟਿਕ ਅਜੂਬਿਆਂ, ਕਾਰਨੀਵਲ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਅਤੇ ਚਮਕਦਾਰ ਲਾਈਟਾਂ ਨਾਲ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸੈਲਾਨੀ ਆਕਰਸ਼ਣਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਭਰਪੂਰਤਾ
ਰਾਮੋਜੀ ਫਿਲਮ ਸਿਟੀ ਕਈ ਵਿਲੱਖਣ ਆਕਰਸ਼ਣਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮਿਊਜ਼ੀਕਲ ਗਲੋ ਗਾਰਡਨ, ਸਿਨੇਮੈਟਿਕ ਕਾਰਨੀਵਲ ਪਰੇਡ, ਅਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਲਾਈਟ ਡਿਸਪਲੇਅ ਮੁੱਖ ਆਕਰਸ਼ਣਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹਨ। ਮੋਸ਼ਨ ਕੈਪਚਰ, ਮਾਇਆਲੋਕ, ਆਈਕੋਨਿਕ ਮੂਵੀ ਸੈੱਟ, ਅਤੇ ਏਆਈ-ਸੰਚਾਲਿਤ ਫੋਟੋਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਅਨੁਭਵ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਾਪਾਨੀ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨੀ ਡਾਂਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਮੋਹਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਾਹਸ ਐਡਵੈਂਚਰ ਪਾਰਕ ਸਾਹਸੀ ਉਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਰੋਮਾਂਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਸਿਨੇਮਾ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਲਿਆਉਣਾ
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਵਿਭਿੰਨ ਕਲਾਤਮਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਫਲੈਸ਼ ਮੋਬ, ਇੱਕ ਜੀਵੰਤ ਕਾਰਨੀਵਲ ਮਾਹੌਲ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਏਆਈ ਫੋਟੋ ਬੂਥ - ਇਹ ਸਾਰੇ 'ਮੂਵੀ ਮੈਜਿਕ' ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ - ਰਾਮੋਜੀ ਫਿਲਮ ਸਿਟੀ ਦੀ ਫੇਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਭੁੱਲ ਅਤੇ ਪਿਆਰੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਹ ਛੁੱਟੀਆਂ ਹਰ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰਾਮੋਜੀ ਤਿਉਹਾਰ ਦੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਟੈਂਡਰਡ ਡੇ ਪੈਕੇਜ ਨਾਲ ਹੀ ਆਕਰਸ਼ਕ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਪੈਕੇਜ ਵੀ ਨਾਲ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।
ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਲਪ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਜੋ ਰਾਮੋਜੀ ਫੈਸਟੀਵਲ ਜਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਆਨੰਦ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਫਿਲਮ ਸਿਟੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਲਪ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਲਈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਵਿਕਲਪ ਹਨ, ਬਜਟ-ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਟਲਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲਗਜ਼ਰੀ ਹੋਟਲਾਂ ਅਤੇ ਵਿਲੱਖਣ ਥੀਮ-ਅਧਾਰਤ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਤੱਕ।
ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ...
ਤਿਉਹਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ www.ramojifilmcity.com 'ਤੇ ਜਾਂ 76598 76598 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਟਿਕਟਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।