ਰੰਗ-ਬਿਰੰਗੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਨਾਲ ਜਗਮਗਾਇਆ ਬਦਰੀਨਾਥ ਧਾਮ, ਜਨਮ ਅਸ਼ਟਮੀ 'ਤੇ ਅਦਭੁੱਤ ਨਜ਼ਾਰਾ
ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜਨਮ ਅਸ਼ਟਮੀ 'ਤੇ ਬਦਰੀਨਾਥ ਧਾਮ ਵਿਖੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
Published : September 4, 2026 at 8:54 PM IST
ਚਮੋਲੀ/ਉਤਰਾਖੰਡ: ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜਨਮ ਅਸ਼ਟਮੀ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਬਦਰੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ ਰੰਗੀਨ ਅਤੇ ਆਕਰਸ਼ਕ ਲਾਈਟਾਂ ਨਾਲ ਜਗਮਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਤ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਬਦਰੀਨਾਥ ਮੰਦਰ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਲਈ ਖਿੱਚ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੰਦਰ ਕੰਪਲੈਕਸ ਅਤੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਸਜਾਵਟ ਨਾਲ ਧਾਮ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਨਾਲ ਧਾਮ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰਾ ਹੈ।
ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜਨਮ ਅਸ਼ਟਮੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਲਈ ਬਦਰੀਨਾਥ ਧਾਮ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਜਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਰੰਗ-ਬਿਰੰਗੀਆਂ ਚਮਕਦਾਰ ਲਾਈਟਾਂ ਨਾਲ ਸਜਾਏ ਗਏ ਮੰਦਰ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹੋਰ ਵੀ ਅਦਭੁੱਤ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਰੌਸ਼ਨੀ ਨਾਲ ਜਗਮਗਾਉਂਦਾ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜਨਮ ਅਸ਼ਟਮੀ 'ਤੇ ਬਦਰੀਨਾਥ ਧਾਮ ਵਿਖੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਮੰਦਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਭਜਨਾਂ, ਕੀਰਤਨਾਂ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੇ ਜਨਮ ਸਮੇਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਜਨਮ ਜਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਜਨਮ ਅਸ਼ਟਮੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹਨ। ਭਜਨ, ਕੀਰਤਨ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਬਦਰੀਨਾਥ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਭਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਰੰਗੀਨ ਰੌਸ਼ਨੀਆਂ ਨਾਲ ਸਜਿਆ ਭਗਵਾਨ ਬਦਰੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਦਾ ਮੰਦਿਰ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਆਕਰਸ਼ਣ ਦਾ ਸਰੋਤ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਲਈ ਖਿੱਚ ਦਾ ਸਰੋਤ ਵੀ ਹੈ।
बदरीनाथ में श्रीकृष्ण जन्माष्टमी की धूम, भक्तों का लगा तांता@pushkardhami@BKTC_UK@ChamoliDm@chamolipolice@satpalmaharaj— ETVBharat Uttarakhand (@ETVBharatUK) September 4, 2026
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ਜਨਮ ਅਸ਼ਟਮੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਬਦਰੀਨਾਥ ਧਾਮ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਸਵੇਰੇ 2 ਵਜੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਬਦਰੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਧਾਮ ਵਿਖੇ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜਨਮ ਉਤਸਵ ਦੇ ਜਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਮੰਦਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਅਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਨਮ ਅਸ਼ਟਮੀ ਦੇ ਜਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮੰਦਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 4 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 2 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਫਿਰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 5 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਦੁਬਾਰਾ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੇ।
ਸ਼੍ਰੀ ਬਦਰੀਨਾਥ-ਕੇਦਾਰਨਾਥ ਮੰਦਰ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 5 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 5:30 ਵਜੇ ਘੰਟੀ ਵਜਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਫਿਰ ਮੰਦਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੇ। ਮਹਾਭੀਸ਼ੇਕ ਪੂਜਾ ਸਵੇਰੇ 6:30 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਪੂਜਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
बदरीनाथ में श्रीकृष्ण जन्माष्टमी की धूम, भक्तों का लगा तांता@pushkardhami@BKTC_UK@ChamoliDm@chamolipolice@satpalmaharaj— ETVBharat Uttarakhand (@ETVBharatUK) September 4, 2026
खबर के लिए क्लिक करेंhttps://t.co/tdawu8Va0F pic.twitter.com/y2cq0T822G
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬਦਰੀਨਾਥ ਧਾਮ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਪੂਜਾ ਦੇ ਸਮੇਂ 6 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਬਦਲੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ। ਮੰਦਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੁਆਰਾ 31 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ, ਮੰਦਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
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