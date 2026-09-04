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ਰੰਗ-ਬਿਰੰਗੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਨਾਲ ਜਗਮਗਾਇਆ ਬਦਰੀਨਾਥ ਧਾਮ, ਜਨਮ ਅਸ਼ਟਮੀ 'ਤੇ ਅਦਭੁੱਤ ਨਜ਼ਾਰਾ

ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜਨਮ ਅਸ਼ਟਮੀ 'ਤੇ ਬਦਰੀਨਾਥ ਧਾਮ ਵਿਖੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

BADRINATH KRISHNA JANMASHTAMI
ਬਦਰੀਨਾਥ ਧਾਮ ਵਿੱਚ ਰੋਸ਼ਨੀ (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : September 4, 2026 at 8:54 PM IST

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ਚਮੋਲੀ/ਉਤਰਾਖੰਡ: ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜਨਮ ਅਸ਼ਟਮੀ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਬਦਰੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ ਰੰਗੀਨ ਅਤੇ ਆਕਰਸ਼ਕ ਲਾਈਟਾਂ ਨਾਲ ਜਗਮਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਤ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਬਦਰੀਨਾਥ ਮੰਦਰ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਲਈ ਖਿੱਚ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੰਦਰ ਕੰਪਲੈਕਸ ਅਤੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਸਜਾਵਟ ਨਾਲ ਧਾਮ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਨਾਲ ਧਾਮ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰਾ ਹੈ।

ਰੰਗ-ਬਿਰੰਗੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਨਾਲ ਜਗਮਗਾਇਆ ਬਦਰੀਨਾਥ ਧਾਮ (Etv Bharat)

ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜਨਮ ਅਸ਼ਟਮੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਲਈ ਬਦਰੀਨਾਥ ਧਾਮ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਜਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਰੰਗ-ਬਿਰੰਗੀਆਂ ਚਮਕਦਾਰ ਲਾਈਟਾਂ ਨਾਲ ਸਜਾਏ ਗਏ ਮੰਦਰ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹੋਰ ਵੀ ਅਦਭੁੱਤ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਰੌਸ਼ਨੀ ਨਾਲ ਜਗਮਗਾਉਂਦਾ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

BADRINATH KRISHNA JANMASHTAMI
ਬਦਰੀਨਾਥ ਧਾਮ (Etv Bharat)

ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜਨਮ ਅਸ਼ਟਮੀ 'ਤੇ ਬਦਰੀਨਾਥ ਧਾਮ ਵਿਖੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਮੰਦਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਭਜਨਾਂ, ਕੀਰਤਨਾਂ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੇ ਜਨਮ ਸਮੇਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਜਨਮ ਜਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

BADRINATH KRISHNA JANMASHTAMI
ਰੰਗ-ਬਿਰੰਗੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਨਾਲ ਜਗਮਗਾ ਰਿਹਾ ਬਦਰੀਨਾਥ ਧਾਮ (Etv Bharat)

ਜਨਮ ਅਸ਼ਟਮੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹਨ। ਭਜਨ, ਕੀਰਤਨ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਬਦਰੀਨਾਥ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਭਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਰੰਗੀਨ ਰੌਸ਼ਨੀਆਂ ਨਾਲ ਸਜਿਆ ਭਗਵਾਨ ਬਦਰੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਦਾ ਮੰਦਿਰ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਆਕਰਸ਼ਣ ਦਾ ਸਰੋਤ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਲਈ ਖਿੱਚ ਦਾ ਸਰੋਤ ਵੀ ਹੈ।

ਜਨਮ ਅਸ਼ਟਮੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਬਦਰੀਨਾਥ ਧਾਮ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਸਵੇਰੇ 2 ਵਜੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਬਦਰੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਧਾਮ ਵਿਖੇ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜਨਮ ਉਤਸਵ ਦੇ ਜਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਮੰਦਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਅਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਨਮ ਅਸ਼ਟਮੀ ਦੇ ਜਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮੰਦਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 4 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 2 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਫਿਰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 5 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਦੁਬਾਰਾ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੇ।

ਸ਼੍ਰੀ ਬਦਰੀਨਾਥ-ਕੇਦਾਰਨਾਥ ਮੰਦਰ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 5 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 5:30 ਵਜੇ ਘੰਟੀ ਵਜਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਫਿਰ ਮੰਦਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੇ। ਮਹਾਭੀਸ਼ੇਕ ਪੂਜਾ ਸਵੇਰੇ 6:30 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਪੂਜਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬਦਰੀਨਾਥ ਧਾਮ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਪੂਜਾ ਦੇ ਸਮੇਂ 6 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਬਦਲੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ। ਮੰਦਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੁਆਰਾ 31 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ, ਮੰਦਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

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TAGGED:

BADRINATH DHAM
LIGHTING IN BADRINATH DHAM
ਬਦਰੀਨਾਥ ਧਾਮ ਵਿੱਚ ਰੋਸ਼ਨੀ
ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜਨਮਾਸ਼ਟਮੀ
BADRINATH KRISHNA JANMASHTAMI

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