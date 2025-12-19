ਰਾਮੋਜੀ ਫਿਲਮ ਸਿਟੀ 'ਚ 'ਵਿੰਟਰ ਫੈਸਟ' ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਆਗਾਜ਼, ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਚਰਮ 'ਤੇ

ਰਾਮੋਜੀ ਫਿਲਮ ਸਿਟੀ 'ਚ 'ਵਿੰਟਰ ਫੈਸਟ' ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਆਗਾਜ਼, ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਚਰਮ 'ਤੇ
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਆਓ ਰਾਮੋਜੀ ਫਿਲਮ ਸਿਟੀ ਵਿੱਚ...
Published : December 19, 2025 at 3:09 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਰਾਮੋਜੀ 'ਵਿੰਟਰ ਫੈਸਟ' (Ramoji Winter Fest) ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਮੋਜੀ ਫਿਲਮ ਸਿਟੀ ਵਿਖੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਸਾਲ 1 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਫੈਸਟੀਵਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਫਿਲਮ ਸਿਟੀ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਣ ਅਤੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਉਚਾਈਆਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਬਾਲਗਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਕਾਰਨੀਵਲ ਪਰੇਡ, ਮਿਊਜ਼ੀਕਲ ਗਲੋ ਗਾਰਡਨ ਅਤੇ ਮਾਇਆਲੋਕ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਭਰਪੂਰ ਆਨੰਦ ਮਾਣਿਆ।
ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਘੁੰਮਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਰਾਤ 9 ਵਜੇ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਰੰਗੀਨ ਰੌਸ਼ਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸੁੰਦਰ ਬਗੀਚਿਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਫਿਲਮ ਸੈੱਟ ਅਤੇ ਸਟੂਡੀਓ ਟੂਰ ਸਿਨੇਮਾ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਅਨੁਭਵ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਨੇ ਵਾਈਲਡ ਵੈਸਟ ਸਟੰਟ, ਸਵਾਰੀਆਂ, ਲਾਈਵ ਸ਼ੋਅ, ਐਡਵੈਂਚਰ ਪਾਰਕ ਅਤੇ ਬਰਡ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾਏ ਪਲਾਂ ਨੂੰ ਸੰਜੋਇਆ।
ਕਾਰਨੀਵਲ ਪਰੇਡ
ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕਾਰਨੀਵਲ ਪਰੇਡ, ਜੋ ਕਿ ਰਾਮੋਜੀ ਵਿੰਟਰ ਫੈਸਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨਮੋਹਕ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਫਲੋਟਸ, ਨ੍ਰਿਤਕਾਂ ਅਤੇ ਰੰਗੀਨ ਪਹਿਰਾਵੇ ਵਾਲੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਵਾਲੀ ਇਹ ਪਰੇਡ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਕਰਸ਼ਣ ਹੈ। ਮਿਊਜ਼ੀਕਲ ਗਲੋ ਗਾਰਡਨ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਪਨਮਈ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਮਾਇਆਲੋਕ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਫਿਲਮ ਸੈੱਟਾਂ ਦੇ ਜਾਦੂ ਨੂੰ ਜੀਵੰਤ ਹੁੰਦੇ ਦੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦਾ ਸਵਾਗਤ
31 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਜਸ਼ਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ, "ਰਾਮੋਜੀ ਕਾਰਨੀਵੇ - 2026" ਦਾ ਸਥਾਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਓਪਨ-ਏਅਰ ਡਾਂਸ ਫਲੋਰ 'ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ 2026 ਸਾਲ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਆਦੀ ਭੋਜਨ, ਅਸੀਮਤ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਸੰਗੀਤ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਨ-ਕਾਲ ਡਰਾਈਵਰ ਅਤੇ ਬੇਬੀਸਿਟਿੰਗ ਵਰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ
ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਜਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਰਾਮੋਜੀ ਫਿਲਮ ਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, www.ramojifilmcity.com 'ਤੇ ਲੌਗ ਇਨ ਕਰੋ ਜਾਂ 76598 76598 'ਤੇ ਕਾਲ ਸੈਂਟਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।