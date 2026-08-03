ਸਾਰੰਡਾ ਵਿੱਚ ਧਮਾਕਿਆਂ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਹੋਈ ਸ਼ਾਂਤ, ਬੇਕਾਰ ਹੋ ਰਿਹੈ ਨਕਸਲੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਸਮਾਨ
ਨਕਸਲੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਸਾਰੰਡਾ ਵਿੱਚ ਧਮਾਕਿਆਂ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
Published : August 3, 2026 at 6:20 PM IST
ਰਾਂਚੀ (ਝਾਰਖੰਡ): ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸਾਰੰਡਾ ਦੀਆਂ ਖੱਡਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆਂ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਅਕਸਰ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। ਕਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਕਦੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ, ਅਤੇ ਕਦੇ ਜਾਨਵਰ। ਪਰ ਸਮਾਂ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਰੰਦਾ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨਕਸਲੀਆਂ ਨੇ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਈ ਮੁਠਭੇੜਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਨਕਸਲੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਆਈਈਡੀ ਬੰਬਾਂ ਦਾ ਨੈੱਟਵਰਕ ਹੁਣ ਸਵੈ-ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਹੈ।
ਹੈਂਡਲਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਬੰਬ ਸਵੈ-ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ
ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸਾਲ ਜੰਗਲ ਖੇਤਰ, ਸਾਰੰਡਾ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਜ਼ਿਕਰ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਸੰਘਣੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਈਈਡੀ ਅਤੇ ਬਾਰੂਦੀ ਸੁਰੰਗ ਧਮਾਕੇ ਗੂੰਜਦੇ ਸਨ। ਨਕਸਲੀਆਂ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੀ ਅਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਡਰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸੜਕਾਂ, ਰਸਤਿਆਂ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਰਸਤਿਆਂ 'ਤੇ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਵਿਸਫੋਟਕ ਦੱਬੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਸਥਿਤੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ। ਝਾਰਖੰਡ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਾਰਜਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਾਰੰਡਾ 'ਤੇ ਨਕਸਲੀਆਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਲਗਭਗ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਦੇ ਨਕਸਲੀਆਂ ਦਾ ਗੜ੍ਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਹੁਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨਕਸਲੀ ਜੰਗਲ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਜੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭੱਜ ਗਏ ਹਨ। ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਬੇ ਗਏ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਸਫੋਟਕ ਹੁਣ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਕਾਰ ਅਤੇ ਬੇਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਵਿਸਫੋਟਕ ਹੈਂਡਲਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬੇਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ: ਸੀਆਰਪੀਐਫ ਆਈਜੀ
ਸੀਆਰਪੀਐਫ ਆਈਜੀ ਸਾਕੇਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਕਸਲੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਜ਼ਮੀਨਦੋਜ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਆਈਈਡੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਟ ਅਤੇ ਬੈਟਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਬੈਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਵਿਸਫੋਟਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਸਫੋਟਕ ਨੂੰ ਵਿਸਫੋਟ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਹੈਂਡਲਰ ਅਤੇ ਬੈਟਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਬੈਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਵਿਸਫੋਟਕ ਇੱਕ ਸਾਲ ਜਾਂ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਮੀਂਹ ਵੀ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਾਬਤ
ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਈਈਡੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਸਫੋਟਕ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਪਏ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਨਮੀ, ਮੀਂਹ ਅਤੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਹਿੱਸੇ ਅਤੇ ਵਿਸਫੋਟ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵਿਗੜ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਵਿਸਫੋਟਕਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਅਤੇ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਖੋਜ ਕਾਰਜ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸੈਂਕੜੇ ਵਿਸਫੋਟਕ ਨਸ਼ਟ, ਗੋਲਾ ਬਾਰੂਦ ਜ਼ਬਤ
ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੰਡਾ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਸਿੰਘਭੂਮ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਆਈਈਡੀ, ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬੰਬ, ਡੈਟੋਨੇਟਰ ਅਤੇ ਵਿਸਫੋਟਕ ਸਮੱਗਰੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੀ ਅਵਾਜਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਵਧਿਆ ਹੈ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੰਡਾ ਵਿੱਚ ਨਕਸਲੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਖੇਤਰ ਜੋ ਕਦੇ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਨਕਸਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਹੁਣ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ, ਪੁਲ, ਸਕੂਲ, ਮੋਬਾਈਲ ਟਾਵਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਹੁਣ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਪਹੁੰਚ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜੰਗਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ, ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ।
ਟੇਕ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥ ਨੇ ਆਈਈਡੀ ਟ੍ਰੈਪ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਿਆਰ
ਸਾਰੰਡਾ ਵਿੱਚ ਨਕਸਲੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਵਿਛਾਇਆ ਗਿਆ ਆਈਈਡੀ (ਇੰਪ੍ਰੋਵਾਈਜ਼ਡ ਐਕਸਪਲੋਸਿਵ ਡਿਵਾਈਸ) ਟ੍ਰੈਪ ਬੇਅਸਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਕਸਲੀਆਂ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਜੋ ਵਿਸਫੋਟਕ ਲਗਾਏ ਸਨ, ਉਹ ਹੁਣ ਜੰਗਲ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਦੱਬੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। 1.5 ਮਿਲੀਅਨ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਨਾਮ ਵਾਲਾ ਨਕਸਲੀ ਟੇਕ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥ, ਸਾਰੰਡਾ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਆਈਈਡੀ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੀ। ਉਸਦੀ ਤਕਨੀਕੀ ਮੁਹਾਰਤ ਨੂੰ ਨਕਸਲੀ ਸੰਗਠਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸਫੋਟਕ ਮਾਹਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।
ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਵਿੱਚ ਟੇਕ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥ ਨੇ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕੀਤਾ
ਆਪਣੇ ਤਕਨੀਕੀ ਹੁਨਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਟੇਕ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੀ ਅਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਤੋੜ-ਫੋੜ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੰਡਾ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਰਣਨੀਤਕ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਆਈਈਡੀ ਅਤੇ ਬਾਰੂਦੀ ਸੁਰੰਗਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਦਲਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਟੇਕ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥ ਸੰਗਠਨ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਸਨੇ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੰਗਠਨ ਤੋਂ ਉਸਦੇ ਵੱਖ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਾਰੰਡਾ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਤ ਵਿਸਫੋਟਕ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਨਕਸਲੀਆਂ ਨੇ ਆਈਈਡੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ, ਵਿਸਫੋਟਕ ਸਮੱਗਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ, ਬੈਟਰੀਆਂ, ਤਾਰਾਂ, ਡੈਟੋਨੇਟਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਪਕਰਣ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਹੁਣ, ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਹਰਾਂ ਦੇ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਾਰਨ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਬੇਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਦੱਬੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਈਈਡੀ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਦੱਬੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਰਗਰਮੀ ਦੇ।
2021 ਤੋਂ 2026 ਤੱਕ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਾਰਵਾਈ
ਝਾਰਖੰਡ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਰੰਦਾ ਵਿੱਚ ਨਕਸਲੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਨਿਰੰਤਰ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੁਣ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਨਕਸਲੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਏ ਗਏ ਆਈਈਡੀ ਨੂੰ ਨਕਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ, 2021 ਤੋਂ 2026 ਤੱਕ, ਝਾਰਖੰਡ ਜੈਗੁਆਰ ਦੇ ਅੱਧਾ ਦਰਜਨ ਬੰਬ ਨਿਰੋਧਕ ਦਸਤੇ ਨੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਬੰਬ ਲੱਭੇ ਅਤੇ ਨਸ਼ਟ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਸਫੋਟਕਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਾਹਰ ਇੱਕ ਕੁੱਤਾ ਦਸਤਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਕਈ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ, ਅਤੇ ਉੱਚ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੁੱਤਾ ਦਸਤੇ ਦੇ ਕੁਝ ਕੁੱਤੇ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ।
2,163 ਆਈਈਡੀ ਅਤੇ 1,903 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਵਿਸਫੋਟਕ ਨਸ਼ਟ ਕੀਤੇ ਗਏ
2021 ਤੋਂ 30 ਜੂਨ, 2026 ਤੱਕ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੇ ਨਕਸਲੀਆਂ ਦੇ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਆਈਈਡੀ (ਇੰਪ੍ਰੋਵਾਈਜ਼ਡ ਐਕਸਪਲੋਸਿਵ ਡਿਵਾਈਸ), ਬਾਰੂਦੀ ਸੁਰੰਗਾਂ, ਵਿਸਫੋਟਕ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਬਤੀਆਂ ਨੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਨਕਸਲੀ ਹਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਾਕਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 2,163 ਆਈਈਡੀ ਅਤੇ ਬਾਰੂਦੀ ਸੁਰੰਗਾਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਅਤੇ 1,903 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਵਿਸਫੋਟਕ ਵੀ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਇਹ ਸਫਲਤਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਿਉਂ ਹੈ?
ਨਕਸਲੀਆਂ ਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੰਗਲਾਂ ਅਤੇ ਕੱਚੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਵਿੱਚ ਆਈਈਡੀ ਅਤੇ ਬਾਰੂਦੀ ਸੁਰੰਗਾਂ ਲਗਾ ਕੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸਫੋਟਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਨਿਰੰਤਰ ਕਾਰਵਾਈਆਂ, ਤਕਨੀਕੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਬੰਬ ਨਿਰੋਧਕ ਦਸਤੇ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਨੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਆਈਈਡੀ ਅਤੇ ਵਿਸਫੋਟਕ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੰਭਾਵੀ ਨਕਸਲੀ ਹਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਟਾਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
50 ਨਕਸਲੀਆਂ ਨੇ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕੀਤਾ, 17 ਮੁਕਾਬਲੇ
2026 ਵਿੱਚ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਨਕਸਲੀ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਲਗਭਗ 50 ਸਰਗਰਮ ਨਕਸਲੀਆਂ ਨੇ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕੀਤਾ, 17 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਚੋਟੀ ਦੇ ਮਾਓਵਾਦੀ ਮਿਸਿਰ ਬੇਸਰਾ, ਜਿਸ 'ਤੇ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਨਾਮ ਸੀ, ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨੇ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਸਾਰੰਡਾ ਵਿੱਚ ਸੰਗਠਿਤ ਨਕਸਲੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਬਚੇ ਕੁਝ ਨਕਸਲੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜੰਗਲਾਂ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਭੱਜ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਲੁਕਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ।
ਅਸੀਮ ਮੰਡਲ ਵੀ ਜੰਗਲ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਗਿਆ
ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਨਾਮ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਮਾਓਵਾਦੀ ਅਸੀਮ ਮੰਡਲ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਸਰੰਡਾ ਛੱਡ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੱਲ ਰਹੇ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਧਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਕਾਰਨ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪਨਾਹਗਾਹ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਤਿਹਾਸਕ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਸਰੰਡਾ
ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਕਸਲੀਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਗੜ੍ਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਸਰੰਡਾ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਬਦੀਲੀ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ, ਮੁਕਾਬਲੇ, ਚੋਟੀ ਦੇ ਕਮਾਂਡਰਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਅਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੇ 2026 ਤੱਕ ਸਰੰਡਾ ਵਿੱਚ ਨਕਸਲੀ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਵਜੂਦ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।