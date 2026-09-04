ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਆਤਮਕਥਾ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ, ਇੰਨੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੀ ਰਿਲੀਜ਼, ਜਾਣੋ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਕੀ?

ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਆਤਮਕਥਾ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ, ਇੰਨੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੀ ਰਿਲੀਜ਼, ਜਾਣੋ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਕੀ?
ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦਿਲਚਸਪ ਪਹਿਲੂ ਹਨ।
Published : September 4, 2026 at 3:08 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਹਾਰਪਰਕੋਲਿਨਜ਼ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ "ਬੈਲੌਂਗਿੰਗ: ਏ ਜਰਨੀ ਆਫ਼ ਲਵ" (Belonging: A Journey of Love) 10 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰੇਗੀ। ਪੈਂਗੁਇਨ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਕਿਤਾਬ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਲੇਖਕ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਂਗੁਇਨ ਰੈਂਡਮ ਹਾਊਸ ਇੰਡੀਆ ਵਿਚਕਾਰ "ਡਰੇਡਾਕ" ਕਾਰਨ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਹੁਣ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਰਪਰਕੋਲਿਨਜ਼ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਾਟਕੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਹਨ, ਪਛਾਣ, ਆਪਣਾਪਣ, ਫਰਜ਼, ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ। ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਭਾਰਤ ਦੀ ਯਾਤਰਾ 'ਤੇ ਇੱਕ ਦੁਰਲੱਭ ਅੰਦਰੂਨੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ।"
ਪੈਂਗੁਇਨ ਰੈਂਡਮ ਹਾਊਸ ਇੰਡੀਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਵਾਦ
ਹਾਰਪਰਕੋਲਿਨਜ਼ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਇਹ ਐਲਾਨ ਪੈਂਗੁਇਨ ਰੈਂਡਮ ਹਾਊਸ ਇੰਡੀਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਕਿਤਾਬ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਇਸ ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਅਤੇ ਲੇਖਕ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਖਰੜੇ ਵਿੱਚ ਸੰਪਾਦਕੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਤਭੇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ।
ਕਈ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਪੈਂਗੁਇਨ ਇੰਡੀਆ 'ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ, ਆਰਐਸਐਸ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ਚੀਨ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤਰ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਪੀਟੀਆਈ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ, ਪੈਂਗੁਇਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ "ਸੱਚਮੁੱਚ ਉਤਸੁਕ" ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ "ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਜਿੱਤਿਆ ਗਿਆ ਅਧਿਕਾਰ" ਕਿਹਾ, ਪਰ ਅੰਤ ਵਿੱਚ "ਇੱਕ ਖਾਸ ਮੁੱਦੇ" 'ਤੇ ਰੁਕਾਵਟ ਕਾਰਨ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।
"ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਉਹ ਬਦਲਾਅ ਲਈ ਸਹਿਮਤ"
ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਿ "ਕੋਈ ਬਾਹਰੀ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ ਸੀ," ਪੈਂਗੁਇਨ ਨੇ ਗੁਪਤਤਾ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਲੇਖਕ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਗਤੀਰੋਧ ਦੀ ਸਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਗਲੋਬਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਸਮੂਹ ਪੈਂਗੁਇਨ ਰੈਂਡਮ ਹਾਊਸ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਸਹਾਇਕ/ਸੰਚਾਲਨ ਕੰਪਨੀ, PRHI ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਕੁਝ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਉਹ ਬਦਲਾਅ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ, ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੇਖਕ ਦੇ ਰੁਖ਼ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਖਾਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀ।"
ਹਾਰਪਰਕੋਲਿਨਜ਼ ਇੰਡੀਆ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਯਾਦਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਅਲਫ੍ਰੇਡ ਏ. ਨੌਫ (ਪੈਂਗੁਇਨ ਰੈਂਡਮ ਹਾਊਸ ਦੀ ਇੱਕ ਛਾਪ) ਇਸਨੂੰ 10 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰੇਗੀ। "Belonging" ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਟਲੀ ਦੇ ਵੇਨੇਟੋ ਵਿੱਚ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੈਂਬਰਿਜ ਦੀ ਉਸਦੀ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ 1965 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਪੋਤੇ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸੀ।
ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਕੀ?
ਇਹ ਯਾਦਾਂ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਵਿਆਹ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸੱਸ, ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਣ ਦੇ ਉਸਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਵਰਣਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੀ ਸਿੱਖਣਾ, ਸਾੜੀ ਪਹਿਨਣਾ, ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਦੁਖਦਾਈ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਵਰਣਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੰਜੇ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਹਵਾਈ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ, 1984 ਵਿੱਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ, ਅਤੇ 1991 ਵਿੱਚ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ। ਇਹ ਯਾਦਾਂ 2004 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਘਟਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ, ਜਿਸਨੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੱਕ ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ।