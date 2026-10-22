ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਡੇਬਿਊ, ਆਪਣੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਝਲਕ ਕੀਤੀ ਸਾਂਝੀ
ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਾਪੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
Published : October 22, 2026 at 5:05 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਸਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਕਿਤਾਬ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲੀ ਪੋਸਟ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ "ਪਿਆਰ, ਕਰਤੱਵ, ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕਹਾਣੀ" ਦੱਸਿਆ। ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ, "Belonging: A Journey of Love" ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਫੜੀ ਹੋਈ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ।
ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸਭ ਨੂੰ ਨਸਕਾਰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਇਹ ਪਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੱਚਮੁੱਚ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ, Belonging: A Journey of Love" ਦਾ ਪਹਿਲੀ ਝਲਕ । ਇਹ ਪਿਆਰ, ਫਰਜ਼, ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਆਪਣਾਪਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸੁਕ ਹਾਂ।" ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਾਪੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਧੀ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ ਮਠਿਆਈਆਂ ਖਾਂਦੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਹਾਰਪਰਕੋਲਿਨਜ਼ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ...
ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ, ਹਾਰਪਰ ਕੋਲਿਨਜ਼ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਯਾਦਾਂ "ਬੈਲੌਂਗਿੰਗ: ਏ ਜਰਨੀ ਆਫ਼ ਲਵ" ਨੂੰ 10 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੇਖਕ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਂਗੁਇਨ ਰੈਂਡਮ ਹਾਊਸ ਇੰਡੀਆ ਵਿਚਕਾਰ "ਡੈੱਡਲਾਕ" ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਾਰਪਰਕੋਲਿਨਜ਼ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, "ਸਾਡੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਯਾਦਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ 'ਬਿਲੌਂਗਿੰਗ' ਪਿਆਰ, ਪਛਾਣ, ਫਰਜ਼ ਅਤੇ ਆਪਣੇਪਣ ਦੀ ਇੱਕ ਨਾਟਕੀ ਅਤੇ ਡੂੰਘੀ ਨਿੱਜੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੀ ਯਾਤਰਾ 'ਤੇ ਇੱਕ ਦੁਰਲੱਭ ਅੰਦਰੂਨੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ।"
ਹਾਰਪਰਕੋਲਿਨਜ਼ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਐਲਾਨ ਪੈਂਗੁਇਨ ਰੈਂਡਮ ਹਾਊਸ ਇੰਡੀਆ (PRHI) ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਇੱਕ ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ। ਪੈਂਗੁਇਨ ਰੈਂਡਮ ਹਾਊਸ ਇੰਡੀਆ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਯਾਦਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਦਾ ਸੀ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਇਸ ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਖਰੜੇ ਵਿੱਚ ਸੰਪਾਦਕੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਅਤੇ ਲੇਖਕ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਮਤਭੇਦ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ।
ਕਈ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ, ਕੁਝ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਪੈਂਗੁਇਨ (manuscript) ਇੰਡੀਆ 'ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ, ਆਰਐਸਐਸ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤਰ 'ਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
"ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ"
ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ PTI ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਪੀਆਰਐਚਆਈ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ "ਸੱਚਮੁੱਚ ਉਤਸੁਕ" ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ "ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ" ਕਿਹਾ, ਪਰ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਾਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।
ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਾਹਰੀ ਦਬਾਅ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਪੀਆਰਐਚਆਈ ਨੇ ਗੁਪਤਤਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਲੇਖਕ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਗਤੀਰੋਧ ਦੇ ਸਹੀ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਤਾਬ, ਬੇਲੌਂਗਿੰਗ, ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵੇਨੇਟੋ, ਇਟਲੀ ਵਿੱਚ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੈਂਬਰਿਜ ਦੀ ਉਸਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ 1965 ਵਿੱਚ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਪੋਤੇ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸੀ।
ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖੀ ਗਈ ਇਹ ਯਾਦ-ਪੱਤਰ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੱਸ, ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਣ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੀ ਸਿੱਖਣਾ, ਸਾੜੀ ਪਹਿਨਣਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਇਹ ਤਿੰਨ ਵੱਡੀਆਂ ਦੁਖਾਂਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਵਰਣਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੰਜੇ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਜਹਾਜ਼ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ (1980), ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ (1984), ਅਤੇ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ (1991) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਯਾਦ-ਪੱਤਰ 2004 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ, ਜਿਸਨੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੱਕ ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ।
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