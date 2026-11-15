ਜਦੋਂ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਜਾਨ ਕਿਸਮਤ ਨਾਲ ਬਚ ਗਈ ! 1987 ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 2 ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ... ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ
ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ, "Belonging" ਵਿੱਚ 1987 ਵਿੱਚ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ 'ਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅਨੁਭਵ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੌਰਭ ਸ਼ੁਕਲਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ...
Published : November 15, 2026 at 6:38 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਇੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕਤਲ ਨੇ ਭਾਰਤ ਲਈ ਇੱਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ: ਕੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਥਿਤੀ ਕਦੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਤਲ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਮੂਹ (SPG) ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀਆਂ ਕਈ ਪਰਤਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਇਹ ਰਹੀ: ਇੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਵੇਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ?
1988 ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ
ਆਪਣੀ ਯਾਦ, "ਬਿਲੌਂਗਿੰਗ" ਵਿੱਚ, ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਯਾਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ 1984 ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਤਲ ਵਰਗੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਲਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇੱਕ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਮੂਹ ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਮੂਹ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 1988 ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਸੀ।
SPG ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਭਿਆਸਾਂ, ਸਰੀਰਕ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਨਿਸ਼ਾਨੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੌਰਿਆਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੌਰਾਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬਹੁ-ਪੱਧਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਸਨ। ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੇ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਦੌਰਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਈ, ਪਰ ਇਸਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ।
"ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸਮਾਰਕ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ, ਤਾਂ ਹੋਰ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ"
ਉਹ ਅੱਗੇ ਲਿਖਦੀ ਹੈ, "ਸਖ਼ਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਘੇਰੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਕੁਝ ਕਮੀਆਂ ਸਨ ਜਿੱਥੇ ਸਿਰਫ ਕਿਸਮਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ। ਇਹ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ 2 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਵਸ 'ਤੇ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਾਰਕ, ਰਾਜਘਾਟ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। 1987 ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਸਮਾਰਕ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚੇ ਜਿੱਥੇ ਸਮਾਰੋਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ। ਰਾਜੀਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਗੋਲੀ ਚੱਲਣ ਵਰਗੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੀ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਏ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਹਰ ਸੜਕ 'ਤੇ ਇੱਕ ਤਿੰਨ-ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਦਾ ਸਾਈਲੈਂਸਰ ਉਲਟਾ ਚੱਲਿਆ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸਮਾਰਕ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ, ਕਈ ਹੋਰ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਲੰਘ ਗਈ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਕੰਨ ਨੂੰ ਛੂੰਹ ਗਈ। ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਆਪਣੇ ਕੰਨ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ, ਅਤੇ ਉਸਦੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਖੂਨ ਵਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਬਾਕੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਟੀਮ ਸਾਰੀਆਂ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਭੱਜ ਗਈ, ਕੁਝ ਨੇ ਯਾਦਗਾਰ ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਦਰੱਖਤ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਹੋਰ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ।"
ਉਸ ਭਿਆਨਕ ਪਲ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਲਿਖਦੀ ਹੈ, "ਰਾਜੀਵ ਨੇ ਮੇਰੀ ਬਾਂਹ ਫੜ ਲਈ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰੀਆਂ, 'ਉਸਨੂੰ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਓ!' ਮੈਂ ਉਸਦੇ ਚਿਹਰੇ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ, ਮੇਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਡਰ ਸੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ - ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ! ਮੈਂ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰੀਆਂ, 'ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੀ!' ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੂਰ ਖਿੱਚ ਲਿਆ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਾਰਡ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ, ਰਾਜੀਵ ਵੱਲ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਦੇਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੀ ਰਹੀ, ਦਹਿਸ਼ਤ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਾਰਡਾਂ ਨਾਲ ਘਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ। ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਂਤ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਦਿਲੋਂ ਕੰਬ ਗਈ, ਪਰ ਉਸਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹਿੰਮਤ ਮਿਲੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਘਰ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਫੜਿਆ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਉਸਦੇ ਮੋਢੇ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ।"
ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼
ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਅੱਗੇ ਲਿਖਦੀ ਹੈ, "ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਸਾਡੀ ਕਾਰ ਵਰਾਂਡੇ 'ਤੇ ਰੁਕੀ, ਬੱਚੇ ਸਾਡੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਡਰ ਨਾਲ ਫਿੱਕੇ ਪੈ ਗਏ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਘਬਰਾਹਟ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ, "ਕੀ ਹੋਇਆ?" ਅਸੀਂ ਚਾਰੇ ਜਣੇ ਪੂਰੀ ਚਿੰਤਾ ਅਤੇ ਚੁੱਪ ਵਿੱਚ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦੇ ਰਹੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਾਂ। ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸਦੀ ਪੂਰੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਉਸ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਸਮਝ ਆਈ ਜਦੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਰਾਜੀਵ ਨੂੰ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਹਮਲਾਵਰ ਨੇ ਇਸ ਹਮਲੇ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਕਈ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਕੰਕਰੀਟ ਦੇ ਮੰਡਪ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉੱਗੀਆਂ ਸੰਘਣੀਆਂ ਵੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲੁਕਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਚੁਣੀ ਸੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦਾ ਸਮਾਨ ਵੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਪੂਰਾ ਰਾਜਘਾਟ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਪੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੁਕਿਆ ਰਿਹਾ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਆਦਮੀ ਆਪਣਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਫੁੱਟ ਦੂਰ ਨਾ ਖੁੰਝਦਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਵੱਖਰੀ ਹੁੰਦੀ।"
ਉਹ ਹਮਲਾ ਜਿਸਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ
ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਿੱਚ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ 'ਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਸੋਨੀਆ ਲਿਖਦੀ ਹੈ, "ਉਸੇ ਸਾਲ, ਉਹ 1987 ਦੇ ਭਾਰਤ-ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਲੰਬੋ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਤਲ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੋਂ ਵਾਲ-ਵਾਲ ਬਚ ਗਏ ਸਨ। ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੈਵਰਧਨੇ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਟਾਈਗਰਜ਼ ਆਫ਼ ਤਾਮਿਲ ਈਲਮ (LTTE) ਦੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਇਹ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਤਾਮਿਲ ਰਾਜ, ਈਲਮ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਸਿੰਹਲੀ ਫੌਜ ਨਾਲ ਲੜ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਟਕਰਾਅ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ LTTE ਮੈਂਬਰ ਉੱਥੇ ਸਰਗਰਮ ਸਨ, ਨਾਲ ਹੀ ਪੁਡੂਚੇਰੀ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ।"
ਉਹ ਅੱਗੇ ਲਿਖਦੀ ਹੈ, "ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨੇ ਤਾਮਿਲ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ, LTTE ਕਮਾਂਡਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਥਿਆਰ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੈਵਰਧਨੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਿਚਕਾਰ ਮਤਭੇਦ ਸਨ, ਅਤੇ ਸਿੰਹਲੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਗੁੱਸਾ ਸੀ ਜੋ ਇਸਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਣਾਅ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸੰਖੇਪ ਠਹਿਰਨ ਦੌਰਾਨ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ। ਰਾਜੀਵ ਵੀ ਦਬਾਅ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਮ ਸ਼ਾਂਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੁਸ਼ਕਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦਾ ਰਿਹਾ।"
ਸੋਨੀਆ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੀ ਹੈ, "ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਰਸਮੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਰਾਜੀਵ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਰਵਾਇਤੀ ਵਿਦਾਇਗੀ ਗਾਰਡ ਆਫ਼ ਆਨਰ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਉਹ ਲਾਈਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾਈ ਨੇਵੀ ਕੈਡੇਟ ਅਚਾਨਕ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਰਾਈਫਲ ਦਾ ਬੱਟ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਮਾਰਿਆ। ਹਮਲਾ ਸਿਰਫ ਇਸ ਲਈ ਖੁੰਝ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜੀਵ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅੱਖ ਦੇ ਕੋਨੇ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋਏ ਵਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਮਲਾਹ ਨੇ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਦੇ ਸਮਰਪਣ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ। ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ, ਸਿਪਾਹੀ ਨੇ ਇਸ ਕਥਿਤ "ਅਪਮਾਨ" ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ।
ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਸਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਰਾਜੀਵ ਇੱਕ ਘਾਤਕ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਕਿੰਨੀ ਮਾਮੂਲੀ ਬਚ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਅੱਗੇ ਲਿਖਦੀ ਹੈ, "ਮੈਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੈਵਰਧਨੇ, ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੁਝ ਧੱਕਾ-ਮੁੱਕੀ ਦੇਖੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।" ਮੈਂ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਵਕ ਹੀ ਰਾਜੀਵ ਕੋਲ ਭੱਜੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ - ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਮਾਰੋਹ ਹਾਲੇ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।"
ਉਹ ਅੱਗੇ ਲਿਖਦੀ ਹੈ, "ਮੈਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੈਵਰਧਨੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਖੜ੍ਹੇ ਸਨ, ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਚਿੰਤਤ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਕੈਡੇਟ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੇਜ਼ ਧੁੱਪ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਥਕਾਵਟ ਕਾਰਨ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਰਾਜੀਵ ਨੂੰ ਸਿਰ ਦੇ ਭਾਰ ਖੜ੍ਹੇ ਅਤੇ ਵਿਦਾਇਗੀ ਰਸਮਾਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਦੇਖਿਆ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਮੂਹ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆਇਆ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸਦਾ ਚਿਹਰਾ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਪੀਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੁਝ ਗਲਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਮੈਂ ਝਿਜਕਦੇ ਹੋਏ ਉਸਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਪਰ ਉਸਨੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।"
ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਦਰਦ ਨਿਵਾਰਕ ਦਵਾਈਆਂ ਲਈਆਂ
ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸੋਨੀਆ ਲਿਖਦੀ ਹੈ, "ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਹੁੰਚੇ, ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੀ ਜੈਕਟ ਅਤੇ ਕਮੀਜ਼ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸਦੇ ਮੋਢੇ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜ਼ਖ਼ਮ ਦੇਖਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਕਾਫ਼ੀ ਸੁੱਜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਦਰਦ ਨਿਵਾਰਕ ਦਵਾਈਆਂ ਲਈਆਂ, ਪਰ ਸੱਟ ਇੰਨੀ ਗੰਭੀਰ ਸੀ ਕਿ ਦਰਦ, ਭਾਵੇਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਘੱਟ ਗਿਆ, ਉਸਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ।"
LTTE ਨੇ ਆਪਣਾ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ
ਸੋਨੀਆ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੀ ਹੈ, "ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਟਕਰਾਅ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਤੇ LTTE ਨੇ ਆਪਣਾ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜਾਂ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲ ਟਾਈਗਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕਈ ਭਿਆਨਕ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜੀਆਂ ਗਈਆਂ। IPKF ਨੂੰ 1989 ਅਤੇ 1990 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ LTTE ਮੁਖੀ ਪ੍ਰਭਾਕਰਨ ਨੇ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ 1991 ਵਿੱਚ ਰਾਜੀਵ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਹੋ ਗਈ।"