'ਜੇ ਡੀਲ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ 26 ਦਿਨ ਭੁੱਖਾ ਕਿਉਂ ਰਹਿੰਦਾ?'- ਵਰਤ ਤੋੜਨ ਉੱਤੇ ਉੱਠ ਰਹੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਸੋਨਮ ਵਾਂਗਚੁੱਕ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਜਵਾਬ
ਸੋਨਮ ਵਾਂਗਚੁਕ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, "ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਚਰਿੱਤਰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ?" ਸੋਨਮ ਨੇ ਕਿਹਾ-ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨਾ ਲਗਾਓ।
Published : July 25, 2026 at 1:07 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: 26 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਠ ਰਹੇ ਸਵਾਲਾਂ ਉੱਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨ ਸੋਨਮ ਵਾਂਗਚੁਕ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਰੱਖੀ। ਯੂਟਿਊਬ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਉਸ ਨੇ ਕੋਈ "ਡੀਲ" ਜਾਂ "ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ" ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ 26 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਵਰਤ ਰੱਖਣ, 11 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਭਾਰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਵਰਤ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਦੁਖਦਾਈ ਹੈ।
AFTER 26 DAYS OF HUNGER DO I NEED TO PROVE MY SINCERITY !!!— Sonam Wangchuk (@Wangchuk66) July 24, 2026
Do please watch and help spread the word. Find the full 22 minutes video on my YouTube Channel: Sonam Wangchuk pic.twitter.com/6CO3tjZsSD
"ਲਦਾਖ ਦੀ ਠੰਢ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ"
ਸੋਨਮ ਵਾਂਗਚੁਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਲਈ ਆਪਣੀ 26 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਦਾ 11 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਭਾਰ ਘਟ ਗਿਆ। ਉਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਦਿਮਾਗ, ਕਈ ਹੋਰ ਅੰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਨੂੰ ਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਲੱਦਾਖ ਦੀ ਠੰਢ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤੇਜ਼ ਗਰਮੀ ਵਿੱਚ ਸੜਕ ਕਿਨਾਰੇ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ, ਤਰਲ ਖੁਰਾਕ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਤਾਕਤ ਮਿਲੀ ਹੈ।
ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਚਰਿੱਤਰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ?
ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ, ਵਾਂਗਚੁਕ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਆਪਣਾ ਵਰਤ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ, ਕਿਉਂ ਤੋੜਿਆ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਦੁਆਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਚਰਿੱਤਰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਮੇਰਾ ਵਰਤ ਕਿੰਨਾ ਪਵਿੱਤਰ ਸੀ? ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸਨੇ ਤੋੜਿਆ ਅਤੇ ਕਿਉਂ? ਕੀ ਕੋਈ ਸੌਦਾ ਹੋਇਆ? ਕੀ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ?"
ਸੋਨਮ ਵਾਂਗਚੁਕ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਜੇਕਰ ਇਰਾਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਏਅਰ-ਕੰਡੀਸ਼ਨਡ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਜੇ ਇਹ ਸੌਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਕੀ ਮੈਨੂੰ 26 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ? ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਗਰਮੀ ਵਿੱਚ ਸੜਕ ਕਿਨਾਰੇ ਬੈਠ ਕੇ ਡੀਲ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ? ਜੋ ਲੋਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਤਰਕਸੰਗਤ ਹੈ।"
ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨਾ ਲਗਾਓ।
ਵਾਂਗਚੁਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਫੋਨ ਕਾਲਾਂ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਸ਼ਾਇਦ ਪੂਰੀ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਹਫ਼ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿੱਟੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰਾ ਪਿਛੋਕੜ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
END OF HUNGER... BEGINNING OF ACCOUNTABILITY...!— Sonam Wangchuk (@Wangchuk66) July 24, 2026
Sonam Wangchuk ends his fast after 26 days upon getting assurance from the government and members of parliament of all political parties that the issue of accountability in the failing examination system will be discussed on the… pic.twitter.com/0C9YX5VlsL
ਸਵਾਲ ਕੌਣ ਉਠਾ ਰਿਹਾ ਹੈ?
ਸੋਨਮ ਵਾਂਗਚੁਕ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਜਾਂ ਟਿੱਪਣੀ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪੱਖਪਾਤ ਤੋਂ ਅਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਿਰਪੱਖ ਵਿਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਉਠਾਏ ਗਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿਰਪੱਖ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਸਵਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਭੇਜਣ।
ਮੇਰੀ ਸਦਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਹਮਦਰਦੀ ਬਰਕਰਾਰ
ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਸੋਨਮ ਵਾਂਗਚੁਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਦੁਰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਹਮਦਰਦੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵਰਤ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝੇ ਬਿਨਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਣਾ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਲੋਕ ਪੂਰੀ ਸੱਚਾਈ ਜਾਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਬਣਾਉਣਗੇ।