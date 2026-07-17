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ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਸੋਨਮ ਵਾਂਗਚੁਕ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਦੇ 20ਵੇਂ ਦਿਨ ਹਾਲਤ 'ਤੇ ਜਤਾਈ ਚਿੰਤਾ, 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ 350 ਗ੍ਰਾਮ ਘਟਿਆ ਭਾਰ

ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਸੋਨਮ ਵਾਂਗਚੁਕ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਦੇ 20ਵੇਂ ਦਿਨ ਉਸਦੀ ਹਾਲਤ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ, ਜਿਸਨੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ 350 ਗ੍ਰਾਮ ਭਾਰ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ।

CJP PROTEST JANTAR MANTAR
ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਸੋਨਮ ਵਾਂਗਚੁਕ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਦੇ 20ਵੇਂ ਦਿਨ ਹਾਲਤ 'ਤੇ ਜਤਾਈ ਚਿੰਤਾ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : July 17, 2026 at 3:57 PM IST

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ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ, ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਸੀਜੇਪੀ) ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਵਿਖੇ ਆਪਣੀ ਮਰਨ ਵਰਤ ਦੇ 20ਵੇਂ ਦਿਨ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨ ਸੋਨਮ ਵਾਂਗਚੁਕ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵਧਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਮੁੁਤਾਬਿਕ, ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਸਦਾ ਭਾਰ 350 ਗ੍ਰਾਮ ਘੱਟ ਕੇ 56.55 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਹਲਕੇ ਡੀਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸਦਾ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ, ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਨਬਜ਼ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਥਿਰ ਹੈ। ਮੈਡੀਕਲ ਟੀਮ ਉਸਦੀ ਚੌਵੀ ਘੰਟੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸਵੇਰੇ ਮੈਡੀਕਲ ਬੁਲੇਟਿਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ

ਦਿੱਲੀ ਮੈਡੀਕਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਸਤੀਸ਼ ਲਾਂਬਾ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਲਗਭਗ 9:30 ਵਜੇ ਸੋਨਮ ਵਾਂਗਚੁਕ ਦਾ ਨਵੀਨਤਮ ਸਿਹਤ ਬੁਲੇਟਿਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਡਾ. ਡੀ.ਕੇ. ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਡਾ. ਲਾਂਬਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੋਨਮ ਵਾਂਗਚੁਕ ਦੇ ਮਰਨ ਵਰਤ ਦਾ 20ਵਾਂ ਦਿਨ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੰਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਨਾ ਖਾਣ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਮੈਡੀਕਲ ਟੀਮ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਿਹਤ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

CJP PROTEST JANTAR MANTAR
ਸੋਨਮ ਵਾਂਗਚੁਕ (ETV Bharat)

24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ 350 ਗ੍ਰਾਮ ਭਾਰ ਘਟਾਉਣਾ

ਮੈਡੀਕਲ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਸੋਨਮ ਵਾਂਗਚੁਕ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਭਾਰ 56.55 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਹੈ। ਵੀਰਵਾਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 350 ਗ੍ਰਾਮ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਭਾਰ ਘਟਾਉਣਾ ਡਾਕਟਰਾਂ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਵਰਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਡੀਹਾਈਡ੍ਰੇਟਿਡ, ਪਰ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਚੇਤ

ਡਾਕਟਰਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਸੋਨਮ ਵਾਂਗਚੁਕ ਦਾ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ 108/68 mmHg ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸਦੀ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ 80 ਮਿਲੀਗ੍ਰਾਮ ਪ੍ਰਤੀ ਡੈਸੀਲੀਟਰ ਸੀ, ਉਸਦੀ ਨਬਜ਼ ਦੀ ਦਰ 72 ਪ੍ਰਤੀ ਮਿੰਟ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਆਕਸੀਜਨ ਸੰਤ੍ਰਿਪਤਾ (SpO2) 96 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮਾਪਦੰਡ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਪਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਵਰਤ ਰੱਖਣ ਕਾਰਨ ਨਿਰੰਤਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਡਾ. ਸਤੀਸ਼ ਲਾਂਬਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਨਮ ਵਾਂਗਚੁਕ ਦੀ ਹਾਈਡ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਥਿਤੀ "ਨਿਰਪੱਖ" ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਡੀਹਾਈਡ੍ਰੇਟਿਡ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਉਹ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਚੇਤ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਦੀ ਸਰੀਰਕ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਡਾਕਟਰੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਟੀਮ ਹਰ ਸਮੇਂ ਮੌਜੂਦ ਹੈ।

ਅੰਦੋਲਨ ਸਿੱਖਿਆ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਮੰਗ

ਮੈਡੀਕਲ ਟੀਮ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੋਨਮ ਵਾਂਗਚੁਕ ਦੇ ਭਾਰ, ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ, ਨਬਜ਼, ਆਕਸੀਜਨ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਹਾਈਡ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਵਰਤ ਰਹੇਗਾ, ਸਿਹਤ ਜੋਖਮ ਓਨੇ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ, ਉਸਦੀ ਹਰ ਗਤੀਵਿਧੀ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੂਚਕਾਂ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸੋਨਮ ਵਾਂਗਚੁਕ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਸੁਧਾਰਾਂ, ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ 'ਤੇ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ 'ਤੇ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਉਸ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੰਗਠਨਾਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।

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SONAM WANGCHUK HEALTH UPDATE
ਸੋਨਮ ਵਾਂਗਚੁ
CJP PROTEST JANTAR MANTAR

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