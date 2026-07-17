ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਸੋਨਮ ਵਾਂਗਚੁਕ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਦੇ 20ਵੇਂ ਦਿਨ ਹਾਲਤ 'ਤੇ ਜਤਾਈ ਚਿੰਤਾ, 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ 350 ਗ੍ਰਾਮ ਘਟਿਆ ਭਾਰ
ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਸੋਨਮ ਵਾਂਗਚੁਕ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਦੇ 20ਵੇਂ ਦਿਨ ਉਸਦੀ ਹਾਲਤ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ, ਜਿਸਨੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ 350 ਗ੍ਰਾਮ ਭਾਰ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ।
Published : July 17, 2026 at 3:57 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ, ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਸੀਜੇਪੀ) ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਵਿਖੇ ਆਪਣੀ ਮਰਨ ਵਰਤ ਦੇ 20ਵੇਂ ਦਿਨ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨ ਸੋਨਮ ਵਾਂਗਚੁਕ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵਧਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਮੁੁਤਾਬਿਕ, ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਸਦਾ ਭਾਰ 350 ਗ੍ਰਾਮ ਘੱਟ ਕੇ 56.55 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਹਲਕੇ ਡੀਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸਦਾ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ, ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਨਬਜ਼ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਥਿਰ ਹੈ। ਮੈਡੀਕਲ ਟੀਮ ਉਸਦੀ ਚੌਵੀ ਘੰਟੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਵੇਰੇ ਮੈਡੀਕਲ ਬੁਲੇਟਿਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ
ਦਿੱਲੀ ਮੈਡੀਕਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਸਤੀਸ਼ ਲਾਂਬਾ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਲਗਭਗ 9:30 ਵਜੇ ਸੋਨਮ ਵਾਂਗਚੁਕ ਦਾ ਨਵੀਨਤਮ ਸਿਹਤ ਬੁਲੇਟਿਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਡਾ. ਡੀ.ਕੇ. ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਡਾ. ਲਾਂਬਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੋਨਮ ਵਾਂਗਚੁਕ ਦੇ ਮਰਨ ਵਰਤ ਦਾ 20ਵਾਂ ਦਿਨ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੰਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਨਾ ਖਾਣ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਮੈਡੀਕਲ ਟੀਮ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਿਹਤ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ 350 ਗ੍ਰਾਮ ਭਾਰ ਘਟਾਉਣਾ
ਮੈਡੀਕਲ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਸੋਨਮ ਵਾਂਗਚੁਕ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਭਾਰ 56.55 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਹੈ। ਵੀਰਵਾਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 350 ਗ੍ਰਾਮ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਭਾਰ ਘਟਾਉਣਾ ਡਾਕਟਰਾਂ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਵਰਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ।
मैं किसी भी हालत में 20 July तक ज़िंदा रहूँगा ताकि मैं आप सब के साथ संसद तक मार्च कर सकूँ। और अगर 20 July को हमारा मार्च सफल नहीं रहा तो फिर मैं भूत बन कर वापस आऊँगा!”— Cockroach is Back (@Cockroachisback) July 17, 2026
सोनम वांगचुक ने अपनी ज़िन्दगी के इतने कठिन समय पर भी अपना सेंस ऑफ़ ह्यूमर नहीं खोया!
चलो संसद! pic.twitter.com/qF8oRizKjo
ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਡੀਹਾਈਡ੍ਰੇਟਿਡ, ਪਰ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਚੇਤ
ਡਾਕਟਰਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਸੋਨਮ ਵਾਂਗਚੁਕ ਦਾ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ 108/68 mmHg ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸਦੀ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ 80 ਮਿਲੀਗ੍ਰਾਮ ਪ੍ਰਤੀ ਡੈਸੀਲੀਟਰ ਸੀ, ਉਸਦੀ ਨਬਜ਼ ਦੀ ਦਰ 72 ਪ੍ਰਤੀ ਮਿੰਟ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਆਕਸੀਜਨ ਸੰਤ੍ਰਿਪਤਾ (SpO2) 96 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮਾਪਦੰਡ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਪਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਵਰਤ ਰੱਖਣ ਕਾਰਨ ਨਿਰੰਤਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਡਾ. ਸਤੀਸ਼ ਲਾਂਬਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਨਮ ਵਾਂਗਚੁਕ ਦੀ ਹਾਈਡ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਥਿਤੀ "ਨਿਰਪੱਖ" ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਡੀਹਾਈਡ੍ਰੇਟਿਡ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਉਹ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਚੇਤ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਦੀ ਸਰੀਰਕ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਡਾਕਟਰੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਟੀਮ ਹਰ ਸਮੇਂ ਮੌਜੂਦ ਹੈ।
ਅੰਦੋਲਨ ਸਿੱਖਿਆ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਮੰਗ
ਮੈਡੀਕਲ ਟੀਮ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੋਨਮ ਵਾਂਗਚੁਕ ਦੇ ਭਾਰ, ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ, ਨਬਜ਼, ਆਕਸੀਜਨ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਹਾਈਡ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਵਰਤ ਰਹੇਗਾ, ਸਿਹਤ ਜੋਖਮ ਓਨੇ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ, ਉਸਦੀ ਹਰ ਗਤੀਵਿਧੀ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੂਚਕਾਂ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
VIDEO | Delhi: Congress leader Pawan Khera (@Pawankhera) arrives at Jantar Mantar to meet Sonam Wangchuk, who is on an indefinite hunger strike since last 20 days.— Press Trust of India (@PTI_News) July 17, 2026
(Full video available on PTI Videos - https://t.co/n147TvrpG7) pic.twitter.com/yvR6b9Zusw
ਸੋਨਮ ਵਾਂਗਚੁਕ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਸੁਧਾਰਾਂ, ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ 'ਤੇ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ 'ਤੇ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਉਸ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੰਗਠਨਾਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।