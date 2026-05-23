ਤਿੰਨ ਫੁੱਟ ਟੋਏ 'ਚ ਲਾਸ਼ ਦੱਬੀ, ਉੱਪਰੋਂ ਨਮਕ ਛਿੜਕਿਆ... ਜਵਾਈ ਦਾ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕਤਲ

ਤਿੰਨ ਫੁੱਟ ਟੋਏ 'ਚ ਲਾਸ਼ ਦੱਬੀ, ਉੱਪਰੋਂ ਨਮਕ ਛਿੜਕਿਆ... ਜਵਾਈ ਦਾ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕਤਲ
ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਰਹਿੰਦੇ ਜਵਾਈ ਦਾ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਾਣੋ ਕਿਵੇਂ ਸੱਸ, ਸਾਲੀ, ਸਾਲੇਹਾਰ ਅਤੇ ਪਤਨੀ ਨੇ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ।
Published : May 23, 2026 at 3:46 PM IST
ਬਿਹਾਰ/ਜਮੁਈ: ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਜਮੁਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਮੋਹਨਪੁਰ ਥਾਣਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਾਲਾ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਜਿਥੇ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਘਰ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ 35 ਸਾਲਾ ਜਵਾਈ ਜਤਿੰਦਰ ਪੰਡਿਤ ਦਾ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਲਈ ਜਮੁਈ ਸਦਰ ਹਸਪਤਾਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਹੁਰਿਆਂ ਘਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜਵਾਈ ਦਾ ਕਤਲ
ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਜਤਿੰਦਰ ਪੰਡਿਤ ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਮਧੂਪੁਰ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਲੱਗਭੱਗ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਲਾ ਪਿੰਡ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਰਜਨੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਵਿਆਹ ਦੇ ਦੋ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰਿਆਂ 'ਚ ਘਰ ਜਵਾਈ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਇਸ ਜੋੜੇ ਦੇ ਦੋ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਹਨ: ਜਿਸ 'ਚ ਇੱਕ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਧੀ ਅਤੇ ਇੱਕ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ।
ਮਾਮੂਲੀ ਗੱਲ 'ਤੇ ਝਗੜਾ ਫਿਰ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ
ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਬੁੱਧਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰਕ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੋਈ, ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਜਤਿੰਦਰ ਪੰਡਿਤ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।
ਲਾਸ਼ 'ਤੇ ਨਮਕ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਜੋ ਲਾਸ਼ ਸੜ ਜਾਵੇ
ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਭੱਗ ਤਿੰਨ ਫੁੱਟ ਡੂੰਘੇ ਟੋਏ ਵਿੱਚ ਦੱਬ ਦਿੱਤਾ। ਲਾਸ਼ 'ਤੇ ਕਰੀਬ 15 ਪੈਕੇਟ ਨਮਕ ਦੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਲਾਸ਼ ਛੇਤੀ ਸੜ ਜਾਵੇ।
ਸੱਸ, ਸਾਲੀ, ਸਾਲੇਹਾਰ ਅਤੇ ਪਤਨੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ
ਘਟਨਾ ਤੋਂ 24 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਬਦਬੂ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਸੂਚਨਾ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਲਾਸ਼ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਪਤਨੀ, ਸੱਸ, ਸਾਲੀ ਅਤੇ ਸਾਲੇਹਾਰ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਪਤਨੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?
ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਸ਼ਰਾਬੀ ਸੀ ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਉਸ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਘਟਨਾ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਧੁੱਤ ਹੋ ਕੇ ਘਰ ਆਇਆ ਅਤੇ ਛੱਤ ਤੋਂ ਡਿੱਗਣ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਪਤਨੀ ਨੇ ਘਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਔਰਤ ਨਾਲ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸਬੰਧ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।"
ਜਮੁਈ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?
ਸਦਰ ਐਸਡੀਪੀਓ ਸਤੀਸ਼ ਸੁਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਅਤੇ ਟੋਏ ਵਿੱਚੋਂ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ, ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪਰਿਵਾਰਕ ਝਗੜੇ ਅਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ।
"ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਲਈ ਐਫਐਸਐਲ ਟੀਮ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਲਈ ਜਮੁਈ ਸਦਰ ਹਸਪਤਾਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗਾ।" - ਸਤੀਸ਼ ਸੁਮਨ, ਸਦਰ ਐਸਡੀਪੀਓ, ਜਮੁਈ