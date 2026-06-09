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ਧੀ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਉਮਰਕੈਦ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਈ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦਾ ਕਤਲ, ਲਾਸ਼ ਦੇ ਕੀਤੇ ਟੁੱਕੜੇ

ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇੱਕ ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ।

KILLING FATHER PENSION MONEY
ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਫੋਟੋ (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : June 9, 2026 at 10:28 AM IST

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ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਮਲਕਾਜਗਿਰੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਜਿਸ ਨੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਧੀ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ।

ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੂਤੀ ਸੁਤਾਰ (70), ਇੱਕ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਰੇਲਵੇ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੇ ਮੌਲਾਲੀ ਵਿੱਚ ਰੇਲਵੇ ਕਲੋਨੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਗੰਗਾਬਾਈ, ਪੁੱਤਰ ਕਿਸ਼ਨ ਸੁਤਾਰ ਅਤੇ ਦੋ ਧੀਆਂ ਸਨ। ਵੱਡੀ ਧੀ ਵਿਆਹੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਪੈਸੇ ਨਾ ਦੇਣ ਤੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ

ਕਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਛੋਟੀ ਧੀ ਪ੍ਰਪੁਲਾ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਮਾਰੂਤੀ ਉਸ ਦੀ ₹30,000 ਦੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਪੈਨਸ਼ਨ 'ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ, ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਧੀ ਉਸ ਨਾਲ ਈਰਖਾ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਪੈਸੇ ਮੰਗਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਗਏ ਸਨ। ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ, ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਇਸ ਰੁਕਾਵਟ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਬੈਲੇਂਸ ਦੇ ਵਾਰਸ ਬਣ ਜਾਣਗੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ 'ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਰਚ ਕੀਤਾ

ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਧੀ ਨੇ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਇੰਟਰਨੈੱਟ 'ਤੇ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਯੋਜਨਾ ਮੁਤਾਬਿਕ 16 ਅਗਸਤ 2019 ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧਤੁਰਾ ਸੁਕਾ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਪਾਊਡਰ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਮਾਰੂਤੀ ਦੇ ਖਾਣੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਦੋ ਦਿਨ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਧਤੁਰਾ ਜਿਆਦਾ ਮਿਲਾਇਆ ਤਾਂ ਮਾਰੂਤੀ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ।

ਲਾਸ਼ ਦੇ ਟੁੱਕੜੇ ਕਰਕੇ ਬਾਲਟੀਆਂ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਲਕੋਏ

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ 'ਤੇ ਚਾਕੂਆਂ ਨਾਲ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਬਾਲਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲੁਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਕਰਕੇ ਲਾਸ਼ ਦੇ ਟੁਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ।

ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨੂੰ ਆਈ ਬਦਬੂ ਆਈ ਤਾਂ ਲੱਗਾ ਪਤਾ

18 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਂਢ-ਗੁਆਂਢ ਦੇ ਲੋਕ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਏ ਤਾਂ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਗੰਦੀ ਬਦਬੂ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਆਖਿਰ ਇਹ ਬਦਬੂ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਘਰ ਅੰਦਰ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਥੇ ਲੁਕਾ ਕੇ ਰੱਖੀਆਂ ਬਾਲਟੀਆਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਗ ਦੇਖ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਸ਼ ਉੱਡ ਗਏ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਗੰਗਾਬਾਈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਪੁਲਾ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਤਤਕਾਲੀ ਮਲਕਾਜਗਿਰੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਏ. ਮਨਮੋਹਨ ਯਾਦਵ ਅਤੇ ਬੀ. ਜਗਦੀਸ਼ਵਰ ਰਾਓ ਨੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ, ਕਾਫ਼ੀ ਸਬੂਤ ਮਿਲੇ। ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਵੀ. ਬਾਲਭਾਸਕਰ ਰਾਓ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਅਤੇ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ।

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SON DAUGHTER COMMIT MURDER
SON DAUGHTER DEATH SENTENCE
MURDER OF FATHER FOR PENSION
ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਈ ਪਿਓ ਦਾ ਕਤਲ
KILLING FATHER PENSION MONEY

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