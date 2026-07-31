ਮਾਂ ਨੇ ਪੁੱਤਰ 'ਤੇ ਲਾਏ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ, ਪਿਤਾ ਨੇ ਮੰਗੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ

ਮਾਂ ਨੇ ਪੁੱਤਰ 'ਤੇ ਲਾਏ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ, ਪਿਤਾ ਨੇ ਮੰਗੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ
ਮੁਜ਼ੱਫਰਪੁਰ ਦੇ ਸਕਾਰਾ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦਾ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ
Published : July 31, 2026 at 4:14 PM IST
ਮੁਜ਼ੱਫਰਪੁਰ: ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਮੁਜ਼ੱਫਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਕਰਾ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਵੱਡੇ ਪੁੱਤਰ 'ਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਪੀੜਤਾ ਦੀ ਲਿਖਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ।
ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਬੁਲਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ
ਪੀੜਤਾ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਹ ਘਟਨਾ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਵਾਪਰੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਨਹਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੇ ਵੱਡੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਘਰ ਦੇ ਉੱਪਰਲੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਡਰੀ ਹੋਈ ਪੀੜਤਾ ਤੁਰੰਤ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਗਈ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
ਪਿਤਾ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ
ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੀੜਤਾ ਦੇ ਪਤੀ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਿਤਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਆਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਅਕਸਰ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
"ਮੈਂ ਇੱਕ ਕੁਲੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਘਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ, ਅਸੀਂ ਘਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਨਹਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ (ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ) ਦੇਣ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਦਾ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ। ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚਾਕੂ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਸ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਚਾਕੂ ਮਾਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਦਿਓ।" - ਪੀੜਤਾ ਦਾ ਪਤੀ (ਮੁਲਜ਼ਮ ਦਾ ਪਿਤਾ)
"ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਫਸਾਇਆ"
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੌਰਾਨ, ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖਿਲਾਫ ਸਾਰੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਅਤੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਉਸ ਦੀ ਅਸਲੀ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਉਸਦੀ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਕਾਰਨ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਫਸਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਪਤਨੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਕਾਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਮਨਘੜਤ ਦੱਸਦੀ ਹੈ।
"ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਮੇਰੀ ਅਸਲੀ ਮਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਜੁਰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਂ ਕਿਉਂ ਕਹਾਂ? ਮੇਰੀ ਇੰਨੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਗੁਨਾਹ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਕੁਝ ਗਲਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।" - ਪੀੜਤ ਦਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਪੁੱਤਰ
ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ
ਘਟਨਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੁਣ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਬੂਤਾਂ, ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। "ਸਕਰਾ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ, ਸਬੰਧਤ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਅਤੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਸਨੂੰ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।" - ਮਨੋਜ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ, ਡੀਐਸਪੀ ਈਸਟ-2