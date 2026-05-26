ਸਿੰਗਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਖਾਸ, ਪੜ੍ਹੋ ਅੱਜ ਦਾ ਰਾਸ਼ੀਫਲ

ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਰਹੇਗਾ? ਕਾਰੋਬਾਰ, ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬਦਲਾਅ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਲਈ ਅੱਜ ਦਾ ਰਾਸ਼ੀਫਲ ਪੜ੍ਹੋ।

TODAY RASHIFAL
ਅੱਜ ਦਾ ਰਾਸ਼ੀਫਲ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : May 26, 2026 at 9:35 AM IST

ਮੇਸ਼: ਅੱਜ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ ਖਬਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂਡ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਖਬਰ ਨਿੱਜੀ ਜਾਂ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਕਿਸਮ - ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰੀਅਰ ਜਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮਾਗਮ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਬਾਰੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਅੱਜ ਇਸ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪੈਸਾ ਮਿਲੇਗਾ।

ਵ੍ਰਿਸ਼ਭ: ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ, ਸੰਤੁਲਿਤ ਅਤੇ ਵਿਹਾਰਕ ਪਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਉੱਤਮ ਰਣਨੀਤੀ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਪਛਾਣ ਪਾਓਗੇ ਜਿਸ ਦਾ ਸਥਿਤੀਆਂ ਮੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਅਸਲ ਮਾਹਿਰ ਦੇ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੋਗੇ ਜੋ ਕਰਨ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦੇ ਹੋ।

ਮਿਥੁਨ: ਘਰ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਅੱਜ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ, ਖੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਜਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਦਿਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਜਿੰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਓਨਾ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ ਅਤੇ ਘਰ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋਸ਼ਪੂਰਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭਾਗ ਲਓਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਅਣਸੁਲਝੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਰੁਚੀ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕੋਗੇ।

ਕਰਕ: ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਆਰੇ ਨਾਲ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦੀ ਮੁੱਖ ਸੁਰਖੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਤੁਸੀਂ ਲਗਭਗ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰ ਕਾਰਨ ਇਸ ਨੂੰ ਖਰਚੀਲੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਤੋਹਫ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਇਹਸਾਨ ਨੂੰ ਚੁਕਤਾ ਕਰੇਗਾ।

ਸਿੰਘ: ਇਹ ਉਮੀਦ ਨਾ ਰੱਖੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਛੱਡ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।

ਕੰਨਿਆ: ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅਨੁਕੂਲਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਵਿੱਚ ਘੁਲਣ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰੋਗੇ। ਜੋ ਲੋਕ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੁਝ ਉਮੀਦ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਓਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਰੀਤੀ-ਰਿਵਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਰੱਖਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਤੁਲਾ: ਕੀਤੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਦੇ ਵਿਅਰਥ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋਣ। ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਲਈ ਆਪਣਾ ਸਿਧਾਂਤ ਬਣਾ ਲਓ। ਅੱਜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਲਦਾਇਕ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀਤ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਫਲ ਦੇਣਗੀਆਂ।

ਵ੍ਰਿਸ਼ਚਿਕ: ਤੁਸੀਂ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਛਵੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਠੋਰ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਹੋ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਦੀ ਕੋਈ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਮੰਥਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਹਿਕਰਮੀਆਂ ਅਤੇ ਬੌਸ ਨੂੰ ਨਵੀਨਕਾਰੀ ਵਿਚਾਰ ਦੇਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰੋਗੇ।

ਧਨੁ: ਅੱਜ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਅਤੇ ਆਪੂਰਤੀਕਰਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠਕਾਂ ਰੱਖਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਮਾਂ ਲਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਬਰ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਲਾਹਾਂ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਭ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਭਦਾਇਕ ਅਤੇ ਫਲਦਾਇਕ ਦਿੱਸੇਗਾ।

ਮਕਰ: ਸਿੰਗਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਭਵਿੱਖ ਬਿਤਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਤੇਜਕ ਭਾਵਨਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣੋਗੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣਾ ਦਿਲ ਖੋਲੋਗੇ। ਇਹ ਸਭ ਇੱਕ-ਤਰਫਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ਰਤ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਸਨੇਹ ਨਿਛਾਵਰ ਕਰੇਗਾ।

ਕੁੰਭ: ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਬਿਤਾਉਣਾ ਚਾਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਜੇ ਵੀ ਇੱਛਿਤ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਚੈਨ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ। ਇੱਕ ਅਣਸੁਖਾਵੀਂ ਘਟਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸਲੀਅਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਇਸ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਬ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕਿੰਨੀ ਤਾਕਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।

ਮੀਨ: ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੌਸਲੇ ਬੁਲੰਦ ਰੱਖਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸਦਾਚਾਰਕ ਸਮਰਥਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਸੰਭਾਵਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਸਾਥ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਵਡਭਾਗੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਲਈ ਬਸ ਇਹ ਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਹੌਸਲਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਨਤੀਜੇ ਮਿਲਣਗੇ। ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਕਲਪਨਾ ਅਤੇ ਰਚਨਾਤਮਕਤਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ।

