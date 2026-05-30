ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਹੱਥ ਵਿਕਦੀ ਰਹੀ ਨਬਾਲਿਗ ਕੁੜੀ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਖੌਫ਼ਨਾਕ ਹੱਡਬੀਤੀ

ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਝਾਂਸੀ ਤੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਢੇਂਕਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਸੈਕਸ ਰੈਕੇਟ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦਖਲ ਦਿੱਤਾ।

ਨਾਬਾਲਗ ਕੁੜੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਵੀ ਭੈੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਰਹੀ ਸੀ (ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਤਸਵੀਰ)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : May 30, 2026 at 7:51 PM IST

ਓਡੀਸ਼ਾ/ਢੇਂਕਨਾਲ: ਓਡੀਸ਼ਾ ਦੇ ਢੇਂਕਨਾਲ ਦੀ ਇੱਕ ਨਬਾਲਿਗ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਝਾਂਸੀ ਦੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਹੀ 50,000 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ। ਪਿਤਾ ਨੇ ਵੀ ਨਬਾਲਿਗ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗਿਰੋਹ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ। ਨਬਾਲਿਗ ਕੁੜੀ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੁਕਿਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਉਸ ਨੂੰ ਬਚਣ ਲਈ ਉਨਾਂ ਹੀ ਭੋਜਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਜਿੰਦਾ ਰਹਿ ਸਕੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਸਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਨਬਾਲਿਗ ਕੁੜੀ ਦਾ ਲੱਗਭੱਗ ਦੋ ਸਾਲ ਤੱਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੀੜਤਾ 18 ਮਈ ਨੂੰ ਭੱਜਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ। ਪੁਲਿਸ ਉਸ ਦੀ ਹੱਡਬੀਤੀ ਸੁਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਈ।

ਕਾਮਾਕਸ਼ਨਗਰ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮ ਤਾਰ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਹੈ।

ਓਡੀਸ਼ਾ ਪੁਲਿਸ ਸੈਕਸ ਰੈਕੇਟ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪੀੜਤਾ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਇਆ ਹੈ। (Etv Bharat)

ਢੇਂਕਨਾਲ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਅਭਿਨਵ ਸੋਨਕਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੋਜ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਾਮਾਕਸ਼ਨਗਰ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਦੋ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਟੀਮਾਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਝਾਂਸੀ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਪੀੜਤਾ ਦਾ ਬਿਆਨ ਲਿਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਹੁਣ, ਪੁਲਿਸ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।"

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਰਾਜ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਸ਼ੋਭਨਾ ਮੋਹੰਤੀ, ਜੋ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੈਂਪ ਅਦਾਲਤ ਲਈ ਢੇਂਕਨਾਲ ਆਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਿਲ ਦਹਿਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ। ਰਾਜ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਸ਼ੋਭਨਾ ਮੋਹੰਤੀ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਮਾਕਸ਼ਨਗਰ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ।

ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪੀੜਤਾ ਦੇ ਘਰ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅਸਹਿ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੀ ਉਸ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣੀ। ਇਸ ਲਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਰਾਜ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਪੁਲਿਸ ਪੀੜਤਾ ਅਤੇ ਝਾਂਸੀ ਵਿੱਚ ਫਸੀਆਂ ਹੋਰ ਨੌਜਵਾਨ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਵੀ ਦਿਵਾਏਗੀ।

ਰਾਜ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ਼ੋਵਨਾ ਮੋਹੰਤੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਢੇਂਕਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਕਿਵੇਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮੈਂ ਇਸ ਪੀੜਤਾ ਅਤੇ ਝਾਂਸੀ ਵਿੱਚ ਫਸੀਆਂ ਹੋਰ ਨੌਜਵਾਨ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਵਾਂਗੀ।"

ਪੀੜਤਾ ਨੇ ਦੱਸੀ ਹੱਡਬੀਤੀ

"ਮੈਂ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਗੁਆ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਆਦਮੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਿਮਾਰ ਮਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈਕੇ ਆਵਾਂਗੀ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੀ? ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਚਿੰਤਤ, ਕਨਖੜ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਬਟਾਪਾਲ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿਨੋਦ ਪੋਟ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਿਵਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਨੇ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਭੁਵਨੇਸ਼ਵਰ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਲਈ ਪੈਸੇ ਭੇਜ ਸਕਾਂਗੀ। ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ, ਮੈਂ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ-ਸਮਝੇ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲੀ ਗਈ। ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਝਾਂਸੀ ਦੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਜਾਧਵ ਨਾਮ ਦੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।"

ਪੀੜਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਆਸ਼ੀਸ਼ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਸਰੀਰਕ ਸਬੰਧ ਬਣਾਏ। ਮੇਰੀ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਗਰਭਪਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਕਲਿਆਣ ਯਾਦਵ ਨੂੰ 50,000 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਸਰੀਰਕ ਸਬੰਧ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਚੰਦਰਪਾਲ ਕੁਸ਼ੁਬਾ ਨਾਮ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਦਮੀ ਨੂੰ 50,000 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ। ਚੰਦਰਪਾਲ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।"

ਆਪਣੀ ਔਖੀ ਘੜੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਪੀੜਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਚੰਦਰਪਾਲ, ਉਸਦਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ, ਦੋ ਦਾਦਾ ਜੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚਾਰ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਤਾਬਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਦਸਲੂਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਖਾਣਾ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ-ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਖਾਂਦੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਖੋਲ੍ਹਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਚਾਕੂ ਅਤੇ ਬੰਦੂ ਦਿਖਾ ਕੇ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਮੈਂ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਅਸਹਿ ਦਰਦ ਸਹਿਣ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਮੌਕਾ ਲੱਭਿਆ ਅਤੇ 18 ਮਈ ਦੀ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਭੱਜ ਗਈ। ਉੱਥੋਂ, ਮੈਂ ਝਾਂਸੀ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚੀ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ।"

ਪੀੜਤਾ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਝਾਂਸੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਓਡੀਸ਼ਾ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰੇਲਗੱਡੀ 'ਤੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਪੀੜਤਾ ਜਿਸ ਨੇ ਅਣਗਿਣਤ ਦਰਦ ਸਹਿਣ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਅੰਦਰੋਂ ਮਰ ਗਈ ਹਾਂ।"

