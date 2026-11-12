ਉਡਾਣ ਦੌਰਾਨ ਟ੍ਰੇਨੀ ਜਹਾਜ਼ ਵੱਡੇ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ, ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਚ ਮੱਚੀ ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ

ਉਡਾਣ ਦੌਰਾਨ ਟ੍ਰੇਨੀ ਜਹਾਜ਼ ਵੱਡੇ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ, ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਚ ਮੱਚੀ ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ
ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸੋਲਾਪੁਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਨੀ ਜਹਾਜ਼ ਟੇਕਆਫ ਦੌਰਾਨ ਰਨਵੇਅ ਤੋਂ ਫਿਸਲ ਗਿਆ। ਪਾਇਲਟ ਅਤੇ ਚਾਲਕ ਦਲ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ।
Published : November 12, 2026 at 5:19 PM IST
ਸੋਲਾਪੁਰ (ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ): ਸੋਲਾਪੁਰ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸਿਖਲਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਰਨਵੇਅ ਤੋਂ ਫਿਸਲ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੇ ਅਹਾਤੇ ਵਿੱਚ ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ ਮਚ ਗਈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਇਲਟ ਦੇ ਟੇਕਆਫ ਲਈ ਤੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਕੰਟਰੋਲ ਗੁਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਹਾਜ਼ ਰਨਵੇਅ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ, ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਮਹਿਲਾ ਸਿਖਲਾਈ ਪਾਇਲਟ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੱਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਟਲ ਗਿਆ।
#Solapur: सोलापूर विमानतळावर गुरुवारी दुपारी साडेदोनच्या सुमारास प्रशिक्षणार्थी विमान घसरल्याची प्राथमिक माहिती समोर आली आहे. घटनेची माहिती मिळताच जिल्हा प्रशासन, पोलीस आणि रुग्णवाहिका घटनास्थळी दाखल झाल्या आहेत. #SolapurAirport #AircraftIncident #TraineeAircraft #MaharashtraNews— AIR News Mumbai, आकाशवाणी मुंबई (@airnews_mumbai) November 12, 2026
ਜਹਾਜ਼ ਅਚਾਨਕ ਰਨਵੇਅ ਤੋਂ ਫਿਸਲਿਆ
ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਖਲਾਈ ਪਾਇਲਟ ਆਪਣੀ ਉਡਾਣ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਉਡਾਣ ਭਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਜਹਾਜ਼ ਅਚਾਨਕ ਰਨਵੇਅ ਤੋਂ ਫਿਸਲ ਗਿਆ। ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਪੂਛ ਰਨਵੇਅ ਤੋਂ ਫਿਸਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੇਠਾਂ ਵੱਲ ਝੁਕ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜਹਾਜ਼ ਟੇਕਆਫ ਦੌਰਾਨ ਵਾਪਰੀ ਘਟਨਾ
ਇੱਕ ਫਲਾਇੰਗ ਕਲੱਬ ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਿਤ ਜਹਾਜ਼ ਦੁਪਹਿਰ 2:30 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਟੇਕਆਫ ਦੌਰਾਨ ਰਨਵੇਅ ਦੀ ਪੱਕੀ ਸਤ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਤਰ ਗਿਆ। ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਫਾਇਰਫਾਈਟਰਜ਼, ਇੱਕ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ।
#UPDATE | A trainer aircraft skidded off the runway while landing at Solapur Airport. A female trainee pilot was on board and escaped unhurt. Fire and police personnel rushed to the spot: Airport officials— ANI (@ANI) November 12, 2026
ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਰੀ
ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਅਚਾਨਕ ਵਾਪਰੀ ਘਟਨਾ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ। ਪਾਇਲਟ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਣ 'ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਲਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਘਟਨਾ ਦਾ ਸਹੀ ਕਾਰਨ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਅਸਪਸ਼ਟ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਤਕਨੀਕੀ ਨੁਕਸ ਸੀ, ਕੰਟਰੋਲ ਗੁਆਉਣਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਸੀ, ਇਹ ਅਧਿਕਾਰਤ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸੋਲਾਪੁਰ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਜਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਘਟਨਾ ਦੇ ਸਹੀ ਕਾਰਨ, ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਹੱਦ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ।