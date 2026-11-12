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ਉਡਾਣ ਦੌਰਾਨ ਟ੍ਰੇਨੀ ਜਹਾਜ਼ ਵੱਡੇ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ, ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਚ ਮੱਚੀ ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ

ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸੋਲਾਪੁਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਨੀ ਜਹਾਜ਼ ਟੇਕਆਫ ਦੌਰਾਨ ਰਨਵੇਅ ਤੋਂ ਫਿਸਲ ਗਿਆ। ਪਾਇਲਟ ਅਤੇ ਚਾਲਕ ਦਲ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ।

Solapur plane crash
ਉਡਾਣ ਦੌਰਾਨ ਰਨਵੇਅ ਤੋਂ ਫਿਸਲ ਗਿਆ ਟ੍ਰੇਨੀ ਜਹਾਜ਼ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : November 12, 2026 at 5:19 PM IST

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ਸੋਲਾਪੁਰ (ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ): ਸੋਲਾਪੁਰ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸਿਖਲਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਰਨਵੇਅ ਤੋਂ ਫਿਸਲ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੇ ਅਹਾਤੇ ਵਿੱਚ ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ ਮਚ ਗਈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਇਲਟ ਦੇ ਟੇਕਆਫ ਲਈ ਤੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਕੰਟਰੋਲ ਗੁਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਹਾਜ਼ ਰਨਵੇਅ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ, ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਮਹਿਲਾ ਸਿਖਲਾਈ ਪਾਇਲਟ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੱਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਟਲ ਗਿਆ।

ਜਹਾਜ਼ ਅਚਾਨਕ ਰਨਵੇਅ ਤੋਂ ਫਿਸਲਿਆ

ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਖਲਾਈ ਪਾਇਲਟ ਆਪਣੀ ਉਡਾਣ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਉਡਾਣ ਭਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਜਹਾਜ਼ ਅਚਾਨਕ ਰਨਵੇਅ ਤੋਂ ਫਿਸਲ ਗਿਆ। ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਪੂਛ ਰਨਵੇਅ ਤੋਂ ਫਿਸਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੇਠਾਂ ਵੱਲ ਝੁਕ ਰਹੀ ਹੈ।

ਜਹਾਜ਼ ਟੇਕਆਫ ਦੌਰਾਨ ਵਾਪਰੀ ਘਟਨਾ

ਇੱਕ ਫਲਾਇੰਗ ਕਲੱਬ ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਿਤ ਜਹਾਜ਼ ਦੁਪਹਿਰ 2:30 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਟੇਕਆਫ ਦੌਰਾਨ ਰਨਵੇਅ ਦੀ ਪੱਕੀ ਸਤ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਤਰ ਗਿਆ। ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਫਾਇਰਫਾਈਟਰਜ਼, ਇੱਕ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ।

ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਰੀ

ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਅਚਾਨਕ ਵਾਪਰੀ ਘਟਨਾ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ। ਪਾਇਲਟ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਣ 'ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਲਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਘਟਨਾ ਦਾ ਸਹੀ ਕਾਰਨ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਅਸਪਸ਼ਟ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਤਕਨੀਕੀ ਨੁਕਸ ਸੀ, ਕੰਟਰੋਲ ਗੁਆਉਣਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਸੀ, ਇਹ ਅਧਿਕਾਰਤ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸੋਲਾਪੁਰ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਜਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਘਟਨਾ ਦੇ ਸਹੀ ਕਾਰਨ, ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਹੱਦ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ।

TAGGED:

SOLAPUR PLANE CRASH
ਸੋਲਾਪੁਰ ਜਹਾਜ਼ ਹਾਦਸਾ
ਰਨਵੇਅ ਤੋਂ ਫਿਸਲਿਆ ਜਹਾਜ਼
PLANE SKIDS OFF RUNWAY

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