ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਸੰਬਰ ਵਰਗੀ ਠੰਢ, ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਕਾਰਣ ਆਮ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ, ਤਾਪਮਾਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ

ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਪਮਾਨ ਆਮ ਨਾਲੋਂ ਹੇਠਾਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਸੰਬਰ ਵਰਗੀ ਠੰਢ (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : March 20, 2026 at 3:00 PM IST

Updated : March 20, 2026 at 3:12 PM IST

ਸ਼ਿਮਲਾ: ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੌਸਮ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕਰਵਟ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਮਾਰਚ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗਰਮੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਰਾਜ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰੀ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿੰਨੌਰ ਦੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅੰਦਰ ਆਮ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਿਆ ਹੈ। ਉੱਚੀਆਂ ਉਚਾਈਆਂ 'ਤੇ ਬਰਫ਼ ਦੀ ਮੋਟੀ ਪਰਤ ਜਮ੍ਹਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੇਠਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਕਿਨੌਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ, ਸੜਕਾਂ ਬੰਦ

ਕਿਨੌਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਵੀਰਵਾਰ ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਜਾਰੀ ਰਹੀ। ਉੱਚੀਆਂ ਉਚਾਈਆਂ 'ਤੇ ਲਗਭਗ 2 ਫੁੱਟ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੇਠਲੀਆਂ ਉਚਾਈਆਂ 'ਤੇ ਲਗਭਗ 7 ਇੰਚ ਬਰਫ਼ ਪਈ। ਲਗਾਤਾਰ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਨੇ ਮਲਿੰਗ ਨਾਲਾ ਸਮੇਤ ਕਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਿਆ ਹੈ। ਕਈ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੁਵਿਧਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

ਮੀਂਹ ਅਤੇ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਨੇ ਪੂਰੇ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ

ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਨੌਰ ਵਿੱਚ ਸਗੋਂ ਕੁੱਲੂ, ਲਾਹੌਲ-ਸਪਿਤੀ, ਚੰਬਾ ਅਤੇ ਸ਼ਿਮਲਾ ਦੇ ਉੱਚੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸੈਲਾਨੀ ਸ਼ਹਿਰ ਮਨਾਲੀ ਅਤੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਫੁੱਟ ਤਾਜ਼ਾ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਨੇ ਅਟਲ ਸੁਰੰਗ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਥਿਤੀ ਕਾਫ਼ੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਨਾਲੀ-ਕੇਲੋਂਗ ਸੜਕ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਿਘਨ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹੇਠਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ ਨੇ ਠੰਢ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਣ ਅਤੇ ਫਿਸਲਣ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਿਆ ਹੈ। ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਨੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਹੌਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ

ਸ਼ਿਮਲਾ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿਗਿਆਨੀ ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ 19 ਮਾਰਚ ਦੀ ਰਾਤ ਤੋਂ ਹੀ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੱਛਮੀ ਗੜਬੜੀ ਸਰਗਰਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਨਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 57 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉੱਚ ਉਚਾਈ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹੰਸਾ ਵਿਖੇ 25 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਠੰਢ ਵਧਦੀ ਹੈ, ਤਾਪਮਾਨ ਘਟਦਾ ਹੈ

ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਪਮਾਨ ਆਮ ਨਾਲੋਂ ਹੇਠਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਿਮਲਾ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਾਪਮਾਨ 7.0°C (ਆਮ ਨਾਲੋਂ 1.5°C ਘੱਟ), ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ 8.2°C (ਆਮ ਨਾਲੋਂ 3.2°C ਘੱਟ), ਨਾਹਨ 10.0°C (ਆਮ ਨਾਲੋਂ 6.5°C ਘੱਟ), ਮਨਾਲੀ 3.1°C, ਕਲਪਾ 1.2°C ਅਤੇ ਕੁਕੁਮਸੇਰੀ -0.6°C ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਪਮਾਨ ਵੀ ਡਿੱਗ ਗਿਆ, ਸ਼ਿਮਲਾ ਵਿੱਚ 12.6°C, ਭੁੰਤਰ ਵਿੱਚ 15.4°C ਅਤੇ ਮਨਾਲੀ ਵਿੱਚ 11.6°C ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦਿਨ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਹੋਰ ਵੀ ਠੰਢਾ ਹੋ ਗਿਆ।

ਕਿੱਥੇ ਕਿੰਨੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਅਤੇ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਹੋਈ?

  • ਸ਼ਿਮਲਾ - 3.4 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਬਾਰਿਸ਼
  • ਸੁੰਦਰਨਗਰ – 1.2 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਬਾਰਿਸ਼
  • ਭੁੰਤਰ – 26.5 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਬਾਰਿਸ਼
  • ਕਲਪਾ – 19.0 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਬਾਰਿਸ਼
  • ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ - 15.3 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਬਾਰਿਸ਼
  • ਊਨਾ – 5.0 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਬਾਰਿਸ਼
  • ਪਾਲਮਪੁਰ – 6.6 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਬਾਰਿਸ਼
  • ਮਨਾਲੀ – 53.0 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਬਾਰਿਸ਼
  • ਕਾਂਗੜਾ - 6.5 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਬਾਰਿਸ਼
  • ਮੰਡੀ – 4.0 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਬਾਰਿਸ਼
  • ਸਿਓਬਾਗ - 32.4 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਬਾਰਿਸ਼
  • ਸਾਰਾਹਨ - 32.5 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਬਾਰਿਸ਼
  • ਨੇਰੀ – 3.0 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਬਾਰਿਸ਼
  • ਕੀਲੋਂਗ - 12.0 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ
  • ਕੁਕੁਮਸ਼ੇਰੀ – 11.4 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ
  • ਕਲਪਾ – 0.4 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ

ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਮੌਸਮ ਦੌਰਾਨ ਬੇਲੋੜੀ ਯਾਤਰਾ ਤੋਂ ਬਚਣ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਰੰਮਤ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।

ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਸਮ ਕਿਵੇਂ ਰਹੇਗਾ?

ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੌਸਮ ਖਰਾਬ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਅੱਜ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਅਤੇ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। 21-22 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਮੌਸਮ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਾਫ਼ ਰਹੇਗਾ। 23 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਗਰਜ-ਤੂਫ਼ਾਨ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਹਵਾਵਾਂ ਲਈ ਪੀਲਾ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 24-25 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਫਿਰ ਹਲਕੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਅਤੇ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਗਲੇ 2-3 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਾਪਮਾਨ ਵਿੱਚ 2-4 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਪਮਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

