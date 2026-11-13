ਪਹਾੜਾਂ 'ਚ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ, ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਟੁੱਟਿਆ ਸੰਪਰਕ
Snowfall Covers Kashmir : ਗੁਲਮਰਗ, ਸੋਨਮਰਗ ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੀਜ਼ਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਹੋਈ।
Published : November 13, 2026 at 11:46 AM IST
ਸ੍ਰੀਨਗਰ: ਕੁਪਵਾੜਾ, ਬਾਂਦੀਪੋਰਾ, ਗੁਰੇਜ਼, ਸੋਨਮਰਗ ਅਤੇ ਗੁਲਮਰਗ ਸਮੇਤ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਕਈ ਉੱਚੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਜ਼ਾ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਹੋਈ। ਮੀਂਹ ਅਤੇ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਘਾਟੀ ਵਿੱਚ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਂਦੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੜਕ ਸੰਪਰਕ ਵਿਘਨ ਪਿਆ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਸਲਾਹ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਵੀਰਵਾਰ ਦੁਪਹਿਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਬਾਂਦੀਪੋਰਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੇਜ਼ ਘਾਟੀ ਦੇ ਮੈਦਾਨੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਹੋਈ। ਦਵਾਰ, ਚੁਰਵਾਨ, ਬਕਤੂਰ ਅਤੇ ਕੰਜਲਵਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਨ ਜਿੱਥੇ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੈਂਡਸਕੇਪ ਬੰਜਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਕਾਰਨ ਰਾਜ਼ਦਾਨ ਦੱਰੇ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਗੁਰੇਜ਼ ਨੂੰ ਬਾਂਦੀਪੋਰਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸੜਕ ਹੈ।
ਸੀਜ਼ਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ
ਬਾਂਦੀਪੋਰਾ-ਗੁਰੇਜ਼ ਸੜਕ 'ਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਰੁਕ ਗਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਘਾਟੀ ਕੱਟ ਗਈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌਸਮ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਸੜਕ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਗੁਰੇਜ਼ ਛੱਡਣ ਅਤੇ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ। ਗੁਲਮਰਗ, ਸੋਨਮਰਗ ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੀਜ਼ਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਹੋਈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਖੇਤਰ ਭਰ ਦੇ ਕਈ ਮੌਸਮ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਮੀਂਹ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਵਿੱਚ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੌਸਮ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਗੁਲਮਰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 8:30 ਵਜੇ ਖਤਮ ਹੋਏ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ 40.6 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਕੁਪਵਾੜਾ ਵਿੱਚ 37.3 ਮਿਲੀਮੀਟਰ, ਪਹਿਲਗਾਮ ਵਿੱਚ 22.4 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਵਿੱਚ 16.3 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਈ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ, ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਪਮਾਨ 10.4 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਗੁਲਮਰਗ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਪਮਾਨ 4 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੁਪਵਾੜਾ ਵਿੱਚ 8.4 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਅਤੇ ਪਹਿਲਗਾਮ ਵਿੱਚ 10.3 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਸਲਾਹ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜੰਮੂ-ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ (NH-44) 'ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸੜਕੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ
ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਬੁੱਧਵਾਰ ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ ਤੋਂ ਵੀਰਵਾਰ ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਊਧਮਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਦਾਵਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ-ਲੇਨ ਸਟ੍ਰੈਚ, ਇੱਕ ਖੁਰਦਰੀ ਅਤੇ ਅਸਮਾਨ ਸੜਕ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਹੌਲੀ ਆਵਾਜਾਈ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ, ਅਤੇ ਮਾਰੋਗ ਅਤੇ ਕਿਸ਼ਤਵਾੜੀ ਪਥੇਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਿੰਗਲ-ਲੇਨ ਸਟ੍ਰੈਚ। ਡਲਵਾਸ ਵਿੱਚ ਵਾਹਨ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵੀ ਆਵਾਜਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ।
ਜੰਮੂ-ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਹਾਈਵੇਅ 'ਤੇ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਬਚਣ ਦੀ ਸਲਾਹ
ਦਾਵਲ ਵਿਖੇ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਸਿੰਗਲ-ਲੇਨ ਵਾਲਾ ਰਸਤਾ ਲਗਭਗ 30 ਤੋਂ 40 ਮੀਟਰ ਤੱਕ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਆਵਾਜਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹਲਕੇ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਜੰਮੂ-ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਹਾਈਵੇਅ 'ਤੇ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੱਥਰ ਡਿੱਗਣ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਣ ਦੇ ਜੋਖਮ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰਾਮਬਨ ਅਤੇ ਬਨੀਹਾਲ ਵਿਚਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ ਦੇ ਕਾਰਨ ਰਾਤ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਹਾਈਵੇਅ ਚੌੜਾ ਕਰਨ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਟੈਂਕਰਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 7 ਵਜੇ ਤੱਕ, ਡਿਗਡੋ-ਖੂਨੀ ਨਾਲਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਲਣਸ਼ੀਲ ਸਮਾਨ ਲੈ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਟੈਂਕਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੰਗ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਹਿਮ ਅਪੀਲ
ਸਲਾਹ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 'ਚੇਨਾਨੀ ਤੋਂ ਪਰੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸੇ 'ਤੇ ਟੈਂਕਰਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ 5 ਵਜੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ, ਬਣਾਉਣ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ, ਯਾਤਰੀ ਵਾਹਨਾਂ, ਨਿੱਜੀ ਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੰਮੂ-ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਹਾਈਵੇਅ 'ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਸੀ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਮੌਸਮ ਅਤੇ ਸੜਕ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਚੰਗੀ ਹੋਵੇ।'
ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੇਨ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਓਵਰਟੇਕ ਕਰਨ ਜਾਂ ਗਲਤ ਲੇਨ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕਿਸ਼ਤਵਾੜ-ਸਿੰਥਨ-ਅਨੰਤਨਾਗ ਰੋਡ 'ਤੇ, ਯਾਤਰੀ ਵਾਹਨਾਂ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਸੀ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਮੌਸਮ ਅਤੇ ਸੜਕ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਚੰਗੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਸੜਕ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ।
ਰਾਹਗੀਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਹਨ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਤੈਅ ਸਮਾਂ
ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੀਪੀ ਪਰਾਨਾ ਤੋਂ ਅਨੰਤਨਾਗ ਵੱਲ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਅਤੇ ਡਾਕਸੁਮ ਤੋਂ ਕਿਸ਼ਤਵਾੜ ਵੱਲ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਸੀ। ਜ਼ੋਜਿਲਾ ਦੱਰੇ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਕਾਰਨ, ਐਸਐਸਜੀ ਰੋਡ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੀਰ ਕੀ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਕਾਰਨ, ਮੁਗਲ ਰੋਡ ਨੂੰ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਯਾਤਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਕੰਟਰੋਲ ਯੂਨਿਟ ਨਾਲ ਸੜਕ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ, ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਣ ਅਤੇ ਪੱਥਰ ਡਿੱਗਣ ਦੇ ਜੋਖਮ ਵਾਲੇ ਰਸਤਿਆਂ 'ਤੇ।