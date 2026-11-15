ਬਦਰੀਨਾਥ ਧਾਮ ਵਿੱਚ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ, ਕਪਾਟ ਬੰਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਸਜਾਇਆ ਬਦਰੀਪੁਰੀ
ਬਦਰੀਨਾਥ ਧਾਮ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 16 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਬੰਦ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਦਰੀਪੁਰੀ ਵਿੱਚ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
Published : November 15, 2026 at 2:01 PM IST
ਚਮੋਲੀ (ਉੱਤਰਾਖੰਡ): ਉਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਉੱਚ ਹਿਮਾਲਿਆਈ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਸਮ ਅਕਸਰ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ, ਐਤਵਾਰ, 15 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ, ਭਗਵਾਨ ਬਦਰੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਮੌਸਮ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਹੋਈ। ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਨੇ ਪੂਰੇ ਬਦਰੀਪੁਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁੰਦਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਸਨ।
ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਭਗਵਾਨ ਬਦਰੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ
ਸੋਮਵਾਰ, 16 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ, ਬਦਰੀਨਾਥ ਧਾਮ ਦੇ ਕਪਾਟ ਸਰਦੀਆਂ ਲਈ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬੰਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਮੌਸਮ ਨੇ ਪੂਰੇ ਬਦਰੀਪੁਰੀ ਨੂੰ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਨਾਲ ਸਜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਨੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇੱਕ ਸੁੰਦਰ ਨਜ਼ਾਰਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਭਗਵਾਨ ਬਦਰੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਏ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਲਈ, ਇਹ ਪਲ ਯਾਦਗਾਰੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਇਸ ਸੁੰਦਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਕੈਮਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖੇ ਗਏ।
ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਮੁਤਾਬਕ,ਉਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਚਮੋਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਐਤਵਾਰ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਮੌਸਮ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸਮਾਨ ਬੱਦਲਵਾਈ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉੱਚਾਈ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਠੰਢ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵਧ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਬਦਰੀਨਾਥ ਧਾਮ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰੇ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਘਾਟੀਆਂ ਬਰਫ਼ ਦੀ ਚਿੱਟੀ ਚਾਦਰ ਨਾਲ ਢੱਕ ਗਈਆਂ। ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਪਮਾਨ ਡਿੱਗ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਠੰਢ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ।
ਕਪਾਟ ਬੰਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਇਸ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵਾਨ ਬਦਰੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਦੇ ਕਪਾਟ 16 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸਰਦੀਆਂ ਲਈ ਬੰਦ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਬਦਰੀਨਾਥ ਧਾਮ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਗਵਾਨ ਨਾਰਾਇਣ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਪਾਟ ਬੰਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਇਸ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਨੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਧਾਮ ਵਿੱਚ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਮਨਮੋਹਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਯਾਦਗਾਰੀ ਤਜੁਰਬੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਦਰੀਨਾਥ ਧਾਮ ਵਿੱਚ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੂਰਾ ਖੇਤਰ ਸਰਦੀਆਂ ਵਰਗਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਤਿਆਰੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਵੀ ਧਾਮ ਨੂੰ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਚਿੱਟੇ ਕੰਬਲ ਨਾਲ ਸਜਾਇਆ ਹੈ।