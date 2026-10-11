ਸੱਪ ਨਾਲ ਰੀਲ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਮਿਲੀ ਮੌਤ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ
ਜੋ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਸੱਪਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸ਼ਖ਼ਸ ਹੀ ਸੱਪ ਦੇ ਡੰਗ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ।
Published : October 11, 2026 at 9:00 AM IST
ਪੁਰੀ (ਓਡੀਸ਼ਾ): ਓਡੀਸ਼ਾ ਦੇ ਪੁਰੀ ਸਦਰ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਕੰਥਾਪੁਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸੱਪ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਕੋਬਰਾ ਦੇ ਡੰਗਣ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੱਪ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਵਾਪਰੀ ਅਤੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸਮੱਗਰੀ ਲਈ ਸੱਪ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦੇ ਸਮੇਂ ਸਾਵਧਾਨੀ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ।
ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਾਰਨ ਵੱਜਿਆ ਡੰਗ
ਮ੍ਰਿਤਕ, ਤਪਨ ਕੁਮਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਕੰਥਾਪੁਰ ਪਿੰਡ ਦਾ ਵਸਨੀਕ ਸੀ ਅਤੇ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੱਪਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਉਸ ਨੇ ਇੱਕ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਕੋਬਰਾ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਫਿਲਮਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਡੱਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਸੀ। ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕੁਮਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਧਿਆਨ ਭਟਕ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕੋਬਰਾ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸਦੀ ਉਂਗਲੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਦੀ ਕੂਹਣੀ 'ਤੇ ਡੰਗ ਮਾਰਿਆ। ਡੰਗ ਵੱਜਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਗਿਆ ਪਰ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰੁਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਲਾ ਗਿਆ।
ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਸੱਪ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਸ਼ੁਭੇਂਦੂ ਮਲਿਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਪਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦੇ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਖ਼ਤਰੇ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, 'ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਲਈ ਰੀਲਾਂ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।'
ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਕੋਬਰਾ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਹੋਈ ਮੌਤ
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਤਪਨ ਪੁਰੀ ਸਦਰ ਅਤੇ ਬ੍ਰਹਮਗਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੱਪਾਂ ਨੂੰ ਫੜਦਾ ਅਤੇ ਬਚਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਸੱਪਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। ਸੱਪਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਉਹ ਇੱਕ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਕੋਬਰਾ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਲਈ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਸੱਪਾਂ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣਾ ਕਿੰਨਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੋਬਰਾ ਵਰਗੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਸੱਪ ਦਾ ਡੰਗ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਘਾਤਕ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਸਹੀ ਇਲਾਜ ਤੁਰੰਤ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਜੋਖਮ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਝ ਜਰੂਰੀ
ਸੱਪ ਨੂੰ ਫੜਨਾ ਜਾਂ ਬਚਾਉਣਾ ਸਿਰਫ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਅਤੇ ਢੁਕਵੇਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਤਜਰਬੇ ਜਾਂ ਪਿਛਲੇ ਬਚਾਅ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਸੱਪਾਂ ਨਾਲ ਜੋਖਮ ਲੈਣਾ ਘਾਤਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।