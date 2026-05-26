ਬੈਂਗਲੁਰੂ-ਚੇਨਈ ਇੰਡੀਗੋ ਫਲਾਈਟ 'ਚ ਉਡਾਣ ਭਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਕਲਿਆ ਧੂੰਆਂ, ਵਾਲ-ਵਾਲ ਬਚੇ ਯਾਤਰੀ
ਪਾਇਲਟ ਦੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਕਾਰਨ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਸਾਰੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਚਾਲਕ ਦਲ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਿਆ ਗਿਆ।
Published : May 26, 2026 at 9:44 PM IST
ਬੈਂਗਲੁਰੂ: ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਦੇ ਕੈਂਪੇਗੌੜਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ, 26 ਮਈ, 2026 ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਵਾਈ ਹਾਦਸਾ ਟਲ ਗਿਆ। ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਤੋਂ ਚੇਨਈ ਜਾ ਰਹੀ ਇੰਡੀਗੋ ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ ਦੀ ਉਡਾਣ 6E 6017 'ਚ ਉਡਾਣ ਭਰਨ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਟੈਕਸੀ ਦੌਰਾਨ ਅਚਾਨਕ ਧੂੰਆਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦਹਿਸ਼ਤ ਫੈਲ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪਾਇਲਟ ਦੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਕਾਰਨ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਾਰੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਚਾਲਕ ਦਲ ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਿਆ ਗਿਆ।
VT-IME ਵਜੋਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਜਹਾਜ਼ ਫਲਾਈਟ 6E6017 ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਨ 'ਤੇ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਪੁਸ਼ਬੈਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਜੋਂ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਲਾਈਡਾਂ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਿਆ ਗਿਆ।
An IndiGo spokesperson says, “On 26 May 2026, while IndiGo flight 6E 6017 from Bengaluru to Chennai was taxing out to the runway for departure, smoke was noticed in the aircraft. In the interest of safety, an immediate evacuation was carried out and all the relevant authorities… pic.twitter.com/4HfBsqFuJF— ANI (@ANI) May 26, 2026
ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਗੋ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, "26 ਮਈ, 2026 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਗੋ ਦੀ ਫਲਾਈਟ 6E6017 ਬੰਗਲੁਰੂ ਤੋਂ ਚੇਨਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਧੂੰਆਂ ਨਿਕਲਦਾ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ, ਤੁਰੰਤ ਨਿਕਾਸੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।"
ਏਅਰਲਾਈਨ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਯਾਤਰੀ ਅਤੇ ਚਾਲਕ ਦਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟਰਮੀਨਲ ਇਮਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਸਹਾਇਤਾ ਟੀਮਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇੰਡੀਗੋ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਡਾਣ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਬਦਲਵੇਂ ਜਹਾਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਦੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਫਰੈਸ਼ਮੈਂਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ।
ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਾ ਤਾਂ ਇੰਡੀਗੋ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਸਿਵਲ ਏਵੀਏਸ਼ਨ (ਡੀਜੀਸੀਏ) ਨੇ ਧੂੰਏਂ ਦੇ ਸਹੀ ਕਾਰਨ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਧੂੰਆਂ ਕੈਬਿਨ, ਕਾਕਪਿਟ, ਜਾਂ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ। ਘਟਨਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਨ।