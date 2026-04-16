ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਤੋਂ ਭਿੰਡ ਜਾ ਰਹੀ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਬੱਸ ਪਲਟੀ, 3 ਦੀ ਮੌਤ, 35 ਜ਼ਖਮੀ

ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਤੋਂ ਭਿੰਡ ਜਾ ਰਹੀ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਬੱਸ ਪਲਟੀ, 3 ਦੀ ਮੌਤ, 35 ਜ਼ਖਮੀ
ਬੁੱਧਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੋਟਾ ਬਾਈਪਾਸ 'ਤੇ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਤੋਂ ਭਿੰਡ ਜਾ ਰਹੀ ਇੱਕ ਸਲੀਪਰ ਬੱਸ ਪਲਟ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਤਿੰਨ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।
Published : April 16, 2026 at 9:59 AM IST
ਕੋਟਾ: ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਕੋਟਾ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ 27 'ਤੇ ਇੱਕ ਭਿਆਨਕ ਸੜਕ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ। ਕੋਟਾ ਬਾਈਪਾਸ 'ਤੇ ਹਰੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਮੰਦਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਸਲੀਪਰ ਕੋਚ ਬੱਸ ਬੇਕਾਬੂ ਹੋਕੇ ਪਲਟ ਗਈ। ਇਸ ਭਿਆਨਕ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਦੁਖਦਾਈ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ 35 ਹੋਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ।
ਬੱਸ ਵਿੱਚ 60 ਯਾਤਰੀ ਸਵਾਰ ਸਨ
ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੰਤੋਸ਼ ਚੰਦਰਾਵਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, 'ਹਾਦਸੇ ਸਮੇਂ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 60 ਯਾਤਰੀ ਸਵਾਰ ਸਨ। ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿੰਨ ਪੁਰਸ਼ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਵੀਨ ਅਤੇ ਧਰਮਿੰਦਰ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਤੀਜੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ, ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਬੱਸ ਡਰਾਈਵਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਗੰਭੀਰ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਹਾਦਸਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ?
ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਬੱਸ ਦੁਪਹਿਰ 12 ਵਜੇ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਤੋਂ ਰਵਾਨਾ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਭਿੰਡ-ਮੋਰੈਨਾ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਰਾਤ ਲਗਭਗ 11:15 ਵਜੇ, ਕੋਟਾ ਬਾਈਪਾਸ 'ਤੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ ਅਚਾਨਕ ਬੱਸ ਤੋਂ ਕੰਟਰੋਲ ਗੁਆ ਦਿੱਤਾ। ਚਸ਼ਮਦੀਦਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 'ਬੱਸ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਕੰਟਰੋਲ ਗੁਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲੇਨ ਬਦਲੀ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਪੁਲੀ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਕੇ, ਡਿਵਾਈਡਰ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪਲਟ ਗਈ। ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਟਰਾਲਾ ਉਲਟੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਟਰਾਲਾ ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ, ਬੱਸ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦੇ ਦੇਖ ਕੇ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲਗਾਈ ਅਤੇ ਬੱਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਟੱਕਰ ਟਲ ਗਈ ਪਰ ਬੱਸ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਟੁੱਟਣ ਕਾਰਨ ਤਿੰਨ ਯਾਤਰੀ ਸੜਕ 'ਤੇ ਡਿੱਗ ਗਏ ਅਤੇ ਟਰਾਲੇ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਕੁਚਲੇ ਗਏ।'
ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ
ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਕੋਟਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟ (ਐਸਪੀ) ਤੇਜਸਵਿਨੀ ਗੌਤਮ ਅਤੇ ਆਰਕੇ ਪੁਰਮ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੰਤੋਸ਼ ਚੰਦਰਾਵਤ ਪੁਲਿਸ ਬਲਾਂ ਨਾਲ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕਰੇਨ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਬੱਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਸੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਟਰ ਨਾਲ ਧਾਤ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਬਚਾਇਆ ਗਿਆ। ਜ਼ਖ਼ਮੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਰਾਹੀਂ ਨਵੇਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਦਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਇਲਾਜ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਾਧੂ ਟੀਮ ਨੂੰ ਰਾਤੋ ਰਾਤ ਹਸਪਤਾਲ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ।
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਜਾਮ ਰਿਹਾ
ਹਾਦਸੇ ਕਾਰਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ 27 'ਤੇ ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਰਿਹਾ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਾਦਸਾਗ੍ਰਸਤ ਬੱਸ ਅਤੇ ਟਰਾਲੇ ਨੂੰ ਸੜਕ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕਰੇਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਵਾਜਾਈ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਦਸਾ ਡਰਾਈਵਰ ਦੇ ਸੌਂ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਤਕਨੀਕੀ ਖਰਾਬੀ ਆਈ।ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਇੱਕ ਯਾਤਰੀ ਸੋਮਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿਕਰਵਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਬੱਸ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਸੋਮਵੀਰ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਬੱਸ ਵਿੱਚ 60 ਤੋਂ ਵੱਧ ਯਾਤਰੀ ਸਨ ਅਤੇ ਸਲੀਪਰ ਕੋਚ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਲਗਭਗ 10 ਯਾਤਰੀ ਗੈਲਰੀ ਵਿੱਚ ਸਫਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਭੀੜ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ।'
