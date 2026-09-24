ETV Bharat / bharat

ਗ੍ਰੇਟਰ ਨੋਇਡਾ ਬੱਸ ਅਗਨੀਕਾਂਡ: "ਮਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਰੋ, ਬੱਸ ਨਹੀਂ ਰੋਕਾਂਗੇ," ਡਰਾਈਵਰ-ਕੰਡਕਟਰ ਹੱਸਦੇ ਰਹੇ, ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਦਰਦਨਾਕ ਕਹਾਣੀ ਆਈ ਸਾਹਮਣੇ

ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਮਹੋਬਾ ਜਾ ਰਹੀ ਇੱਕ ਬੱਸ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ 9 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰੀ ਖਬਰ...

YAMUNA EXPRESSWAY
ਗ੍ਰੇਟਰ ਨੋਇਡਾ ਬੱਸ ਅਗਨੀਕਾਂਡ (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : September 24, 2026 at 3:55 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਨੋਇਡਾ: ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਗ੍ਰੇਟਰ ਨੋਇਡਾ ਵਿੱਚ ਯਮੁਨਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇਅ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਚੱਲਦੀ ਸਲੀਪਰ ਬੱਸ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ। ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ 9 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਅੱਗ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਨੇ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਯੂਪੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਨੂੰ 50,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਬੱਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚੋਂ 20 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਚਾਇਆ।

ਐਫਆਈਆਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਰਾਤ ​​ਲਗਭਗ 11:30 ਵਜੇ, ਜਦੋਂ ਬੱਸ (ਨੰਬਰ BR32PA8647) ਨੋਇਡਾ-ਆਗਰਾ ਰੂਟ 'ਤੇ 33ਵੇਂ ਕਿਲੋਮੀਟਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ, ਤਾਂ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਡਰਾਈਵਰ ਦੇ ਕੈਬਿਨ ਵਿੱਚੋਂ ਸੜਨ ਦੀ ਬਦਬੂ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਸੁਨੀਲ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੁਝ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੇ ਡਰਾਈਵਰ ਅਤੇ ਕੰਡਕਟਰ ਨੂੰ ਇਸ ਬਦਬੂ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ। ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਸੜਨ ਦੀ ਬਦਬੂ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ।

ਜਦੋਂ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਭਰ ਗਿਆ ਧੂੰਆਂ

ਐਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਬੱਸ ਨਹੀਂ ਰੋਕੀ, ਅਤੇ ਡਰਾਈਵਰ ਅਤੇ ਕੰਡਕਟਰ ਕੈਬਿਨ ਵਿੱਚ ਬੀੜੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਗਰਟ ਪੀਂਦੇ ਰਹੇ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ, ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਸੀਟ ਦੇ ਨੇੜੇ ਅਚਾਨਕ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਲਪਟਾਂ ਉੱਠੀਆਂ। ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੇ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਬੱਸ ਰੋਕਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬੇਨਤੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਡਰਾਈਵਰ ਅਤੇ ਕੰਡਕਟਰ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਰੁਕਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕਾਇਆ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ, ਅੱਗ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਗਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੰਘਣਾ ਧੂੰਆਂ ਭਰ ਗਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਖਿੜਕੀ ਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਤੋੜ ਕੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਬਾਹਰ

ਐਫਆਈਆਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਰਾਈਵਰ ਅਤੇ ਕੰਡਕਟਰ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਭੱਜ ਗਏ। ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੜਦੀ ਹੋਈ ਬੱਸ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਵਾਲੇ ਯੰਤਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਬੱਸ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆਈਆਂ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਵਾਲੇ ਯੰਤਰਾਂ ਨਾਲ ਖਿੜਕੀ ਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ।

ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਮਹੋਬਾ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਬੱਸ

ਦਰਅਸਲ, ਯਮੁਨਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇਅ ਦੇ ਜ਼ੀਰੋ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 32 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਜੇਵਰ ਥਾਣਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੱਲਦੀ ਸਲੀਪਰ ਬੱਸ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 35 ਯਾਤਰੀ ਸਵਾਰ ਸਨ। ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਈ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਬੱਸ ਤੋਂ ਛਾਲ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, 9 ਲੋਕ ਬੱਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।

YAMUNA EXPRESSWAY
ਗ੍ਰੇਟਰ ਨੋਇਡਾ ਬੱਸ ਅੱਗ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ (UP Police)

ਬੱਸ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਗਿਆ ਡਰਾਈਵਰ

ਰੇਖਾ ਭਾਰਦਵਾਜ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ "ਜਦੋਂ ਬੱਸ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਮੈਂ ਸੌਂ ਰਹੀ ਸੀ। ਅਚਾਨਕ ਡਰਾਈਵਰ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ, 'ਬੱਸ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋ।' ਸਾਰੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗੇ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਲਈ ਭੱਜਣ ਲੱਗੀ ਪਰ ਮੈਂ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਪਈ। ਮੈਂ ਕਾਫ਼ੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਪੇਟ ਦੇ ਭਾਰ ਡਿੱਗੀ ਰਹੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਉੱਪਰੋਂ ਲੰਘ ਗਏ। ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਬੱਸ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈ।"

ਉਸ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ, "ਡਰਾਈਵਰ ਬੱਸ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੁਝ ਦੇਰ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉੱਠੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੜਕ 'ਤੇ ਪਿਆ ਦੇਖਿਆ।" ਰੇਖਾ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨਾਲ ਮਹੋਬਾ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਰੇਖਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗ ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਸੀਟ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਲੱਗਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ। ਫਿਰ ਪੂਰੀ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਧੂੰਆਂ ਭਰ ਗਿਆ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

TAGGED:

SLEEPER BUS FIRE NOIDA
GREATER NOIDA BUS FIRE
YAMUNA EXPRESSWAY FIRE
ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਅੱਗ
YAMUNA EXPRESSWAY

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.