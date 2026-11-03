ਕੇਦਾਰਤਾਲ ਟ੍ਰੈਕਰ ਲਾਪਤਾ, ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਕਾ ਡੰਡਾ ਤੇ ਸਹਸਤਰਤਾਲ ਬਣੇ ਵੱਡੇ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੇ ਗਵਾਹ, ਕਿਉਂ ਜੋਖਮ ਭਰੇ ਕਿਉਂ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਉੱਤਰਕਾਸ਼ੀ ਦੇ ਟ੍ਰੈਕ?
ਕੇਦਾਰਤਾਲ ਟ੍ਰੈਕ 'ਤੇ ਛੇ ਟ੍ਰੈਕਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਲਾਪਤਾ ਹਨ। ਇੱਕ ਖੋਜ ਮੁਹਿੰਮ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਹਾਦਸੇ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦੁਖਾਂਤਾਂ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
Published : November 3, 2026 at 8:57 PM IST
ਦੇਹਰਾਦੂਨ (ਉੱਤਰਾਖੰਡ): ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਉੱਤਰਕਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕੇਦਾਰਤਾਲ ਟ੍ਰੈਕ 'ਤੇ ਸੱਤ ਟ੍ਰੈਕਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਗਾਈਡ ਸਮੇਤ ਛੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਾਪਤਾ ਹੋਣ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਹਿਮਾਲੀਅਨ ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਉੱਤਰਕਾਸ਼ੀ ਦੇ ਪਹਾੜਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਖਰਾਬ ਮੌਸਮ, ਭਾਰੀ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ, ਬਰਫ਼ ਖਿਸਕਣ ਅਤੇ ਔਖੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੇ ਟ੍ਰੈਕਰਾਂ ਅਤੇ ਪਰਬਤਾਰੋਹੀਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਪਰਬਤਾਰੋਹੀ ਅਤੇ ਸੈਲਾਨੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਕਾ ਡੰਡਾ, ਸਹਸਤਰਾਤਲ, ਦਯਾਰਾ ਬੁਗਿਆਲ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਸੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕੇਦਾਰਤਾਲ ਵਰਗੇ ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਪਤਾ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉੱਤਰਕਾਸ਼ੀ ਦੇ ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਿਉਂ ਦੁਹਰਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ? ਕੀ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਤਬਦੀਲੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਕਾਰਨ ਹੈ? ਮੌਸਮ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ? ਕੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀਆਂ ਹਨ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਰਿਕਾਰਡਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਟ੍ਰੈਕਰਾਂ ਦੇ ਲਾਪਤਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੌਰਾਨ, ਰਾਜ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖਰਾਬ ਮੌਸਮ ਅਤੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ।
27 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ 13 ਲੋਕ ਚਲੇ ਗਏ, ਛੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਲਾਪਤਾ
27 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 ਨੂੰ, 13 ਮੈਂਬਰੀ ਟੀਮ ਕੇਦਾਰਤਾਲ ਟ੍ਰੈਕ ਲਈ ਉੱਤਰਕਾਸ਼ੀ ਦੇ ਗੰਗੋਤਰੀ ਤੋਂ ਰਵਾਨਾ ਹੋਈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਟ੍ਰੈਕਰ ਅਤੇ ਛੇ ਸਹਾਇਕ ਸਟਾਫ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇੱਕ ਰਸੋਈਆ 28 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਗੰਗੋਤਰੀ ਵਾਪਸ ਆਇਆ। ਬਾਕੀ 12 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ 29 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਤੈਅ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਚਾਨਕ ਖਰਾਬ ਮੌਸਮ, ਭਾਰੀ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਅਤੇ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰਾਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਕਾਰਨ, ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਈ।
30 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ, ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਕਿ ਟੀਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਪੋਰਟਰਾਂ ਅਤੇ ਗਾਈਡਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਭੇਜੀ। ਬਚਾਅ ਟੀਮ ਨੇ ਬਰਫ਼ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 6 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਰਸਤਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਤਿੰਨ ਪੋਰਟਰਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਰਸੋਈਏ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਚਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੱਤ ਟ੍ਰੈਕਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਗਾਈਡ ਲਾਪਤਾ ਰਹੇ।
ਲਾਪਤਾ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਪੰਜ ਟ੍ਰੈਕਰ ਸ਼ਾਮਲ
ਤਾਪਸ ਬੌਰੀ (30), ਰਤਨ ਘੋਸ਼ (23), ਮਨੋਜ ਖੋਵਾਸ (39), ਰਿੰਟੂ ਮੰਡਲ (40), ਅਤੇ ਉਦੈ ਘੋਸ਼ (30), ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਦੋ ਮਹਿਲਾ ਟ੍ਰੈਕਰ: ਵਰਤਿਕਾ ਵਰਮਾ (28) ਅਤੇ ਦੀਪਿਕਾ ਵਰਮਾ (29), ਅਤੇ ਉੱਤਰਕਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਇੱਕ 25 ਸਾਲਾ ਸਥਾਨਕ ਗਾਈਡ, ਸਿਧਾਰਥ ਰਾਣਾ। ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ SDRF, NDRF, ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ, ਨਹਿਰੂ ਮਾਊਂਟੇਨੀਅਰਿੰਗ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ (NIM), ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਟੀਮਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਖਰਾਬ ਮੌਸਮ ਕਾਰਨ 2 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਖੋਜ ਕਾਰਜ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਦੁਪਹਿਰ 1 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ, ਖੋਜ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਟੀਮ ਨੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪੁਰਸ਼ ਪਰਬਤਾਰੋਹੀ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀਆਂ। ਪਹਿਲਾਂ, ਬਚਾਅ ਟੀਮ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 4,000 ਮੀਟਰ ਦੀ ਉਚਾਈ 'ਤੇ ਇੱਕ ਤੰਬੂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸਮਾਨ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਲਾਪਤਾ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਿਆ।
ਮੌਸਮ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਪਰ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਿੱਥੇ ਸੀ?
27 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਟੀਮ ਦੇ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ 29 ਅਕਤੂਬਰ ਲਈ ਖਰਾਬ ਮੌਸਮ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਮਿਲੀ। ਗੰਗੋਤਰੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮਯੰਕ ਗਰਗ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਜਦੋਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਮਿਲੀ, ਟੀਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਟ੍ਰੈਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ, ਟੀਮ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੀ। ਟੀਮ ਨੂੰ 26 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਟ੍ਰੈਕ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
"ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਬਰਫ਼ ਦੇ ਤੋਦੇ ਡਿੱਗਣ ਨਾਲ ਬਚਾਅ ਟੀਮਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਆਈ। ਗੰਗੋਤਰੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਰਸਤੇ 'ਤੇ 10 ਤੋਂ 12 ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਬਰਫ਼ ਦੇ ਤੋਦੇ ਡਿੱਗਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮਿਲੀ।" - ਅਰਪਨ ਯਦੁਵੰਸ਼ੀ, SDRF ਕਮਾਂਡੈਂਟ
उत्तराखंड: केदारताल ट्रेक पर सर्च एंड रेस्क्यू टीम को मिले दो शव, 6 ट्रेकर्स अभी भी लापता #kedartaltrek #uttarkashi #missingtrekkers #trekkersbodies @dm_uttarkashi @ukcmo खबर के लिए नीचे दिए लिंक पर क्लिक करें https://t.co/ZtMyS6URcf https://t.co/bsNNXwjLxz— ETVBharat Uttarakhand (@ETVBharatUK) November 3, 2026
ਉੱਤਰਕਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕੇਦਾਰਖੜਕ ਹਾਦਸਾ
ਜੂਨ 2013 ਵਿੱਚ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦਾ 40 ਸਾਲਾ ਟ੍ਰੈਕਰ ਵਿਸ਼ਵਜੀਤ ਬੋਸ, ਮੰਦਾ ਪਹਾੜ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੀ ਦਸ ਮੈਂਬਰੀ ਟੀਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਟੀਮ ਨੇ ਗੰਗੋਤਰੀ ਅਤੇ ਗੋਮੁਖ ਤੋਂ ਪਰੇ ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। 11 ਜੂਨ ਨੂੰ, ਵਿਸ਼ਵਜੀਤ ਬੋਸ ਕੇਦਾਰਖੜਕ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਬਰਫ਼ ਦੇ ਤੋਦੇ ਡਿੱਗਣ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸਦੀ ਲਾਸ਼ ਦੋ ਦਿਨ ਬਾਅਦ, 13 ਜੂਨ ਨੂੰ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਟੀਮ ਦੇ ਬਾਕੀ ਨੌਂ ਮੈਂਬਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ।
2016 ਵਿੱਚ ਦੋ ਪੋਲਿਸ਼ ਪਰਬਤਾਰੋਹੀ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ
2016 ਵਿੱਚ, ਦੋ ਪੋਲਿਸ਼ ਪਰਬਤਾਰੋਹੀ ਉੱਤਰਕਾਸ਼ੀ ਦੀ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਪਰਬਤ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵਿਗੜਨ ਅਤੇ ਉਹ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਲਿਆਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜਾਰੀ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਲੁਕਾਸ ਜਾਨ ਕ੍ਰਜ਼ਾਨੋਵਸਕੀ, ਉਤਰਦੇ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਡੂੰਘੀ ਖੱਡ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਉਸਦਾ ਸਾਥੀ, ਗ੍ਰਜ਼ੇਗੋਰਜ਼ ਮਾਈਕਲ ਕੁਕੁਰੋਵਸਕੀ, ਲਾਪਤਾ ਹੋ ਗਿਆ।
2021: ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਇੱਕ ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ ਟੀਮ ਦੇ ਸੱਤ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਲਾਮਖਾਗਾ ਦੱਰੇ 'ਤੇ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ
ਅਕਤੂਬਰ 2021 ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ ਪਹਾੜੀ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਅਤੇ ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ ਲਈ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੁਖਦਾਈ ਸਮਾਂ ਸੀ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਇੱਕ 11 ਮੈਂਬਰੀ ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ ਟੀਮ, ਉੱਤਰਕਾਸ਼ੀ ਦੇ ਹਰਸਿਲ ਤੋਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਨੌਰ ਦੇ ਚਿਤਕੁਲ ਤੱਕ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਸਮੁੰਦਰ ਤਲ ਤੋਂ 15,000 ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਉਚਾਈ 'ਤੇ ਸਥਿਤ ਲਾਮਖਾਗਾ ਦੱਰੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਖਰਾਬ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਈ। ਮੌਸਮ ਵਿਗੜਨ ਕਾਰਨ, ਟੀਮ ਦਾ ਸੰਪਰਕ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਟੀਮ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਲਈ ਇੱਕ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਖੋਜ ਕਾਰਜ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ, ਸੱਤ ਪਰਬਤਾਰੋਹੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।
2022 ਵਿੱਚ, ਪਰਬਤਾਰੋਹੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਕਾ ਡੰਡਾ-2 'ਤੇ ਇੱਕ ਬਰਫ਼ ਦਾ ਤੋਦਾ ਡਿੱਗ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ 27 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਮੌਤ
ਉੱਤਰਕਾਸ਼ੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਭਿਆਨਕ ਪਰਬਤਾਰੋਹੀ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ 4 ਅਕਤੂਬਰ, 2022 ਨੂੰ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਕਾ ਡੰਡਾ-2 'ਤੇ ਵਾਪਰਿਆ। ਇਹ ਆਮ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਲਈ ਕੋਈ ਟ੍ਰੈਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਉੱਤਰਕਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰੂ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਮਾਊਂਟੇਨੀਅਰਿੰਗ (ਐਨਆਈਐਮ) ਦੁਆਰਾ ਆਯੋਜਿਤ ਇੱਕ ਉੱਨਤ ਪਰਬਤਾਰੋਹੀ ਸਿਖਲਾਈ ਮੁਹਿੰਮ ਸੀ। ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਸਿਖਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਇੰਸਟ੍ਰਕਟਰ ਡੋਕਰਾਨੀ ਬਮਕ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਿਖਲਾਈ ਲੈ ਰਹੇ ਸਨ। ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 97 ਸਿਖਿਆਰਥੀ ਅਤੇ 25 ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। 53 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਮ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 44 ਐਡਵਾਂਸਡ ਕੋਰਸ ਸਿਖਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਨੌਂ ਇੰਸਟ੍ਰਕਟਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਲਗਭਗ 5,000 ਮੀਟਰ ਦੀ ਉਚਾਈ 'ਤੇ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਕਾ ਡੰਡਾ-2 ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਸਵੇਰੇ ਲਗਭਗ 8:30 ਵਜੇ, ਇੱਕ ਬਰਫ਼ ਦਾ ਤੋਦਾ ਡਿੱਗ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਡੂੰਘੀਆਂ ਖੱਡਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਏ।
ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 21 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਾਪਤਾ ਹੋਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਨੇ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 27 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ। ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪਰਬਤਾਰੋਹੀਆਂ ਅਤੇ ਇੰਸਟ੍ਰਕਟਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗੁਆ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਹਾਦਸੇ ਦੌਰਾਨ, ਖਰਾਬ ਮੌਸਮ ਅਤੇ ਘੱਟ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਈ।
2024 ਵਿੱਚ ਸਹਸਤਰਾਤਲ ਵਿੱਚ ਫਸੀ 22 ਮੈਂਬਰੀ ਟੀਮ, 9 ਦੀ ਮੌਤ
ਜੂਨ 2024 ਵਿੱਚ ਉੱਤਰਕਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸਹਸਤਰਾਤਲ ਟ੍ਰੈਕ 'ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ। ਕਰਨਾਟਕ ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ 22 ਮੈਂਬਰੀ ਟੀਮ 29 ਮਈ ਨੂੰ ਉੱਤਰਕਾਸ਼ੀ ਦੇ ਸਿੱਲਾ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਸਹਸਤਰਾਤਲ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਈ। ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ 18 ਮੈਂਬਰ, ਪੁਣੇ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਅਤੇ ਉੱਤਰਕਾਸ਼ੀ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਗਾਈਡ ਅਤੇ ਕੁਲੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਸਹਸਤਰਾਤਲ ਸਮੁੰਦਰ ਤਲ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 4,232 ਮੀਟਰ ਦੀ ਉਚਾਈ 'ਤੇ ਸਥਿਤ ਹੈ। 4 ਜੂਨ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਆਏ ਤੂਫਾਨ ਅਤੇ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਟੀਮ ਆਪਣਾ ਰਸਤਾ ਭਟਕ ਗਈ। ਬਰਫੀਲੇ ਅਤੇ ਔਖੇ ਇਲਾਕੇ, ਵਿਗੜਦੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ।
ਟੀਮ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। SDRF, NDRF, ਫੌਜ, ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਅਤੇ ITBP ਇਸ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਅਤੇ ਫਿਰ ਪੰਜ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, 6 ਜੂਨ ਨੂੰ, ਨੌਂ ਪਰਬਤਾਰੋਹੀਆਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ 13 ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਚਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਲਾਪਤਾ ਬਬੀਤਾ ਦਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ
ਇਸ ਸਾਲ 29 ਮਈ ਨੂੰ ਲਾਪਤਾ ਹੋਈ ਬਬੀਤਾ ਪਾਂਡੇ ਉੱਤਰਕਾਸ਼ੀ ਦੇ ਦਯਾਰਾ ਬੁਗਿਆਲ ਤੋਂ ਵੀ ਲਾਪਤਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਬਬੀਤਾ ਦੀ ਭਾਲ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ, ਉਸਦਾ ਕੋਈ ਸੁਰਾਗ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।
2026 ਵਿੱਚ ਕੇਦਾਰਨਾਥ ਵਿੱਚ ਲਾਪਤਾ 6 ਲੋਕ, ਉਸੇ ਪੁਰਾਣੀ ਚੁਣੌਤੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ
ਅਕਤੂਬਰ-ਨਵੰਬਰ 2026 ਵਿੱਚ ਕੇਦਾਰਨਾਥ ਘਟਨਾ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਦੁਖਾਂਤਾਂ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 2013 ਵਿੱਚ ਕੇਦਾਰਖਾਰਕ, 2021 ਵਿੱਚ ਲਾਮਖਾਗਾ ਦੱਰੇ, 2022 ਵਿੱਚ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਕਾ ਡੰਡਾ ਅਤੇ 2024 ਵਿੱਚ ਸਹਸਤਰਾਤਲ ਵਿਖੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੇਦਾਰਤਾਲ ਵਿਖੇ ਅੱਠ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਾਪਤਾ ਹੋਣਾ ਹੁਣ ਉੱਤਰਕਾਸ਼ੀ ਦੇ ਉੱਚ ਹਿਮਾਲਿਆਈ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ ਅਤੇ ਪਰਬਤਾਰੋਹ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਮੀਖਿਆ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਉੱਤਰਕਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਹਾਦਸੇ ਇੰਨੀ ਵਾਰ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ? ਬਾਈਕਿੰਗ ਅਤੇ ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ ਮਾਹਰ ਨਮਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉੱਤਰਕਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਦਸਿਆਂ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਇਸਦੀ ਭੂਗੋਲਿਕ ਸਥਿਤੀ, ਉਚਾਈ, ਗਲੇਸ਼ੀਅਰਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ, ਤੇਜ਼ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਅਤੇ ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ ਰੂਟਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣਾ ਇਸਨੂੰ ਹੋਰ ਆਮ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਸਥਾਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
"ਉੱਤਰਕਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਉੱਚੇ ਹਿਮਾਲਿਆਈ ਖੇਤਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੰਗੋਤਰੀ, ਗੋਮੁਖ, ਕੇਦਾਰਤਾਲ, ਸਹਸਤਰਾਤਾਲ, ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਕਾ ਡੰਡਾ, ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਪਰਬਤ ਅਤੇ ਲਮਖਗਾ ਦੱਰਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਥਾਨ 4,000 ਤੋਂ 5,000 ਮੀਟਰ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਉਚਾਈ 'ਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਪਮਾਨ ਅਚਾਨਕ ਡਿੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੇਜ਼ ਹਵਾਵਾਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ, ਹੇਠਾਂ ਘਾਟੀ ਵਿੱਚ ਮੌਸਮ ਆਮ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉੱਚ ਉਚਾਈ 'ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਹੇਠਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੌਸਮ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਉੱਚ-ਉਚਾਈ ਵਾਲੇ ਟ੍ਰੈਕ 'ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।" -ਨਮਿਤ ਸ਼ਰਮਾ, ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ ਮਾਹਰ
ਦੂਜੀ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ
ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੈੱਟਵਰਕ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਹੈ। ਕੇਦਾਰਤਾਲ ਅਤੇ ਸਹਸਤਰਾਤਾਲ ਵਰਗੇ ਕਈ ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ ਰੂਟਾਂ 'ਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੈੱਟਵਰਕ ਲਗਾਤਾਰ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ ਟੀਮ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸਲ ਸਥਾਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਦਾਰਤਾਲ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ, ਟੀਮ ਨੂੰ ਮੌਸਮ ਸੰਬੰਧੀ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। 2022 ਦੇ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਕਾ ਡੰਡਾ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੀ ਘਾਟ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਰਕ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਮੌਸਮ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ।