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6 ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕਤਲ, ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਜਾਰੀ

ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੋਕਸੋ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਇੱਕ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੀ ਪਤਨੀ, ਦੋ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

SIX BRUTALLY MURDERED IN TELANGANA
6 ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕਤਲ (IANS)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : July 11, 2026 at 11:35 AM IST

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ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਰੰਗਾ ਰੈਡੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਛੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਹੱਤਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਦਮੇ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੌੜ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਬਦ ਮੰਡਲ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਸਥਿਤ ਦੈਵਲਾਗੁਡਾ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ। ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਨਾਮ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਪੋਕਸੋ ਕੇਸ ਦੇ ਰੰਜਿਸ਼ ਕਾਰਨ ਇਹ ਕਤਲ ਕੀਤੇ। ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਪਾਰਵਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਸ ਨਾਬਾਲਗ ਕੁੜੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੀ ਜਿਸਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪੋਕਸੋ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ, ਉਸਦੀ ਮਾਂ (ਲਕਸ਼ਮੀ) ਅਤੇ ਦਾਦੀ (ਰੁੱਕਮਾ) ਦੇ ਨਾਲ।

ਪਹਿਲਾਂ, ਦੈਵਲਾਗੁਡਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ, ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਸਰਿਤਾ (33) ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋ ਪੁੱਤਰਾਂ - 4 ਸਾਲਾ ਪਰੀਕਸ਼ਿਤ ਅਤੇ 2 ਸਾਲਾ ਦੈਵਕਸ਼ਿਤ - ਦਾ ਚਾਕੂ ਨਾਲ ਗਲਾ ਵੱਢ ਕੇ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਪੀਆਰਆਰ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੇ ਨੇੜੇ 17 ਸਾਲਾ ਨਾਬਾਲਗ ਕੁੜੀ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਘਸੀਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਕੁੜੀ ਦੀ ਮਾਂ ਅਤੇ ਦਾਦੀ ਨੇ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਚਾਕੂ ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ।

ਫਿਰ ਉਹ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਦੈਵਲਾਗੁਡਾ ਨੇੜੇ ਅਖਿਲ ਸਾਗਰ ਝੀਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲੈ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਗਲਾ ਵੱਢ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਅਰੁਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਫ਼ੋਨ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸਨੇ ਛੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ।

ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ। ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੋਕਸੋ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ; ਕੁੜੀ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ 16 ਮਈ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸਨੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਤੰਗ-ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਦੋਸ਼ੀ, ਜੋ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਬਾਹਰ ਸੀ, ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਇਹ ਘਿਨਾਉਣਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਨੇ ਸੱਤ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਿਤਾ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਸੀਪੀ) ਤਰੁਣ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕੁੱਲ ਛੇ ਕਤਲ ਹੋਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਰਾਤ 11 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪੀੜਤਾ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ। ਪੀੜਤਾ ਦੀ ਮਾਂ ਅਤੇ ਦਾਦੀ ਨੂੰ ਚਾਕੂ ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹ ਨਾਬਾਲਗ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਸਾਗਰਕੁੰਟ ਝੀਲ 'ਤੇ ਲੈ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।

ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਫਿਰ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਦੋ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਤਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਫ਼ੋਨ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸਨੇ ਛੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਲੈਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਫਰਾਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਲੱਭਣ ਲਈ ਸੱਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮਾਂ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਤਰੁਣ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਤੱਥ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ।

ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ

ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਦੀ ਇਸ ਘਿਨਾਉਣੀ ਲੜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਛੇ ਕਤਲਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ; ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ-ਕੰਡੀ ਰੋਡ 'ਤੇ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ, ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਆਪਣਾ ਗੁੱਸਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਹੋਰ ਜਾਨਾਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

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RANGAREDDY DISTRICT
6 KILLED IN RANGAREDDY
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ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਛੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਤਲ
SIX BRUTALLY MURDERED IN TELANGANA

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