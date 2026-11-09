ਵਪਾਰੀ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਭਿਆਨਕ ਅੱਗ, ਜ਼ਿੰਦਾ ਸੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 6 ਮੈਂਬਰ

ਵਪਾਰੀ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਭਿਆਨਕ ਅੱਗ, ਜ਼ਿੰਦਾ ਸੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 6 ਮੈਂਬਰ
6 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਅੱਗ ਨੇ ਸੋਗ ਫੈਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਮਹਿੰਦਰ ਰਾਏ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ।
Published : November 9, 2026 at 9:10 AM IST
ਸਿਓਨੀ (ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼): ਸਿਓਨੀ ਦੇ ਛਪਾਰਾ ਕਸਬੇ ਵਿੱਚ ਸੋਮਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਇੱਕ ਘਰ ਵਿੱਚ ਭਿਆਨਕ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ। ਮਹਾਂਵੀਰ ਵਾਰਡ ਦੇ ਜੈਨ ਮੁਹੱਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਨਿਆਰੇ ਕੁੰਦਨ ਸੋਨੀ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਛੇ ਮੈਂਬਰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਸੜ ਗਏ। ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਚਾਰ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਦੋ ਮਰਦਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਅੱਗ ਨੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਸੋਮਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਜਾਰੀ ਰਹੇ। ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਇਸ ਦੁਖਦਾਈ ਹਾਦਸੇ ਨੇ ਪੂਰੇ ਛਪਾਰਾ ਕਸਬੇ ਵਿੱਚ ਉਦਾਸੀ ਫੈਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਹਾਦਸੇ ਸਮੇਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 10 ਮੈਂਬਰ ਘਰ ਦੇ ਸਨ ਅੰਦਰ
ਸੋਮਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 4 ਵਜੇ ਅਚਾਨਕ ਅੱਗ ਲੱਗੀ। ਅੱਗ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ ਸੀ ਕਿ ਇਸਨੇ ਕੁਝ ਹੀ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਘਰ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਦਸੇ ਸਮੇਂ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਗਭਗ 10 ਲੋਕ ਸਨ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਛੇ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਕੀ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਬਾਰੇ ਤੁਰੰਤ ਕੋਈ ਅਪਡੇਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਕੁਝ ਦੀ ਹਾਲਤ ਗੰਭੀਰ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿਓਨੀ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਕਈ ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ।
ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ
ਅੱਗ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਬਚਾਅ ਅਤੇ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਟੀਮਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹਨ। ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੰਦਨ ਲਾਲ ਸੋਨੀ (75), ਰਾਜਕੁਮਾਰੀ ਸੋਨੀ (65), ਰਿਤੂ ਸੋਨੀ (42), ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਸੋਨੀ (40), ਸੂਰਿਆ ਸੋਨੀ (45) ਅਤੇ ਆਦਿਤਿਆ ਸੋਨੀ (16) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਅਮਾਇਰਾ ਸੋਨੀ (7), ਰਿਤੇਸ਼ ਸੋਨੀ (45), ਸੌਰਭ ਸੋਨੀ (43), ਅਤੇ ਆਕਰਸ਼ ਸੋਨੀ (14) ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਚਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਛਪਾਰਾ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਸੌਰਭ ਮਾਰਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਚਾਅ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ।"