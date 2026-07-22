ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਵਿਗੜੀ ਸਥਿਤੀ: 16 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 21 ਮੌਤਾਂ, 5.4 ਲੱਖ ਲੋਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ
ਸੀਐਮ ਹਿਮੰਤ ਬਿਸਵਾ ਸਰਮਾ ਅੱਜ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨਗੇ। ਸ਼ਿਵਸਾਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੜ੍ਹ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੈ।
Published : July 22, 2026 at 11:57 AM IST
ਗੁਹਾਟੀ: ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਅਸਾਮ ਸਟੇਟ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ (ਏਐਸਡੀਐਮਏ) ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 21 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਕੁੱਲ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 31 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੱਸਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਵਸਾਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 13, ਚਰਾਈਦੇਓ ਵਿੱਚ ਪੰਜ, ਗੋਲਾਘਾਟ ਵਿੱਚ ਦੋ ਅਤੇ ਜੋਰਹਾਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ; ਗੋਲਾਘਾਟ, ਕਾਮਰੂਪ, ਹੋਜਈ, ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ, ਵਿਸ਼ਵਨਾਥ, ਧੇਮਾਜੀ, ਸੋਨਿਤਪੁਰ, ਉਦਲਗੁੜੀ, ਨਗਾਓਂ, ਚਰਾਈਦੇਓ, ਕਾਮਰੂਪ (ਮੈਟਰੋ), ਜੋਰਹਾਟ, ਤਿਨਸੁਕੀਆ, ਕਾਰਬੀ ਐਂਗਲੌਂਗ, ਲਖੀਮਪੁਰ ਅਤੇ ਸਿਵਾਸਾਗਰ ਸਮੇਤ 16 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 5.64 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੇ 24,210.35 ਹੈਕਟੇਅਰ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਡੁੱਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ 44 ਮਾਲੀਆ ਸਰਕਲਾਂ ਦੇ 872 ਪਿੰਡ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਿਮੰਤ ਬਿਸਵਾ ਸਰਮਾ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਐਕਸ' 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਮੰਗਲਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਬੱਦਲ ਫਟਣ ਕਾਰਨ ਆਏ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਰਾਹਤ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਚਰਾਈਦੇਵ, ਨਜ਼ੀਰਾ, ਸ਼ਿਵਸਾਗਰ, ਸੋਨਾਰੀ, ਜੋਰਹਾਟ ਅਤੇ ਟੇਓਕ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਰਾਹਤ ਕੈਂਪਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨਗੇ।
We are grateful to our Army, Airforce, NDRF and all other security personnel who are leaving no stone unturned to bring people to safety. https://t.co/OzjVUoNhaE— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) July 21, 2026
ਸ਼ਿਵਸਾਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 3.59 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋਰਹਾਟ (87,662), ਚਰਾਈਦੇਵ (72,646), ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ (18,615) ਅਤੇ ਗੋਲਾਘਾਟ (16,799) ਹਨ। ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਤ 273 ਰਾਹਤ ਕੈਂਪਾਂ ਅਤੇ ਵੰਡ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ 1.14 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਨਾਹ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ, ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ, ਐਨਡੀਆਰਐਫ, ਐਸਡੀਆਰਐਫ, ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ।
19 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਥਾਰਟੀ (ਡੀਡੀਐਮਏ) ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਬਲ (ਐਨਡੀਆਰਐਫ) ਨੇ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸੇਲੇਂਗ ਘਾਟ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਪੰਜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ - ਅਸਾਮ ਦੇ ਜੋਰਹਾਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਟੀਓਕ ਰੈਵੇਨਿਊ ਸਰਕਲ ਵਿੱਚ ਸੇਲੇਂਗ ਟੀ ਅਸਟੇਟ ਦੇ ਨੇੜੇ। ਖੋਜ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਟੀਮ ਨੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਡੁੱਬੇ ਹੋਏ ਘਰ ਦੀ ਛੱਤ 'ਤੇ ਫਸਣ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ, ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਤੇਜ਼ ਕਰੰਟ ਨਾਲ ਵਹਿ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਔਰਤਾਂ ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਈਆਂ।
📢 Public Advisory— Chief Minister Assam (@CMOfficeAssam) July 21, 2026
To ensure uninterrupted mobile connectivity in the flood-affected districts of Sivasagar, Charaideo and Jorhat, the Department of Telecommunications, Government of India, has activated the Intra-Circle Roaming (ICR) facility until 24 July 2026.
This will… pic.twitter.com/kQtXE4efw5
ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤ ਦੀ ਹਾਲਤ ਗੰਭੀਰ ਸੀ, ਜੋ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਠੰਡੇ ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਹਾਈਪੋਥਰਮੀਆ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਸੀ। ਬਚਾਅ ਟੀਮ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲਾ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ।