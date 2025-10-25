ETV Bharat / bharat

ਸਾਬਕਾ DGP ਮੁਸਤਫਾ ਦੇ ਪੁੱਤ ਅਕੀਲ ਦੀ ਡਾਇਰੀ 'ਚ ਕੀ ਮਿਲਿਆ, SIT ਮੁਖੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਖੁਲਾਸਾ

ਐਸਆਈਟੀ ਇੰਚਾਰਜ ਵਿਕਰਮ ਨਹਿਰਾ, ਜੋ ਕਿ ਅਕੀਲ ਅਖਤਰ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਡਾਇਰੀ ਬਾਰੇ ਕਈ ਖੁਲਾਸੇ ਕੀਤੇ ਹਨ।

AQEEL AKHTAR DIARY
ਅਕੀਲ ਅਖਤਰ ਦੀ ਡਾਇਰੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਮਿਲਿਆ (Etv Bharat)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : October 25, 2025 at 10:45 PM IST

2 Min Read
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਪੰਚਕੂਲਾ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਕੀਲ ਅਖਤਰ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਐਸਆਈਟੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਸਆਈਟੀ ਇੰਚਾਰਜ ਏਸੀਪੀ ਵਿਕਰਮ ਨਹਿਰਾ, ਜੋ ਕਿ ਐਸਆਈਟੀ ਟੀਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਕੀਲ ਅਖਤਰ ਦੀ ਡਾਇਰੀ ਬਾਰੇ ਕਈ ਖੁਲਾਸੇ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਅਕੀਲ ਅਖਤਰ ਦੀ ਡਾਇਰੀ ਬਾਰੇ ਖੁਲਾਸਾ (Etv Bharat)

ਅਕੀਲ ਅਖਤਰ ਦੀ ਡਾਇਰੀ ਬਾਰੇ ਖੁਲਾਸਾ

ਐਸਆਈਟੀ ਇੰਚਾਰਜ ਏਸੀਪੀ ਵਿਕਰਮ ਨਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਕੀਲ ਅਖਤਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਡਾਇਰੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਸ ਦਾ ਫੋਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਡਾਇਰੀ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਵੇਰਵੇ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਅਕੀਲ ਅਖਤਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਲੱਗਭਗ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਉਸ ਦੀ ਡਾਇਰੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਡਾਇਰੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਅਕੀਲ ਦੀ ਲਿਖਾਈ ਦਾ ਵੀ ਮੇਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।"

"ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਅਕੀਲ ਦੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸ਼ੱਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵੀ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਡਾਇਰੀ ਮਿਲੀ। ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।"

ਸ਼ੱਕੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਮੌਤ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਕੀਲ ਅਖਤਰ ਦੀ 16 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 4 ਸਥਿਤ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ੱਕੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਅਕੀਲ ਅਖਤਰ ਨੂੰ ਸੈਕਟਰ 6 ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਹਾਰਨਪੁਰ ਵਿੱਚ ਦਫ਼ਨਾਇਆ ਗਿਆ।

ਸ਼ਮਸੂਦੀਨ ਚੌਧਰੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ

ਅਕੀਲ ਅਖਤਰ ਦੀਆਂ ਦੋ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਕਈ ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 17 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੇ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਸ਼ਮਸੁਦੀਨ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਪੰਚਕੂਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੇ ਮਨਸਾ ਦੇਵੀ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਰਜ਼ੀਆ ਸੁਲਤਾਨਾ ਅਤੇ ਅਕੀਲ ਦੀ ਭੈਣ ਅਤੇ ਪਤਨੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕਤਲ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

