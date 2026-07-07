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ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੀ ਭੇਟਾ ਚੋਰੀ ਬਾਰੇ SIT ਰਿਪੋਰਟ; ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਦੇ 45 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ 70 ਵਾਰ ਚੋਰੀ

ਐਸਆਈਟੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਤੀਰਥ ਖੇਤਰ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਚੰਪਤ ਰਾਏ ਅਤੇ ਖਜ਼ਾਨਚੀ ਗੋਪਾਲ ਰਾਏ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।

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ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੀ ਭੇਟਾ ਚੋਰੀ ਬਾਰੇ SIT ਰਿਪੋਰਟ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : July 7, 2026 at 11:51 AM IST

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ਲਖਨਊ: ਰਾਮ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਮੰਦਰ ਦੇ ਚੜ੍ਹਾਵੇ ਦੀ ਚੋਰੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (SIT) ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਕਮੀਆਂ ਅਤੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਚੜ੍ਹਾਵੇ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਸਥਾਪਿਤ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ; ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਕੇ ਮੰਦਰ ਦੇ ਚੜ੍ਹਾਵੇ ਚੋਰੀ ਕੀਤੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਤੀਰਥ ਖੇਤਰ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਚੰਪਤ ਰਾਏ ਜਾਂ ਖਜ਼ਾਨਚੀ ਗੋਪਾਲ ਰਾਏ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਭੁੱਲ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ। ਅੰਤਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਅਜੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

6 ਫਰਵਰੀ, 2025 ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ

ਐਸਆਈਟੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਮੰਦਰ ਦੀਆਂ ਭੇਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ 6 ਫਰਵਰੀ, 2025 ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਟੈਂਡਰਡ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ (ਐਸਓਪੀ) ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਐਸਓਪੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਗਿਣਤੀ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਦਾਖਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਟਾਫ ਕਿਵੇਂ ਦਾਖਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਖਾਸ ਪਹਿਰਾਵਾ ਪਹਿਨਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਗਿਣਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ; ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹਾਲਾਤ ਅਤੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਮਾਮਲੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਕੇ ਭੇਟਾਂ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਚੋਰੀ ਕੀਤਾ।

ਅਨਿਲ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੁਆਰਾ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿੱਚ ਲਾਪਰਵਾਹੀ

ਐਸਆਈਟੀ ਰਿਪੋਰਟ ਟਰੱਸਟ ਮੈਂਬਰ ਅਨਿਲ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ 'ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਐਸਆਈਟੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਉਸਨੂੰ 20 ਸਤੰਬਰ, 2024 ਨੂੰ ਦਾਨ ਅਤੇ ਭੇਟਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਗਿਣਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨਾ ਉਸਦਾ ਫਰਜ਼ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ। ਰਿਪੋਰਟ ਉਸਨੂੰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿੱਚ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਟੀਨੂ ਯਾਦਵ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼

ਐਸਆਈਟੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਰਾਮ ਸ਼ੰਕਰ ਯਾਦਵ - ਉਰਫ਼ ਟੀਨੂ ਯਾਦਵ - ਚੋਰੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ। ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਉਸਨੇ ਮੰਦਰ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਥਿਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਾਨ ਬਕਸੇ (*ਖੁੰਡੀਆਂ*) ਦੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖੀਆਂ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਟਰੱਸਟ ਦੁਆਰਾ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਟੀਨੂ ਯਾਦਵ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਤੀਜੇ, ਮਨੀਸ਼ ਯਾਦਵ ਲਈ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੌਕਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਭੇਟ-ਗਿਣਤੀ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਸੌਂਪਿਆ; ਫਿਰ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਭੇਟ ਫੰਡ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕੀਤੀ।

ਗਿਣਤੀ ਇੰਚਾਰਜ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ

ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਗਿਣਤੀ ਇੰਚਾਰਜ ਸੁਭਾਸ਼ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਨੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭੇਟ ਫੰਡ ਦੀ ਚੋਰੀ ਉਸਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ; ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਉਸਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

45 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਵਿੱਚ ਚੋਰੀ ਦੀਆਂ 70 ਘਟਨਾਵਾਂ ਕੈਦ

ਐਸਆਈਟੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, 27 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ 45 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਫੁਟੇਜ ਵਿੱਚ, ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 70 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੌਕਿਆਂ 'ਤੇ ਕਰੰਸੀ ਨੋਟਾਂ ਦੇ ਬੰਡਲ ਚੋਰੀ ਕਰਦੇ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਫੁਟੇਜ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ ਕਿ ਚੋਰੀ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਜਾਂ ਕੁੱਲ ਰਕਮ ਕਿੰਨੀ ਗਬਨ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ, ਚੋਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਕੀਮਤ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 45 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਰੱਖਣਾ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ

ਐਸਆਈਟੀ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮੰਦਰ ਵਰਗੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਸਿਰਫ਼ 45 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਰੱਖਣਾ ਅਣਉਚਿਤ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ 180 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਫੁਟੇਜ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਰਿਕਾਰਡ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਆਈ।

ਬੈਂਕ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ

ਰਿਪੋਰਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨੋਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗਿਣਤੀ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਵਰਦੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਬੈਂਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਗਿਣਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਉਹ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, SIT ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ। ਅੰਤਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ, ਸੰਸਥਾਗਤ ਕਮੀਆਂ, ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਸਫਲਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰਾਤਮਕ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ, ਮਾਮਲੇ ਸੰਬੰਧੀ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚੋਰੀ ਇਸ ਲਈ ਸੰਭਵ ਹੋਈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਈ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

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