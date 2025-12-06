ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦਾ ਕ੍ਰੇਜ਼, ਵਿਆਹ ਸਬੰਧੀ ਰੱਖੇ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਲਈ ਚਾਪਰ ’ਤੇ ਪੇਕੇ ਪਹੁੰਚੀ ਭੈਣ

ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦਾ ਕ੍ਰੇਜ਼, ਵਿਆਹ ਸਬੰਧੀ ਰੱਖੇ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਲਈ ਚਾਪਰ ’ਤੇ ਪੇਕੇ ਪਹੁੰਚੀ ਭੈਣ
Helicopter craze in Haryana: ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿਆਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਆਮ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਵਿੱਚ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 'ਭਾਤ' ਸਮਾਰੋਹ ਲਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ।
Published : December 6, 2025 at 9:01 PM IST
ਹਰਿਆਣਾ/ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ: ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿਆਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਇੱਕ ਰੁਝਾਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਘੋੜਿਆਂ ਨਾਲ ਖਿੱਚੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ, ਲਾੜਾ ਹੁਣ ਹਵਾ ਤੋਂ ਉਤਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੁਲਹਨ ਨਾਲ ਅਸਮਾਨ ਵਿੱਚ ਉੱਡਦਾ ਹੈ। ਰੋਹਤਕ, ਹਿਸਾਰ, ਸਿਰਸਾ, ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਵੀ, ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਹੁਣ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਰਾਹੀਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਆਹ ਲਈ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਮਤ 1.5 ਲੱਖ ਤੋਂ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਵਿਆਹਾਂ ਲਈ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਮਾਗਮਾਂ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਚਾਪਰ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਭੈਣ
ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਵਿੱਚ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਅਨੋਖਾ ਕ੍ਰੇਜ਼ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਭੌਰਾ ਖੁਰਦ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਭੈਣ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਲਈ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਰਾਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ (ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਪਰੰਪਰਾ ਜਿੱਥੇ ਭੈਣ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੇ ਘਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਲਈ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਭਰਾ ਭੈਣ ਦੇ ਘਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੋਹਫ਼ਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ)। ਹੁਣ, ਇਸ 'ਚ ਸਮਝੋ ਕਿ ਲਾੜੇ ਰੋਹਿਤ ਦਹੀਆ ਦੀ ਮਾਂ, ਪਿੰਕੀ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਪ੍ਰਦੀਪ ਪੰਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਲਈ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਰਾਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿੰਕੀ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਘਰ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਸਿਰਫ਼ 25 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਹਨ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, "ਮੈਂ ਇਸ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ।"
ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਵੱਡੀ ਭੀੜ
ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਰਾਹੀਂ ਪਹੁੰਚਣ 'ਤੇ ਭਰਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਅਤੇ ਜੀਜੇ ਦਾ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ। ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਭੈਣ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ 'ਭਾਤ' (ਵਿਆਹ ਦੀ ਦਾਵਤ) ਲਈ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਲਈ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਰਾਹੀਂ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
11 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ ਵਿਆਹ
ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਧਨਵਾਪੁਰ ਨਿਵਾਸੀ ਪਿੰਕੀ ਦਹੀਆ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਮੰਗਣੀ ਝਾਰਸਾ 360 ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਠਕਰਾਨ ਦੀ ਪੋਤੀ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਵਿਆਹ 11 ਦਸੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਿੰਦੂ ਰੀਤੀ-ਰਿਵਾਜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਿੰਕੀ ਦਹੀਆ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਪਟੌਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਭੌਰਾ ਖੁਰਦ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ 'ਭਾਤ' (ਵਿਆਹ ਦੀ ਦਾਵਤ) ਲਈ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਲਈ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਰਾਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ।
ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਖ਼ਤ ਸੁਰੱਖਿਆ
ਪਿੰਕੀ ਦਹੀਆ ਦੇ ਭਰਾ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀ ਪਟੌਦੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪ੍ਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ, ਸੰਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਮਨਜੀਤ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਉਸਦਾ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਹਾਰ ਪਾ ਕੇ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦੇ 'ਭਾਤ' (ਵਿਆਹ ਦੀ ਦਾਵਤ) ਲਈ ਸੱਦਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਸ਼ੁਭ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਣਸੁਖਾਵੀਂ ਘਟਨਾ ਨਾ ਵਾਪਰੇ ਇਸ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੀ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਵੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ।