International Womens Day: ਡਰੋਨ ਦੀਦੀ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਬਣੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ, ਹੁਣ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾ ਰਹੀ ਆਤਮਨਿਰਭਰ

ਸਿਰਸਾ ਦੀ ਨਮੋ ਡਰੋਨ ਦੀਦੀ ਬਿਮਲਾ ਸਿੰਵਰ ਦੂਜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।

ਸਿਰਸਾ ਦੀ ਡਰੋਨ ਦੀਦੀ ਬਿਮਲਾ ਸਿੰਵਰ (Etv Bharat)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : March 7, 2026 at 7:00 PM IST

ਸਿਰਸਾ: ਚੰਗੇ ਇਰਾਦਿਆਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਵੱਖਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਜਨੂੰਨ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਔਖੇ ਟੀਚੇ ਵੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਡਰੋਨ ਦੀਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਰਾਹੀਂ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸੁਤੰਤਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਲੱਖਪਤੀ ਵੀ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਨਮੋ ਡਰੋਨ ਦੀਦੀ ਬਿਮਲਾ ਸਿੰਵਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵੀ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਨਮੋ ਡਰੋਨ ਦੀਦੀ

ਬਿਮਲਾ ਸਿੰਵਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਨਮੋ ਡਰੋਨ ਦੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਲੱਖਪਤੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਸਿੰਵਰ ਨੇ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਅਗਲਾ ਟੀਚਾ ਵੀ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਿਮਲਾ ਸਿੰਵਰ ਲੱਖਪਤੀ ਤੋਂ ਕਰੋੜਪਤੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਸਿਰਸਾ ਦੀ ਡਰੋਨ ਦੀਦੀ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸਰੋਤ ਬਣੀ (Etv Bharat)

ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਬਣੀ ਬਿਮਲਾ

ਸਿਰਸਾ ਵਿੱਚ ਡਰੋਨ ਦੀਦੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਮਸ਼ਹੂਰ ਬਿਮਲਾ ਸਿੰਵਰ ਡਰੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਛਿੜਕਾਅ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਲਈ ਉਸਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਿਮਲਾ ਸਿੰਵਰ ਹੁਣ ਹੋਰ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ, ਹੋਰ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਲੱਖਪਤੀ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਹੋਇਆ ਬਹੁਤ ਕੰਮ

ਬਿਮਲਾ ਸਿੰਵਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਉਹ ਇੱਕ ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ 15,000 ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਮੋ ਡਰੋਨ ਦੀਦੀ ਪਾਇਲਟ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਆਨਲਾਈਨ ਫਾਰਮ ਭਰਿਆ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾਲ ਵਿੱਚ ਡਰੋਨ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ।"

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੁਆਰਾ ਸਨਮਾਨਿਤ

ਬਿਮਲਾ ਸਿੰਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਇਸ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ 70 ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਭਕੋ ਦੁਆਰਾ ਨਮੋ ਡਰੋਨ ਦੀਦੀ ਪਾਇਲਟ ਵਜੋਂ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜੈਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੁੱਲ 107 ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਮੋ ਡਰੋਨ ਦੀਦੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ।"

DRONE DIDI BIMLA SINWAR
ਸਿਰਸਾ ਦੀ ਡਰੋਨ ਦੀਦੀ ਬਿਮਲਾ ਸਿੰਵਰ (Etv Bharat)

ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਲੱਖਣ ਪਛਾਣ

ਬਿਮਲਾ ਸਿੰਵਰ ਦੀ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਪਛਾਣ ਹੈ। ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ ਬੇਟੀ ਪੜ੍ਹਾਓ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦੋ ਧੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਰਾਣੀਆ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ 7,500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਔਰਤਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਰਾਹੀਂ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਸੁਨੇਹਾ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਆਪਣੀ ਰਸੋਈ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਚੰਗੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਜਨੂੰਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜ਼ਰੂਰ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਸਿੰਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਲਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਤੋਂ ਸਨਮਾਨ ਮਿਲੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਦਿਲ ਅਤੇ ਲਗਨ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੈ।" ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨੌਜਵਾਨ ਔਰਤਾਂ ਹੁਣ ਡਰੋਨ ਦੀਦੀ ਬਿਮਲਾ ਸਿੰਵਰ ਤੋਂ ਡਰੋਨ ਉਡਾਉਣ ਦੇ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਮੁਹੱਲੇ ਦੀ ਅਨੁਸ਼ਕਾ ਰਾਣੀ ਵੀ ਨਮੋ ਡਰੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਲੱਖਪਤੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।

