12 ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ SIR ਮੁਹਿੰਮ: 99% ਵੰਡੇ ਗਏ ਗਣਨਾ ਫਾਰਮ, 26.77% ਕੀਤੇ ਗਏ ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼ਡ

ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ 12 ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਐਸਆਈਆਰ (SIR) ਮੁਹਿੰਮ ਪ੍ਰਤੀ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹੈ।

12 ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ SIR ਮੁਹਿੰਮ
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : November 22, 2025 at 12:13 PM IST

3 Min Read
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: 12 ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੀਬਰ ਸੋਧ (SIR) ਅਭਿਆਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ (ECI) ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲਗਭਗ 99 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਲਈ ਆਪਣੇ ਗਣਨਾ ਫਾਰਮ (EFs) ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। 136.4 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਰਮ ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਲਗਭਗ 118.5 ਮਿਲੀਅਨ ਗਣਨਾ ਫਾਰਮ ਵੰਡੇ

ਆਪਣੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਵਿੱਚ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 27 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ, SIR ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਲਈ ਲਗਭਗ 509.7 ਮਿਲੀਅਨ ਵੋਟਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ 504.3 ਮਿਲੀਅਨ ਗਣਨਾ ਫਾਰਮ ਵੰਡੇ ਗਏ ਹਨ। 12 ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਗੋਆ ਅਤੇ ਲਕਸ਼ਦੀਪ ਨੇ 100% ਗਣਨਾ ਫਾਰਮ ਵੰਡੇ ਹਨ। ਗੋਆ ਨੇ ਲਗਭਗ 118.5 ਮਿਲੀਅਨ ਗਣਨਾ ਫਾਰਮ ਵੰਡੇ ਹਨ, ਜੋ ਕੁੱਲ 1,185,034 ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ।

SIR ਡਰਾਈਵ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਗਣਨਾ ਫਾਰਮ

ਲਕਸ਼ਦੀਪ ਵਿੱਚ, ਉਸੇ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਲਈ ਬਿਲਕੁਲ 57,813 ਗਣਨਾ ਫਾਰਮ ਵੰਡੇ ਗਏ ਹਨ। ਲਕਸ਼ਦੀਪ 61.30% ਗਣਨਾ ਫਾਰਮਾਂ ਦੇ ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਕੇਰਲ ਵਿੱਚ 6.18% ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਗਣਨਾ ਫਾਰਮ ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 9.21% ਹੈ। SIR ਡਰਾਈਵ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਗਣਨਾ ਫਾਰਮ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਯੋਗ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਗਣਨਾ ਫਾਰਮ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹਨ ਅਤੇ ਬੂਥ ਲੈਵਲ ਅਫਸਰਾਂ (BLOs) ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਰ-ਘਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

2026 ਦੀਆਂ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ

ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ SIR ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, 2026 ਦੀਆਂ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ (EVM) ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਰਿਹਰਸਲਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਡਿਪਟੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਭਾਰਤੀ ਨੇ ਕੋਲਕਾਤਾ ਵਿੱਚ ਫਸਟ ਲੈਵਲ ਚੈਕਿੰਗ (FLC) ਟੀਮ ਦੇ ਕਈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੱਲ ਰਹੇ SIR, EVM ਅਤੇ VVPAT ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਸਾਰੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਸਟਾਕ ਵਿੱਚ ਹਨ।

ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜੋ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ (EVM) 'ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਡਿਸਪਲੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਹਲਕੇ ਦੇ ਹਰੇਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਫੋਟੋ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਫੋਟੋ ਮਸ਼ੀਨਾਂ 'ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਤਸਵੀਰ EVM ਬਟਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 2026 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 15,000 ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।

2026 ਵਿੱਚ 95,000 ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ ਦੀ ਗਿਣਤੀ

2021 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ, ਰਾਜ ਵਿੱਚ 80,681 ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ ਸਨ। ਇਹ ਗਿਣਤੀ 2026 ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 95,000 ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਹਰੇਕ ਬੂਥ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਹੋਣ, ਰਾਜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ 1.30 ਲੱਖ EVM (ਬੈਲਟ, ਕੰਟਰੋਲ ਯੂਨਿਟ ਅਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਸਮੇਤ) ਅਤੇ 1.35 ਲੱਖ VVPAT ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਹਨ।

ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਟੀਐਮਸੀ 'ਤੇ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼

ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ (ਟੀਐਮਸੀ) ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਐਸਆਈਆਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਟੀਐਮਸੀ ਨੇ ਐਸਆਈਆਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਯੋਗ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਵੋਟਿੰਗ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਟੀਐਮਸੀ 'ਤੇ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ, ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਟੀਐਮਸੀ ਹੈ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਚ SIR
SIR DRIVE 2 STATES UT
WEST BENGAL SIR
ENUMERATION FORMS DISTRIBUTED
VOTER LIST IN WEST BENGAL

