SIPRI ਰਿਪੋਰਟ 2025: ਭਾਰਤ ਬਣਿਆ ਦੁਨੀਆ ਦਾ 5ਵਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰੱਖਿਆ 'ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼

SIPRI ਰਿਪੋਰਟ: ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਅਤੇ ਵਧਦੀ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਨੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਫੌਜ ਲਈ ਆਪਣੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ।

ਸਟਾਕਹੋਮ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੀਸ ਰਿਸਰਚ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ (SIPRI) (Twitter/@SIPRIorg)
Published : April 30, 2026 at 5:27 PM IST

ਸ਼ੀਤ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਨੀਆ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਫੌਜੀਕਰਨ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੀ ਹੈ। SIPRI ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਫੌਜੀ ਖ਼ਰਚ ਲਗਾਤਾਰ 11ਵੇਂ ਸਾਲ ਵਧੇਗਾ, ਜੋ 2025 ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਦਕਿ, ਰੂਸ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਯੁੱਧ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ GDP ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਫੌਜ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਨਾਟੋ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਰੱਖਿਆ ਬਜਟ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ 92.1 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪੰਜਵੇਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਖਰਚ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਵਜੋਂ ਉਭਰਿਆ ਹੈ।

ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜੀ ਖਰਚ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ

ਸਟਾਕਹੋਮ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੀਸ ਰਿਸਰਚ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ (SIPRI) ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, 2025 ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਫੌਜੀ ਖਰਚ $2887 ਬਿਲੀਅਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 2024 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 2.9 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧਾ ਹੈ।

ਜਦਕਿ, ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜੀ ਖਰਚ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ, ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਇਹ 14 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ ਏਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਓਸ਼ੇਨੀਆ ਵਿੱਚ 8.1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਧਿਆ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਖਰਚ ਕਰਨ ਵਾਲੇ - ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ, ਚੀਨ ਅਤੇ ਰੂਸ - ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ $1.48 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਖਰਚ ਕੀਤੇ, ਜੋ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੁੱਲ ਫੌਜੀ ਖਰਚ ਦਾ 51 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ।

2025 ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਫੌਜੀ ਖਰਚ 2.9 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਧ ਕੇ 2.887 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ 11ਵਾਂ ਸਾਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਖਰਚ ਵਧਿਆ ਹੈ ਅਤੇ SIPRI ਦੁਆਰਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੌਜੀ ਖਰਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

2025 ਵਿੱਚ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੁੱਲ GDP ਦਾ 2.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਫੌਜੀ ਖਰਚੇ

ਇਸ ਸਾਲ ਪੰਜ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਰਚ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਅਮਰੀਕਾ, ਚੀਨ, ਰੂਸ, ਜਰਮਨੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਨ। ਇਕੱਠੇ ਮਿਲ ਕੇ, ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਫੌਜੀ ਖਰਚ ਦਾ 58 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਨ। 2025 ਵਿੱਚ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਫੌਜੀ ਖਰਚ 7.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਘਟ ਕੇ 954 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ ਚੀਨ ਦਾ ਖਰਚ 7.4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਧ ਕੇ ਅੰਦਾਜ਼ਨ $336 ਬਿਲੀਅਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਰੂਸ ਨੇ 2025 ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਫੌਜੀ ਖਰਚ 5.9 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਧਾ ਕੇ ਲਗਭਗ $190 ਬਿਲੀਅਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਇਸਦੇ GDP ਦਾ 7.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ।

  • ਯੂਕਰੇਨ 2025 ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸੱਤਵਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫੌਜੀ ਖਰਚ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਸੀ। ਇਸਨੇ ਆਪਣੇ ਖਰਚ ਵਿੱਚ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ, ਅੰਦਾਜ਼ਨ $84.1 ਬਿਲੀਅਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਇਹ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ GDP ਦਾ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
  • SIPRI ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 32 ਨਾਟੋ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 23 ਨੇ ਆਪਣੀ GDP ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 2.0 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਆਪਣੀ ਫੌਜ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ।
  • ਯੂਰਪ ਦਾ ਕੁੱਲ ਫੌਜੀ ਖਰਚ 14 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਧ ਕੇ 864 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ ਏਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਓਸ਼ੇਨੀਆ ਵਿੱਚ ਇਹ 8.1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਧ ਕੇ 681 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਹੋ ਗਿਆ।
  • ਨਾਟੋ ਦੇ 32 ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਕੁੱਲ ਫੌਜੀ ਖਰਚ 1581 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਕੁੱਲ ਖਰਚ ਦਾ 55 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ।
  • ਨਾਟੋ ਦੇ ਯੂਰਪੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕੁੱਲ 559 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਖਰਚ ਕੀਤੇ।

ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਦੌੜ ਅਤੇ ਵਧਦੀ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਨ ਫੌਜੀ ਖਰਚ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ 2.9 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਾਲਾਨਾ ਵਾਧਾ 2024 ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ 9.7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧੇ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਮੰਦੀ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜੀ ਖਰਚ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, 2025 ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਫੌਜੀ ਖਰਚ 9.2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਧਿਆ।

ਯੂਕਰੇਨ ਲਈ ਨਵੀਂ ਫੌਜੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਅਮਰੀਕੀ ਖਰਚ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਈ

2025 ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜੀ ਖਰਚ $954 ਬਿਲੀਅਨ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ 2024 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 7.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਮੀ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਤੱਥ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਯੂਕਰੇਨ ਲਈ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਵਿੱਤੀ ਫੌਜੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕੁੱਲ $127 ਬਿਲੀਅਨ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਗੋਲਿਸਫਾਇਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਦਬਦਬਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਹਿੰਦ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਅਤੇ ਰਵਾਇਤੀ ਫੌਜੀ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਵੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਰਣਨੀਤੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਟੀਚੇ ਹਨ।

ਯੁੱਧ ਅਤੇ ਨਾਟੋ ਦੇ ਨਵੇਂ ਟੀਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਯੂਰਪ ਦੇ ਫੌਜੀ ਖਰਚ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ:

2025 ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਫੌਜੀ ਖਰਚ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਖਰਚ ਵਿੱਚ 14 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧੇ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਸੀ, ਜੋ $864 ਬਿਲੀਅਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਯੁੱਧ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ਦੇ ਚੌਥੇ ਸਾਲ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ, ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਨਾਟੋ ਦੇ ਯੂਰਪੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸ਼ੀਤ ਯੁੱਧ ਦੇ ਅੰਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੱਧ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਖਰਚ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਾਲਾਨਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ।

2025 ਵਿੱਚ, ਰੂਸ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਫੌਜੀ ਖਰਚ ਆਪਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ

  1. ਰੂਸ: 2025 ਵਿੱਚ ਰੂਸ ਦਾ ਫੌਜੀ ਖਰਚ 5.9 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਧ ਕੇ $190 ਬਿਲੀਅਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸਦਾ ਫੌਜੀ ਬੋਝ (ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ) 7.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋ ਗਿਆ।
  2. ਯੂਕਰੇਨ: ਯੂਕਰੇਨ 2025 ਵਿੱਚ ਸੱਤਵਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖਰਚ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਖਰਚ ਨੂੰ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਧਾ ਕੇ $84.1 ਬਿਲੀਅਨ, ਜਾਂ ਇਸਦੇ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ।
  3. ਜਰਮਨੀ: ਜਰਮਨੀ ਇਸ ਸਮੂਹ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖਰਚ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਖਰਚਾ ਸਾਲਾਨਾ 24 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਧ ਕੇ $114 ਬਿਲੀਅਨ ਹੋ ਗਿਆ। 1990 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ, ਜਰਮਨੀ ਦਾ ਫੌਜੀ ਬੋਝ 2.0 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਿਆ, 2025 ਵਿੱਚ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ 2.3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ।
  4. ਸਪੇਨ: ਸਪੇਨ ਦਾ ਫੌਜੀ ਖਰਚ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਧ ਕੇ $40.2 ਬਿਲੀਅਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ, ਇਸਦਾ ਫੌਜੀ ਬੋਝ 1994 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ GDP ਦੇ 2.0 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਆ।
  5. ਨਾਟੋ ਮੈਂਬਰ: 2025 ਵਿੱਚ, ਯੂਰਪੀ ਨਾਟੋ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਫੌਜੀ ਖਰਚ 1953 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਵਧਿਆ। ਇਹ ਯੂਰਪ ਦੇ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਬਣਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਅਤੇ ਗਠਜੋੜ ਦੇ ਅੰਦਰ 'ਖਰਚ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ' ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵਧ ਰਹੇ ਅਮਰੀਕੀ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਦਾ ਫੌਜੀ ਖਰਚ ਟਕਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਵਿਰੋਧਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਥਿਰ

2025 ਵਿੱਚ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਫੌਜੀ ਖਰਚ $218 ਬਿਲੀਅਨ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 2024 ਨਾਲੋਂ ਸਿਰਫ 0.1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਖੇਤਰ ਦੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ (ਜਿਸ ਲਈ ਡੇਟਾ ਉਪਲਬਧ ਹੈ) ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੌਜੀ ਖਰਚ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

  1. ਇਜ਼ਰਾਈਲ: ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦਾ ਫੌਜੀ ਖਰਚ 4.9 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਘੱਟ ਕੇ $48.3 ਬਿਲੀਅਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਜਨਵਰੀ 2025 ਵਿੱਚ ਹਮਾਸ ਨਾਲ ਜੰਗਬੰਦੀ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਾਜ਼ਾ ਯੁੱਧ ਦੀ ਤੀਬਰਤਾ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦਾ ਖਰਚ ਅਜੇ ਵੀ 2022 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 97 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੱਧ ਹੈ।
  2. ਤੁਰਕੀ: 2025 ਵਿੱਚ ਤੁਰਕੀ ਦਾ ਫੌਜੀ ਖਰਚ 7.2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਧ ਕੇ $30.0 ਬਿਲੀਅਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਇਰਾਕ, ਸੋਮਾਲੀਆ ਅਤੇ ਸੀਰੀਆ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਫੌਜੀ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੈ।
  3. ਈਰਾਨ: ਈਰਾਨ ਦੇ ਖਰਚ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜੇ ਸਾਲ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ। 2025 ਵਿੱਚ, ਇਹ 5.6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਘਟ ਕੇ 7.4 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਰਹਿ ਗਿਆ।

ਏਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਓਸ਼ੇਨੀਆ ਵਿੱਚ 2009 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੌਜੀ ਖਰਚ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ

2025 ਵਿੱਚ ਏਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਓਸ਼ੇਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਫੌਜੀ ਖਰਚ $681 ਬਿਲੀਅਨ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ 2024 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 8.1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧਾ ਹੈ। ਇਹ 2009 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਾਲਾਨਾ ਵਾਧਾ ਹੈ।

  1. ਚੀਨ: ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਫੌਜੀ ਖਰਚ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਵਜੋਂ, ਚੀਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰੱਖਿਆ ਬਜਟ ਵਿੱਚ 7.4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ $336 ਬਿਲੀਅਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਖਰਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ 31ਵਾਂ ਸਾਲ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਦੀ ਫੌਜੀ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਮੁਹਿੰਮ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਫੌਜੀ ਖਰੀਦ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਖਰਚ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਜਾਪਦਾ ਹੈ।
  2. ਜਾਪਾਨ: ਜਾਪਾਨ ਦਾ ਫੌਜੀ ਖਰਚ 2025 ਵਿੱਚ 9.7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਧ ਕੇ $62.2 ਬਿਲੀਅਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਇਸਦੇ GDP ਦਾ 1.4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ। ਇਹ 1958 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਪੱਧਰ ਹੈ।
  3. ਤਾਈਵਾਨ: ਤਾਈਵਾਨ ਦਾ ਫੌਜੀ ਖਰਚ 14 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਧ ਕੇ $18.2 ਬਿਲੀਅਨ (GDP ਦਾ 2.1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ) ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ 1988 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਾਲਾਨਾ ਵਾਧਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੀਨ ਦੀ ਪੀਪਲਜ਼ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਆਰਮੀ ਵੱਲੋਂ ਟਾਪੂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਵਧੇ ਹੋਏ ਫੌਜੀ ਅਭਿਆਸਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ।

ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ?

  1. ਭਾਰਤ: ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪੰਜਵੇਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਫੌਜੀ ਖਰਚ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਵਜੋਂ, ਭਾਰਤ ਨੇ 2025 ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਰੱਖਿਆ ਬਜਟ ਵਿੱਚ 8.9 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕਿ $92.1 ਬਿਲੀਅਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ।
  2. ਪਾਕਿਸਤਾਨ: ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਫੌਜੀ ਖਰਚ 11 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਧ ਕੇ $11.9 ਬਿਲੀਅਨ ਹੋ ਗਿਆ।
  3. ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ: ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦਾ ਫੌਜੀ ਖਰਚ 1.4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਧ ਕੇ $83.2 ਬਿਲੀਅਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਅੱਠਵਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫੌਜੀ ਖਰਚ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਗਿਆ।
  4. ਫਰਾਂਸ: ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਫਰਾਂਸ ਦਾ ਫੌਜੀ ਖਰਚ 1.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਧ ਕੇ $68.0 ਬਿਲੀਅਨ ਹੋ ਗਿਆ।
  5. ਅਫਰੀਕਾ: ਅਫਰੀਕਾ ਦਾ ਕੁੱਲ ਫੌਜੀ ਖਰਚ 2025 ਵਿੱਚ 8.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਧ ਕੇ $58.2 ਬਿਲੀਅਨ ਹੋ ਗਿਆ।
  6. ਨਾਈਜੀਰੀਆ: ਬਗਾਵਤ ਅਤੇ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਹਿੰਸਾ ਕਾਰਨ ਵਧਦੀ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਨਾਈਜੀਰੀਆ ਦਾ ਫੌਜੀ ਖਰਚ 2025 ਵਿੱਚ 55 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਧ ਕੇ $2.1 ਬਿਲੀਅਨ ਹੋ ਗਿਆ।
  7. ਗੁਆਨਾ: ਏਸੇਕਿਬੋ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਨਾਲ ਵਧਦੇ ਤਣਾਅ ਕਾਰਨ, 2025 ਵਿੱਚ ਗੁਆਨਾ ਦਾ ਫੌਜੀ ਖਰਚ 16 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਧ ਕੇ $248 ਮਿਲੀਅਨ ਹੋ ਗਿਆ।
  8. ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ: ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਦਾ ਫੌਜੀ ਖਰਚ ਅਣਜਾਣ ਹੈ।
  9. ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ (ਯੂਕੇ): 2024 ਅਤੇ 2025 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਯੂਕੇ ਦਾ ਫੌਜੀ ਖਰਚ 2.0 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਘਟ ਕੇ $89.0 ਬਿਲੀਅਨ ਹੋ ਗਿਆ।

ਸਿੱਟਾ

ਫੌਜੀ ਖ਼ਰਚ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਵਾਧਾ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਕੂਟਨੀਤੀ ਹੁਣ "ਸ਼ਾਂਤੀ ਗੱਲਬਾਤ" ਦੀ ਬਜਾਏ "ਫੌਜੀ ਰੋਕਥਾਮ" 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੱਖਿਆ ਬਜਟ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਭਲਾਈ ਖਰਚ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਕੀ ਇਹ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਦੌੜ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵੱਡੀ ਜੰਗ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ।

