ਮਸ਼ਹੂਰ ਗਾਇਕਾ ਆਸ਼ਾ ਭੋਸਲੇ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ, ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ਾਮ ਹੋਵੇਗਾ ਅੰਤਿਮ ਸਸਕਾਰ

ਮਸ਼ਹੂਰ ਗਾਇਕਾ ਆਸ਼ਾ ਭੋਂਸਲੇ ਦਾ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਮਾਰ ਸਨ।

Singer and Padma Vibhushan awardee Asha Bhosle passed away
ਆਸ਼ਾ ਭੋਸਲੇ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : April 12, 2026 at 12:59 PM IST

ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ: ਗਾਇਕਾ ਅਤੇ ਪਦਮ ਵਿਭੂਸ਼ਣ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜੇਤੂ ਆਸ਼ਾ ਭੋਸਲੇ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮੰਤਰੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਸ਼ੇਲਾਰ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ। ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰਤੀਤ ਸਮਦਾਨੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸਸਕਾਰ ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ਾਮ 4:00 ਵਜੇ ਸ਼ਿਵਾਜੀ ਪਾਰਕ ਵਿਖੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਆਸ਼ਾ ਭੋਸਲੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਮਾਰ ਸੀ ਅਤੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਬ੍ਰੀਚ ਕੈਂਡੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਸੀ। 92 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਂ ਨੇ ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਲਿਆ। ਮਸ਼ਹੂਰ ਗਾਇਕਾ ਆਸ਼ਾ ਭੋਸਲੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਆਨੰਦ ਭੋਸਲੇ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਸਵੇਰੇ 11:00 ਵਜੇ ਲੋਅਰ ਪਰੇਲ ਦੇ ਕਾਸਾ ਗ੍ਰਾਂਡੇ ਵਿਖੇ ਅੰਤਿਮ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਸੋਮਵਾਰ ਸ਼ਾਮ 4:00 ਵਜੇ ਸ਼ਿਵਾਜੀ ਪਾਰਕ ਵਿਖੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।"

2025 ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਈ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। 2026 ਵਿੱਚ ਆਸ਼ਾ ਭੋਸਲੇ ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਕਲਾਤਮਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ, ਉਸਦੀ ਪੋਤੀ ਜ਼ਨਾਈ ਨੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਅਪਡੇਟ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲਿਖਿਆ: "ਮੇਰੀ ਦਾਦੀ, ਆਸ਼ਾ ਭੋਸਲੇ, ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਅਤੇ ਛਾਤੀ ਦੀ ਲਾਗ ਕਾਰਨ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਨਿੱਜਤਾ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੋ। ਉਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਲਾਜ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਾਂਗੇ।"

ਭਾਰਤੀ ਸੰਗੀਤ ਦੀਆਂ ਬਹੁਪੱਖੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਨ ਆਸ਼ਾ ਭੋਸਲੇ

8 ਸਤੰਬਰ, 1933 ਨੂੰ ਜਨਮੇ ਆਸ਼ਾ ਭੋਸਲੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਗੀਤ ਦੀਆਂ ਬਹੁਪੱਖੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਨ। ਉਹ ਸੱਤ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੰਗੀਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਸਵਰ ਕੋਕਿਲਾ ਲਤਾ ਮੰਗੇਸ਼ਕਰ ਦੀ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਸ਼ਾ ਭੋਸਲੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਪਛਾਣ ਬਣਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੇ ਕਲਾਸੀਕਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੌਪ, ਗ਼ਜ਼ਲਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕ ਗੀਤਾਂ ਤੱਕ ਸੰਗੀਤ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਗਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੀ ਸਿਨੇਮਾ ਅਤੇ ਕਈ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਗੀਤ ਗਾਏ।

ਆਸ਼ਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਰੀਅਰ ਵਿੱਚ ਆਰਡੀ ਬਰਮਨ, ਓਪੀ ਨਈਅਰ ਅਤੇ ਖਯਾਮ ਵਰਗੇ ਮਹਾਨ ਸੰਗੀਤਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਈ ਯਾਦਗਾਰੀ ਗੀਤ ਦਿੱਤੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਖੋਂ ਕੀ ਮਸਤੀ (ਉਮਰਾਓ ਜਾਨ), ਪੀਆ ਤੂੰ ਅਬ ਤੋ ਆਜਾ (ਕਾਰਵਾਂ), ਦਮ ਮਾਰੋ ਦਮ (ਹਰੇ ਰਾਮਾ ਹਰੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ), ਯੇ ਮੇਰਾ ਦਿਲ (ਡੌਨ), ਚੁਰਾ ਲਿਆ ਹੈ ਤੁਮਨੇ (ਯਾਦਾਂ ਦੀ ਬਾਰਾਤ) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

90 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਅਤੇ 2000 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਆਸ਼ਾ ਭੋਸਲੇ ਨੇ ਆਧੁਨਿਕ ਅਤੇ ਪੌਪ ਸੰਗੀਤ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ। ਏਆਰ ਰਹਿਮਾਨ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ "ਤਨਹਾ ਤਨਹਾ" ਅਤੇ "ਰੰਗੀਲਾ ਰੇ" ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਗੀਤ ਮਿਲੇ। ਉਥੇ ਹੀ "ਰਾਤ ਅਕੇਲੀ ਹੈ" ਅਤੇ "ਜ਼ਰਾ ਸਾ ਝੂਮ ਲੂੰ ਮੈਂ" ਦੇ ਰੀਮਿਕਸ ਨੇ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ "ਜੰਨਤ-ਏ-ਜਹਾਂ" ਅਤੇ "ਕਭੀ ਤੋ ਨਜ਼ਰ ਮਿਲਾਓ" ਵਰਗੇ ਇੰਡੀ ਪੌਪ ਗੀਤ ਵੀ ਗਾਏ।

ਪਦਮ ਵਿਭੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ

ਸੰਗੀਤ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਥਾਹ ਯੋਗਦਾਨ ਲਈ ਆਸ਼ਾ ਭੋਸਲੇ ਨੂੰ ਸਾਲ 2000 ਵਿੱਚ ਦਾਦਾ ਸਾਹਿਬ ਫਾਲਕੇ ਐਵਾਰਡ ਅਤੇ ਸਾਲ 2008 ਵਿੱਚ ਪਦਮ ਵਿਭੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

