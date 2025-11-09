ਮੰਗਲ ਦੋਸ਼ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਕਰੋ ਪਾਲਣਾ
ਮੰਗਲ ਹਿੰਮਤ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਕੁੰਡਲੀ ਵਿੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰ ਮੰਗਲ ਗੁੱਸਾ ਅਤੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।
Published : November 9, 2025 at 8:05 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਕੁੰਡਲੀ ਦੇ ਹਰੇਕ ਗ੍ਰਹਿ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਹਾਦਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮੰਗਲ ਨੂੰ ਹਿੰਮਤ, ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਦਾ ਦੇਵਤਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੰਗਲ ਗ੍ਰਹਿ ਕਿਸੇ ਕੁੰਡਲੀ ਵਿੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰ ਜਾਂ ਅਸ਼ੁੱਭ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਗੁੱਸਾ, ਝਗੜੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮੰਗਲ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਖਾਸ ਉਪਾਅ ਸੁਝਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੰਗਲ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇਸ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਉਪਾਅ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਜੋਤਿਸ਼ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇਕਰ ਇਹ ਉਪਾਅ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਮੰਗਲ ਗ੍ਰਹਿ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ, ਸਫਲਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਕੌਣ ਹੈ ਮੰਗਲ ਦੇਵ ?
ਭਗਵਾਨ ਮੰਗਲ ਨੂੰ ਮੇਸ਼ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਸ਼ਚਕ ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਾਸਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਗਵਾਨ ਮੰਗਲ ਅਗਨੀ ਤੱਤ ਦਾ ਸ਼ਾਸਕ ਹੈ ਅਤੇ ਊਰਜਾ, ਜੀਵਨਸ਼ਕਤੀ, ਤਾਕਤ, ਹਿੰਮਤ, ਉਤਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਅਤੇ ਪਾਚਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਪ੍ਰਤੀ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਖੇਡਾਂ ਅਤੇ ਅਥਲੈਟਿਕਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਰਕ ਹੈ। ਉਹ ਫੌਜੀ ਪੇਸ਼ੇ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ਾਸਕ ਹੈ।
ਮੰਗਲ ਦੀ ਮਹਾਦਸ਼ਾ
ਮੰਗਲ ਦੀ ਮਹਾਦਸ਼ਾ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਗਭਗ 7 ਸਾਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ
ਮੰਗਲ ਦੀ ਮਹਾਦਸ਼ਾ ਦੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਅਤੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਦੋਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਆਤਮ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ, ਕਰੀਅਰ ਦੀ ਸਫਲਤਾ, ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੁਨਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਤਾਕਤ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਟਕਰਾਅ, ਅਦਾਲਤੀ ਮਾਮਲੇ, ਗੁੱਸਾ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਸਮਾਂ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਬੁਖਾਰ, ਜਾਂ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮੰਗਲ ਦੀ ਅਸ਼ੁੱਭ ਮਹਾਦਸ਼ਾ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਉਪਾਅ
ਹਨੂੰਮਾਨ ਜੀ ਦੀ ਪੂਜਾ - ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਹਨੂੰਮਾਨ ਜੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਬੁੰਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਚੜ੍ਹਾਓ।
ਪਾਨ ਦਾ ਪੱਤਾ- ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਹਨੂੰਮਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਪਾਨ ਦਾ ਪੱਤਾ ਚੜ੍ਹਾਓ। ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਨਕਾਰਾਤਮਕਤਾ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ।
ਦਾਨ ਕਰੋ - ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਬਾਂਦਰਾਂ ਅਤੇ ਗਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗੁੜ ਅਤੇ ਭੁੰਨੇ ਹੋਏ ਛੋਲੇ ਖੁਆਉਣ ਨਾਲ ਵੀ ਮੰਗਲ ਗ੍ਰਹਿ ਤੋਂ ਸ਼ੁਭ ਫਲ ਮਿਲਦੇ ਹਨ।
ਮੰਤਰਾਂ ਦਾ ਜਾਪ - ਭਗਵਾਨ ਮੰਗਲ ਜਾਂ ਮੰਗਲ ਗ੍ਰਹਿ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਮੰਤਰਾਂ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਨਾ ਮੰਗਲ ਗ੍ਰਹਿ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ।
ਰਤਨ ਧਾਰਣ ਕਰਨਾ - ਮੰਗਲ ਗ੍ਰਹਿ ਤੋਂ ਸ਼ੁਭ ਫਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਰਲ ਰਤਨ ਪਹਿਨਣਾ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੋਈ ਵੀ ਰਤਨ ਪਹਿਨਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਆਪਣੀ ਕੁੰਡਲੀ ਕਿਸੇ ਜਾਣਕਾਰ ਜੋਤਸ਼ੀ ਨੂੰ ਦਿਖਾਓ ਅਤੇ ਰਤਨ ਪਹਿਨਣ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ ਲਓ।
(Disclaimer: ਇੱਥੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਿਰਫ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ 'ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸਬੰਧਤ ਮਾਹਿਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰੋ।)