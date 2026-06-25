ਪੁਣੇ ਕਤਲ ਕੇਸ ਅਤੇ ਰਾਜਾ ਰਘੂਵੰਸ਼ੀ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨਤਾਵਾਂ, ਰਾਜਾ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕੇਤਨ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਕਰੇਗਾ ਮੁਲਾਕਾਤ
ਪੁਣੇ ਕਤਲ ਕੇਸ ਅਤੇ ਰਾਜਾ ਰਘੂਵੰਸ਼ੀ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਹਨ। ਰਾਜਾ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕੇਤਨ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਪੁਣੇ ਜਾਵੇਗਾ।
Published : June 25, 2026 at 10:21 AM IST
ਇੰਦੌਰ: ਪੁਣੇ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾ ਰਘੂਵੰਸ਼ੀ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਦੋਵਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਦੌਰ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਰਾਜਾ ਰਘੂਵੰਸ਼ੀ ਦਾ ਸ਼ਿਲਾਂਗ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਸੋਨਮ ਰਘੂਵੰਸ਼ੀ ਨੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁਣੇ ਦੀ ਸੀਆ ਗੋਇਲ 'ਤੇ ਉਸਦੀ ਮੰਗੇਤਰ ਕੇਤਨ ਅਗਰਵਾਲ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਰਾਜਾ ਰਘੂਵੰਸ਼ੀ ਦਾ ਕਤਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੇਤਨ ਅਗਰਵਾਲ ਦਾ ਕਤਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੁਣੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਇਸ ਬਹੁ-ਚਰਚਿਤ ਕਤਲ ਨੇ ਰਾਜਾ ਰਘੂਵੰਸ਼ੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਪੁਣੇ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੇ ਰਾਜਾ ਰਘੂਵੰਸ਼ੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਦਮੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਦੌਰ ਦੇ ਰਾਜਾ ਰਘੂਵੰਸ਼ੀ ਦਾ ਸ਼ਿਲਾਂਗ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਹਨੀਮੂਨ 'ਤੇ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾ ਦੀ ਪਤਨੀ, ਸੋਨਮ, ਉਸਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਥੀਆਂ 'ਤੇ ਕਤਲ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਪੁਣੇ ਦੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਾ ਰਘੂਵੰਸ਼ੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ।
'ਸੀਆ ਨੇ ਸੋਨਮ ਵਾਂਗ ਹੀ ਕਤਲ ਕੀਤਾ'
ਮ੍ਰਿਤਕ ਰਾਜਾ ਰਘੂਵੰਸ਼ੀ ਦੇ ਭਰਾ ਸਚਿਨ ਰਘੂਵੰਸ਼ੀ ਨੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, "ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਪੁਣੇ ਕਤਲ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਉਸ ਨਾਲ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਉਹ ਸਭ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਣੇ ਕਤਲ ਕੇਸ ਦਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸੀਆ ਨੇ ਸੋਨਮ ਵਾਂਗ ਹੀ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਸੀ।"
'ਸੋਨਮ ਵਾਂਗ ਸੀਆ ਵੀ ਜਲਦ ਹੋਵੇਗੀ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ'
ਮ੍ਰਿਤਕ ਰਾਜਾ ਰਘੂਵੰਸ਼ੀ ਦੇ ਭਰਾ ਸਚਿਨ ਰਘੂਵੰਸ਼ੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਪੁਣੇ ਕਤਲ ਕੇਸ ਕਾਰਣ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੁਖੀ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸੋਨਮ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀਆ ਗੋਇਲ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੋਨਮ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੋ ਕਤਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸੀਆ ਦੇ ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਪੁਣੇ ਕਤਲ ਕੇਸ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਲੋਕ ਹਨ। ਉਹ ਜਲਦੀ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲੈਣਗੇ।"
'ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਮੇਰੇ ਵਾਂਗ '
ਰਾਜਾ ਰਘੂਵੰਸ਼ੀ ਦੇ ਭਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਸ ਵੇਲੇ, ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ ਪਰ ਕੇਤਨ ਅਗਰਵਾਲ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲੇ। ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਕੇਤਨ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁਣੇ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਮੇਰੇ ਵਾਂਗ ਹੀ ਹੈ।"
ਸ਼ਿਲਾਂਗ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾ ਰਘੂਵੰਸ਼ੀ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਾਂਗ, ਕੇਤਨ ਅਗਰਵਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਖੱਡ ਵਿੱਚ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੇਤਨ ਦੀ ਮੰਗੇਤਰ, ਸੀਆ ਗੋਇਲ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ, ਚੇਤਨ ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।