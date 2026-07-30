ਨਜਾਇਜ਼ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਸਾਈਲੈਂਟ ਕਿਲਿੰਗ ਦਾ ਦੌਰ, ਖੌਫ਼ਨਾਕ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ
ਸੱਪ, ਜ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਸਾਈਲੈਂਟ ਕਿਲਿੰਗ: ਯੂਪੀ ਵਿੱਚ, ਲੋਕ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸਬੰਧਾਂ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਾਣੋ ਕਾਰਨ?
Published : July 30, 2026 at 1:36 PM IST
ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼: ਆਗਰਾ ਵਿੱਚ ਸਾਈਲੈਂਟ ਕਿਲਿੰਗ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, "ਪਤੀ, ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਉਹ" ਤਿਕੋਣ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਚੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਤਲ ਦੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਆਮ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਵਰਤੇ ਗਏ ਭਿਆਨਕ ਤਰੀਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੱਪ ਤੋਂ ਡੰਗ ਮਰਵਾਉਣਾ ਅਤੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇਣਾ ਵਰਗੀਆਂ ਭਿਆਨਕ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਰਵਾਇਤੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਭਿਆਨਕ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਆਰ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਰਚੀਆਂ ਗਈਆਂ ਇਹ ਖੂਨੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਗਿਰਾਵਟ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਭਿਆਨਕ ਸੁਰਖੀਆਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਰੁਕਣਗੀਆਂ। ਪੱਤਰਕਾਰ ਸ਼ਿਆਮਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਪੋਰਟ।
ਕੀ ਹਨ ਕਾਰਨ?
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ, "ਰੰਜਿਸ਼ ਅਤੇ ਅਣਸੁਖਾਵੇਂ ਸਬੰਧਾਂ ਕਾਰਨ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਭੌਤਿਕਵਾਦ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀਵਾਦ ਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ, ਅਮੀਰ ਬਣਨਾ ਆਸਾਨ ਹੈ। ਪਰ, ਅਮੀਰ ਦਿਖਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸਾਰੀ ਸੁਵਿਧਾ ਹੈ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਖਪਤ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦਕਿ, ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਣੇ ਦੇ ਵੀ ਲਾਲੇ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।"
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਦਿਖਾਵਾ ਬਣਦਾ ਵਾਰਦਾਤ ਦਾ ਕਾਰਨ
ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ, ਇੱਕ ਔਰਤ ਜਾਂ ਮਰਦ ਅਕਸਰ ਆਪਣੀ ਤੁਲਨਾ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਉਮੀਦਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਤਣਾਅ ਵੱਧਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖਟਾਸ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਵਿਚਕਾਰ ਕਾਊਂਸਲਿੰਗ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਨ ਵੀ ਬਚ ਸਕਦੀ ਹੈ।"
ਭਾਵੇਂ ਮਾਮੂਲੀ ਤਣਾਅ ਹੋਵੇ, ਜੇਕਰ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਾਫੀ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਦਾ ਸਬਰ ਟੁੱਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤਲਾਕ ਜਾਂ ਵੱਖ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਲੋਕ ਕਤਲ ਵਰਗਾ ਭਿਆਨਕ ਰਾਹ ਚੁਣ ਰਹੇ ਹਨ। -ਪ੍ਰੋ.(ਡਾ.) ਦਿਨੇਸ਼ ਰਾਠੌਰ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ
"ਪਤੀ, ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਉਹ" ਦੇ ਖੂਨੀ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਨੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਹਿਲਾਇਆ:
- 17 ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਮੇਰਠ ਦੇ ਹਸਤਿਨਾਪੁਰ ਵਿੱਚ, ਦਾਮਿਨੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਸੱਪ ਤੋਂ ਡੰਗ ਮਰਵਾਇਆ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।
- 27 ਮਾਰਚ ਨੂੰ, ਮੇਰਠ ਦੇ ਧਨਪੁਰ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਪਤਨੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ, ਨੈਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ।
- ਧਨਪੁਰ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਪਤਨੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੀਐਸਐਫ ਸਿਪਾਹੀ ਪਤੀ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸ਼ੂਟਰ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਲੈਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖੇ।
- 19 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ, ਪੀਲੀਭੀਤ ਦੇ ਏਕਤਾਨਗਰ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਪਤਨੀ ਨੇ ਪ੍ਰੇਮ ਸੰਬੰਧਾਂ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੀ ਚਾਹ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ।
- ਕਾਨਪੁਰ ਵਿੱਚ, ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਪਤਨੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਪਤੀ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
- 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ, ਆਗਰਾ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਸ਼ਰਾਬ ਪਾਰਟੀ ਦੌਰਾਨ, ਇੱਕ ਪਤਨੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ।
- 10 ਫ਼ਰਵਰੀ ਨੂੰ, ਲੋਧਾਈ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਪਤਨੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਿਓਰ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
- ਮਥੁਰਾ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣਦੇ ਇੱਕ ਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
27 ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ, ਛੋਲੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਗੋਵਿੰਦ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਡਾਇਲ 112 ਰਾਹੀਂ ਬਲਦੇਵ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਭਰਜਾਈ, ਰੁਚੀ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੇ ਭਤੀਜੇ ਦਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨ 'ਤੇ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ 28 ਜੂਨ, 2026 ਨੂੰ, ਰੁਚੀ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰੁਚੀ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਤੋਂ ਛੁਪਾਈ ਸੀ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਰੁਚੀ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਵੀ ਕਤਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। - ਸੰਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਰਾਏ, ਸੀਓ ਮਹਾਵਨ, ਮਥੁਰਾ
ਆਜ਼ਾਦੀ ਪਾਉਣ ਦੀ ਇੱਛਾ
ਅੱਜ, ਜੁਆਇੰਟ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਹੁਣ ਇੱਕਲੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਪੰਰਪਰਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਅਜਨਬੀਆਂ ਨਾਲ ਵਧਦੀ ਨੇੜਤਾ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜੀਵਨ 'ਤੇ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੁਆਰਾ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ। ਸਮਾਜ ਦੀ ਭੌਤਿਕ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਮਾਜ ਦਾ ਗੈਰ-ਭੌਤਿਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਹਨ, ਅਜੇ ਵੀ ਉੱਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਪੁਰਸ਼-ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ। ਉਹ ਪੁਰਸ਼-ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੁੱਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਔਰਤਾਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਰਾਹੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਇੱਕ ਪੁਰਸ਼-ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਮਰਦ ਘਰ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਤੋਂ ਉਹੀ ਰਵਾਇਤੀ ਵਿਵਹਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਔਰਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪਤੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਟਕਰਾਅ ਟਕਰਾਅ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ, ਟਕਰਾਅ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਸਾ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕਤਲ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। - ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮੁਹੰਮਦ ਅਰਸ਼ਦ, ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਖੀ, ਡਾ. ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ
ਤਕਨੀਕੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਤੋਂ ਸਬੂਤ
ਦਰਅਸਲ, ਕੁਝ ਘਟਨਾਵਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਇਸ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਰਹੱਸ ਖੁੱਲ੍ਹਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੇਰਠ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟ, ਅਵਿਨਾਸ਼ ਪਾਂਡੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ, "ਹਸਤਿਨਾਪੁਰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਮਾਲਕ ਅਤੁਲ ਪਵਾਰ ਦੀ ਬਿਸਤਰੇ 'ਤੇ ਸੌਂਦੇ ਸਮੇਂ ਸੱਪ ਦੇ ਡੰਗਣ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੌਤ ਸ਼ੱਕੀ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ, ਦਾਮਿਨੀ, ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੱਪ ਦੇ ਡੰਗ ਕਾਰਨ ਅਤੁਲ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸੱਪ ਬਿਸਤਰੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਬੈੱਡਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਡੰਗਿਆ। ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਉੱਠੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਤਕਨੀਕੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।"
ਡੀਸੀਪੀ ਵੈਸਟ ਆਦਿਤਿਆ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, "ਜਦੋਂ ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਵਿੱਚ ਸੈਯਾ ਥਾਣਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੜੀ ਹੋਈ ਲਾਸ਼ ਮਿਲੀ, ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਤਰਜੀਹ ਲਾਸ਼ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੜੀ ਹੋਈ ਲਾਸ਼ ਦੇ ਹੱਥ 'ਤੇ ਲਿਖੇ ਨਾਮ ਸੋਮਵਤੀ ਅਤੇ ਲੋਕੇਂਦਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਾਸ਼ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲੋਕੇਂਦਰ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸ਼ੱਕੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸ਼ੱਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨੇ ਸੁਰਾਗ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ।"
ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਹ ਤਕਨੀਕੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਲੋਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਮੱਗਰੀ ਵੇਚਣ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਪਰਿਪੱਕ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜੋ ਲੋਕ ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਗਰੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਈ ਵਾਰ ਪਤੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।