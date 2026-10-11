CJP ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਦੂਜਾ ਦਿਨ: ਇੰਡੀਆ ਗੇਟ 'ਤੇ ਸੰਨਾਟਾ, ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਪਿਕਨਿਕ ਮਨਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਗਾਇਬ, ਦੇਖੋ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਪੋਰਟ
ਇੰਡੀਆ ਗੇਟ ਅਤੇ ਡਿਊਟੀ ਪਾਥ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਸਖ਼ਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰੀ ਖਬਰ...
Published : October 11, 2026 at 3:08 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਦੂਜਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ, ਇੰਡੀਆ ਗੇਟ ਅਤੇ ਕਰਤਵਯ ਪਥ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚਹਿਲ-ਪਹਿਲਾ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਦੋਸਤਾਂ ਅਤੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਣ, ਪਿਕਨਿਕ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਣ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਣ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਅੱਜ, ਦ੍ਰਿਸ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰਾ ਸੀ। ਇੰਡੀਆ ਗੇਟ ਅਤੇ ਕਰਤਵਯ ਪਥ 'ਤੇ ਸੰਨਾਟਾ ਪਸਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਪੁਲਿਸ ਬੈਰੀਕੇਡ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਤਾਇਨਾਤ
ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਬੈਰੀਕੇਡ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਤਾਇਨਾਤ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਬੀਐਨਐਸਐਸ ਦੀ ਧਾਰਾ 163 ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ, ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਸਥਾਨ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੁੰਨਸਾਨ ਪਿਆ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਗੇਟ
ਇੰਡੀਆ ਗੇਟ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵੀਕਐਂਡ ਅਤੇ ਛੁੱਟੀਆਂ 'ਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸੈਲਾਨੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਣ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁਝ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਪਿਕਨਿਕ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਪਸੰਦੀਦਾ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਐਤਵਾਰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮੇਲ-ਮਿਲਾਪ ਅਤੇ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ, ਇੰਡੀਆ ਗੇਟ ਅਤੇ ਕਰਤਵਯ ਮਾਰਗ ਬਿਲਕੁਲ ਖਾਲੀ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਦੁਪਹਿਰ ਤੱਕ ਇੰਡੀਆ ਗੇਟ ਬਿਲਕੁਲ ਖਾਲੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਛੁੱਟੀਆਂ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਰੌਣਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਇੰਡੀਆ ਗੇਟ ਤੋਂ ਕਰਤਵਯ ਪਥ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਪਹਿਰਾ
ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਇੰਡੀਆ ਗੇਟ ਅਤੇ ਕਰਤਵਯ ਪਥ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਸਖ਼ਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਵਸਥਾ ਕਾਰਨ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਵਾਜਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਲੋਕ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਛੁੱਟੀਆਂ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਇੰਡੀਆ ਗੇਟ ਵੱਲ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਅਤੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਧਾਰਾ 163 ਲਗਾਈ ਗਈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਈ ਪਾਬੰਦੀ
ਇੰਡੀਆ ਗੇਟ ਅਤੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਸਿਵਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੋਡ (BNSS) ਦੀ ਧਾਰਾ 163 ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਕੱਠਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵੀ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਅਲਰਟ 'ਤੇ ਹੈ।
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