ਦਿੱਲੀ ਕਾਰ ਧਮਾਕਾ: SIA ਨੇ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ੱਕੀ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ
ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ SIA ਨੇ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹਾ ਧਮਾਕੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਤੁਫੈਲ ਨਿਆਜ਼ ਭੱਟ ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਸ਼ੱਕੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
Published : November 22, 2025 at 10:44 PM IST
ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ: ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਰਾਜ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ (SIA) ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ 'ਵ੍ਹਾਈਟ ਕਾਲਰ' ਅੱਤਵਾਦੀ ਮਾਡਿਊਲ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹਾ ਕਾਰ ਧਮਾਕੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ੱਕੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਤੁਫੈਲ ਨਿਆਜ਼ ਭੱਟ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬਟਮਾਲੂ ਖੇਤਰ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਫੈਲ ਨੂੰ 'ਵ੍ਹਾਈਟ ਕਾਲਰ' ਅੱਤਵਾਦੀ ਮਾਡਿਊਲ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਨੌਗਾਮ ਦੇ ਬਨਪੋਰਾ ਵਿੱਚ ਕੰਧਾਂ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪੋਸਟਰ ਚਿਪਕਾਉਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਮਾਡਿਊਲ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਹੋਇਆ।
ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਡਾ. ਜੀ.ਵੀ. ਸੰਦੀਪ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਂਚ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਤਿੰਨ ਸ਼ੱਕੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਆਰਿਫ਼ ਨਿਸਾਰ ਡਾਰ ਉਰਫ਼ ਸਾਹਿਲ, ਯਾਸੀਰ-ਉਲ-ਅਸ਼ਰਫ਼, ਅਤੇ ਮਕਸੂਦ ਅਹਿਮਦ ਡਾਰ ਉਰਫ਼ ਸ਼ਾਹਿਦ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਮੌਲਵੀ ਇਰਫਾਨ ਅਹਿਮਦ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਪੈਰਾਮੈਡਿਕ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਇਮਾਮ ਹੈ, ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਪੋਸਟਰ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀ।
ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਐਸਆਈਏ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਅਲ ਫਲਾਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਡਾ. ਮੁਜ਼ੱਫਰ ਵਾਨੀ ਅਤੇ ਡਾ. ਸ਼ਾਹੀਨ ਸਈਦ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 2,900 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਵਿਸਫੋਟਕ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਸਨ।
ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨ ਡਾਕਟਰ - ਡਾ. ਗਨੀ, ਉਮਰ ਨਬੀ ਅਤੇ ਮੁਜ਼ੱਫਰ ਰਾਥਰ - ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ "ਵ੍ਹਾਈਟ ਕਾਲਰ" ਅੱਤਵਾਦੀ ਮਾਡਿਊਲ ਚਲਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਡਾ. ਮੁਜ਼ੱਫਰ ਰਾਥਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਫਰਾਰ ਹੈ। ਡਾ. ਉਮਰ ਨਬੀ ਨੂੰ 10 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਧਮਾਕੇ ਵਾਲੀ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਹੈ। ਇਸ ਧਮਾਕੇ ਵਿੱਚ 13 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ।