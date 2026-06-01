ਸ਼ੁਭਮ ਕੁਮਾਰ ਬਣੇ ਜੇਈਈ ਟਾਪਰ, ਕਬੀਰ ਛਿੱਲਰ ਅਤੇ ਅਰਨਵ ਗੌਤਮ ਨੇ ਬਣਾਈ ਟਾਪ 10 'ਚ ਥਾਂ
ਕੋਟਾ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਤੀਜੀ ਵਾਰ, ਜੇਈਈ ਐਡਵਾਂਸਡ ਵਿੱਚ ਕੋਟਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਰੈਂਕ ਆਇਆ ਹੈ।
Published : June 1, 2026 at 10:04 AM IST
ਕੋਟਾ/ਰਾਜਸਥਾਨ: ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਦੂਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਔਖੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ, ਸਾਂਝੀ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਐਡਵਾਂਸਡ (JEE ਐਡਵਾਂਸਡ 2026) ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਹਨ। IITs ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਇਸ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕੋਟਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਜੇਤੂ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਤੀਜੀ ਵਾਰ, ਕੋਟਾ ਨੇ ਇੱਕ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਰੈਂਕਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਗਯਾ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ੁਭਮ ਕੁਮਾਰ, ਜਿਸਨੇ JEE ਮੇਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਟਾਪ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ, ਨੇ JEE ਐਡਵਾਂਸਡ ਵਿੱਚ ਟਾਪ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸ਼ੁਭਮ ਕੁਮਾਰ ਨੇ 360 ਵਿੱਚੋਂ 330 ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ। ਸ਼ੁਭਮ ਕੁਮਾਰ ਕੋਟਾ ਤੋਂ ਕੋਚਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਕੋਟਾ ਨੇ ਵੀ ਦੋ ਅਤੇ ਸੱਤ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਰੈਂਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸ਼ੁਭਮ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਰੈਂਕ ਵਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੋਟਾ ਤੋਂ ਕੋਚਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਕਬੀਰ ਛਿੱਲਰ ਨੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਰੈਂਕ ਟੂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸ਼ੁਭਮ ਅਤੇ ਕਬੀਰ ਦੋਸਤ ਹਨ। ਕੋਟਾ ਤੋਂ ਅਰਨਵ ਗੌਤਮ ਨੇ ਵੀ ਸੱਤਵਾਂ ਰੈਂਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਟਾਪ ਕੀਤਾ। ਕਬੀਰ JEE ਮੇਨ ਵਿੱਚ ਟਾਪਰ ਸੀ ਅਤੇ 300 ਵਿੱਚੋਂ 300 ਦਾ ਸੰਪੂਰਨ ਸਕੋਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਨੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਰੈਂਕ 1 ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਐਡਵਾਂਸਡ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਉਸਦਾ ਇੱਕ ਰੈਂਕ ਡਿੱਗ ਗਿਆ। ਸ਼ੁਭਮ ਕੁਮਾਰ, ਜਿਸਦਾ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਰੈਂਕ 6 ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਪੰਜ ਰੈਂਕ ਹੇਠਾਂ, ਟੌਪਰ ਬਣਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਅਰਨਵ ਗੌਤਮ ਨੇ ਜੇਈਈ ਮੇਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਵਾਂ ਰੈਂਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਸੀ।
2000 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 12 ਟਾਪਰ, ਲਗਾਤਾਰ ਤੀਜਾ ਟਾਪਰ
ਸ਼ੁਭਮ ਕੁਮਾਰ ਨੇ 2026 ਵਿੱਚ ਆਈਆਈਟੀ ਐਂਟਰੈਂਸ ਜੇਈਈ ਐਡਵਾਂਸਡ ਵਿੱਚ ਟਾਪ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਆਈਆਈਟੀ ਐਂਟਰੈਂਸ ਜਾਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਐਂਟਰੈਂਸ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕੋਟਾ ਤੋਂ 12ਵਾਂ ਟਾਪਰ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ 28 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 2000 ਤੋਂ 2026 ਤੱਕ, ਕੋਟਾ ਨੇ 12 ਵਾਰ ਟਾਪਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 16 ਵਾਰ ਟਾਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਜਾਂ ਕਸਬਿਆਂ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਟਾ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਤੀਜਾ ਟੌਪਰ ਹੈ। 2024 ਤੋਂ 2026 ਤੱਕ, ਤਿੰਨੋਂ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਰੈਂਕ 1 ਕੋਟਾ ਤੋਂ ਆਏ ਹਨ। 2024 ਵਿੱਚ ਵੇਦ ਲਾਹੋਟੀ, 2025 ਵਿੱਚ ਰਜਿਤ ਗੁਪਤਾ ਅਤੇ 2026 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਭਮ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਇਆ।
ਕੋਟਾ ਦਾ ਸਪੋਰਟ ਸਿਸਟਮ ਟਾਪਰ ਬਣਾਉਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ
ਐਲਨ ਕੋਚਿੰਗ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਰਾਜੇਸ਼ ਮਹੇਸ਼ਵਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਹੁਣੇ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਸ਼ੁਭਮ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਰੈਂਕ 1 ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਟਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਇਹ ਉਪਲਬਧੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੋਟਾ ਨੇ 2000 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 12 ਵਾਰ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਟਾਪਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਰੈਂਕ 2 ਅਤੇ 6 ਵੀ ਕੋਟਾ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਚਿੰਗ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਮਹੇਸ਼ਵਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਕੋਟਾ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਟੌਪਰ ਬਣੇ ਹਨ। ਇਹ ਕੋਟਾ ਦਾ ਆਭਾ ਹੈ ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਣ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਦੁਆਰਾ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕੋਟਾ ਦਾ ਕੋਚਿੰਗ ਸਪੋਰਟ ਸਿਸਟਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟਾਪਰ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਘੱਟ ਰੈਂਕ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀ ਆਈਆਈਟੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹਨ।
'ਟੀਚਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਟਾਪ ਕਰਨ ਦਾ'
ਸ਼ੁਭਮ ਕੁਮਾਰ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਿਹਾਰ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਕੋਟਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਸਵੀਂ ਜਮਾਤ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈਆਈਟੀ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਸ਼ੁਭਮ ਨੇ ਗਿਆਰਵੀਂ ਜਮਾਤ ਲਈ ਗਯਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲਿਆ। ਉਸਦੀ ਭੈਣ, ਸ਼੍ਰੇਆ, ਆਈਆਈਟੀ ਪਟਨਾ ਤੋਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਾਇੰਸ ਵਿੱਚ ਬੀ.ਟੈਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ੁਭਮ ਨੇ ਆਈਆਈਟੀ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੀ 11ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਅੱਧ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੋਟਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਸ਼ੁਭਮ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਡੇਢ ਸਾਲ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਜੇਈਈ ਐਡਵਾਂਸਡ ਵਿੱਚ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਰੈਂਕ 1 ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ, ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਦੂਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਔਖੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਟਾਪਰ ਬਣ ਗਿਆ।
ਸ਼ੁਭਮ ਦੇ ਪਿਤਾ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਗਯਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ, ਕੰਚਨ ਦੇਵੀ, ਇੱਕ ਘਰੇਲੂ ਔਰਤ ਹੈ। ਸ਼ੁਭਮ ਕੁਮਾਰ ਡੇਢ ਸਾਲ ਤੱਕ ਕੋਟਾ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਸ਼ੁਭਮ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਵੀ ਦੂਰੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਭੌਤਿਕ ਵਿਗਿਆਨ, ਰਸਾਇਣ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਗਣਿਤ ਹੀ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਲਿਖਣ ਦੇ ਹੁਨਰ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਮਰੱਥਾ ਵੀ ਹਨ। ਕੋਚਿੰਗ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਸ ਨੇ ਲਗਭਗ 6 ਤੋਂ 8 ਘੰਟੇ ਸਵੈ-ਅਧਿਐਨ ਅਤੇ ਸੋਧ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾਏ।
ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੁੱਤਰ ਕਬੀਰ ਛਿੱਲਰ ਵੀ ਇੱਕ IITian ਬਣੇਗਾ
ਕਬੀਰ ਛਿੱਲਰ ਜਿਸ ਨੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਰੈਂਕ 2 ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ IITian ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਪਿਤਾ, ਮੋਹਿਤ, ਇੱਕ IITian ਹਨ। ਕਬੀਰ ਨੇ IIT ਖੜਗਪੁਰ ਤੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵਿੱਚ B.Tech ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਦੀ ਮਾਤਾ, ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ, ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਅਧਿਆਪਕਾ ਹੈ। ਕਬੀਰ IIT ਮੁੰਬਈ ਤੋਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਾਇੰਸ ਵਿੱਚ B.Tech ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕੈਂਬਰਿਜ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਮੈਸੇਚਿਉਸੇਟਸ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ (MIT) ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ (ਖੋਜ) ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਕਬੀਰ ਕੋਟਾ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਮਾਪੇ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਉਸ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਕਬੀਰ ਕੋਟਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਆਪਣੇ ਫੈਕਲਟੀ ਦੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਟੀਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਅਤੇ ਨੋਟਸ ਬਣਾ ਕੇ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੋਧਣ ਦੀ ਆਦਤ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਕਲਪ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ, ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਅਕਸਰ ਬਿਹਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ।
"ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੇਰਾ ਟੀਚਾ ਟਾਪਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਸੀ," ਅਰਨਵ ਗੌਤਮ : ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਰੈਂਕ 6 ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅਰਨਵ ਗੌਤਮ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਟਾਪਰਾਂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਗਲੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਮਨ ਤਰੋਤਾਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਪਿਤਾ, ਬੁੱਧੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਕੋਟਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਭੂਗੋਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੈਸਟ ਫੈਕਲਟੀ ਮੈਂਬਰ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸਦੀ ਮਾਂ, ਨਿਧੀ, ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਆਪਕਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ, ਦੇਵ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਛੇਵੀਂ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਟਾ ਬਹੁਤ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਕੁੰਜੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਅਤੇ ਸ਼ੰਕਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਉਸ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਕੁੰਜੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਅਕਾਦਮਿਕ ਇੱਛਾ ਟਾਪਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ, IIT ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ, ਉਸ ਨੂੰ JEE ਐਡਵਾਂਸਡ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੋਟੀ ਦੇ ਰੈਂਕ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਸ ਨੇ JEE ਐਡਵਾਂਸਡ ਵਿੱਚ 360 ਵਿੱਚੋਂ 314 ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ।
ਕੋਟਾ ਤੋਂ ਕਿਹੜੇ ਸਾਲ, ਕੌਣ ਬਣਿਆ AIR-1 ਟਾਪਰ?
ਸਾਲ ਦਾ ਟਾਪਰ
- 2026 ਸ਼ੁਭਮ ਕੁਮਾਰ
- 2025 ਰਜਿਤ ਗੁਪਤਾ
- 2024 ਵੇਦ ਲਾਹੋਤੀ
- 2021 ਮ੍ਰਿਦੁਲ ਅਗਰਵਾਲ
- 2019 ਕਾਰਤੀਕੇਯ ਗੁਪਤਾ
- 2016 ਅਮਨ ਬਾਂਸਲ
- 2015 ਸਤਵਤ ਜਗਵਾਨੀ
- 2014 ਚਿਤਰਾਂਗ ਮੁਰਦੀਆ
- 2008 ਸ਼ਿਤੀਕਾਂਤ ਕਸ਼ਯਪ
- 2007 ਅਚਿਨ ਬਾਂਸਲ
- 2002 ਡੂੰਗਾਰਾਮ ਚੌਧਰੀ
- 2000 ਨਿਤਿਨ ਗੁਪਤਾ