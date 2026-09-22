ETV Bharat / bharat

Pitru Paksha 2026:ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਸ਼ਰਾਧ? ਆਖਰੀ ਸ਼ਰਾਧ ਕਦੋਂ? ਜਾਣੋ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਤੇ ਕੀ ਨਾ ਕਰੀਏ?

ਸ਼ਰਾਧ ਯਾਨੀ ਪਿੱਤਰ ਪੱਕਸ਼ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲਈ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ।

shradh 2026
Pitru Paksha 2026:ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਸ਼ਰਾਧ? (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : September 22, 2026 at 10:22 AM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਦਾ ਪੂਰਵਜਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ ਦਾ ਮਹਾਨ ਤਿਉਹਾਰ, ਪਿਤਰ ਪੱਕਸ਼/ਸ਼ਰਾਧ 2026 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੁਰਲੱਭ ਅਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸੰਯੋਗ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ, ਪਿਤਰ ਪੱਕਸ਼ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅਤੇ ਅੰਤ ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਲੱਖਣ ਸੰਯੋਗ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਜੋਤਸ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਧਾਰਮਿਕ ਬਹਿਸ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਆਮ ਲੋਕ ਇਸ ਬਾਰੇ ਡੂੰਘੀ ਉਲਝਣ ਵਿੱਚ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਸਾਲ ਦਾ ਸ਼ਰਾਧ 15 ਦਿਨ ਰਹਿਣਗੇ ਜਾਂ 16 ਦਿਨ।

26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਰਾਧ

ਕੈਲੰਡਰ ਗਣਨਾਵਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਸ ਸਾਲ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਰਾਧ 26 ਸਤੰਬਰ, 2026 ਨੂੰ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰਨਿਮਾ ਸ਼ਰਾਧ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 10 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 ਨੂੰ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਸਰਵ ਪਿਤਰ ਅਮਾਵਸਿਆ ਨਾਲ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਦੋਵੇਂ ਮੁੱਖ ਤਰੀਕਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ਰਾਧ ਨੂੰ ਜੋਤਿਸ਼ ਅਤੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਫਲਦਾਇਕ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।

15 ਜਾਂ 16 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਰਾਧ?

ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਇਹ ਗ਼ਲਤ ਧਾਰਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਰਾਧ ਸਿਰਫ਼ 15 ਦਿਨ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਸ਼ਰਾਧ ਪੂਰੇ 16 ਦਿਨ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।

  • ਭਾਦਰਪਦ ਪੂਰਨਿਮਾ (26 ਸਤੰਬਰ): ਪਿਤਰ ਪੱਖਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਰਾਧ ਭਾਦਰਪਦ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ 'ਪੂਰਨਿਮਾ ਸ਼ਰਾਧ' ਜਾਂ 'ਰਿਸ਼ੀ ਸ਼ਰਾਧ' ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਏ ਪੂਰਵਜਾਂ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
  • ਅਸ਼ਵਿਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪ੍ਰਤੀਪਦਾ (27 ਸਤੰਬਰ): ਨਿਯਮਤ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸ਼ਰਾਧ ਚੱਕਰ ਅਸ਼ਵਿਨ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪੱਖ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਪਦਾ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
  • ਭੰਬਲਭੂਸੇ ਦਾ ਅਸਲ ਕਾਰਨ: ਜੋ ਲੋਕ ਅਸ਼ਵਿਨ ਦੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪੱਖ ਦੇ ਪੰਦਰਵਾੜੇ ਨੂੰ ਹੀ ਗਿਣਦੇ ਹਨ, ਇਹ 15 ਦਿਨ ਲੰਬਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਪਰ, ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਜੇਕਰ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਦੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਹਾਂ-ਕਾਲ 16 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਲਖਨਊ ਦੇ ਜੋਤਸ਼ੀ ਡਾ. ਉਮਾਸ਼ੰਕਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਹਾਸੰਧੀ ਦੇ ਲੁਕਵੇਂ ਅਰਥਾਂ ਅਤੇ ਲਾਭਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਸਾਲ 2026 ਦਾ ਪਿਤ੍ਰ ਪੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਜੋਤਿਸ਼ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਅਤੇ ਦੁਰਲੱਭ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਰਮ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਦੇ ਦੇਵਤਾ ਸ਼ਨੀ ਦੇਵ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। 'ਪਿਤ੍ਰ ਦੋਸ਼' ਅਤੇ 'ਸ਼ਨੀ ਦੋਸ਼' ਕੁੰਡਲੀ ਵਿੱਚ ਦੋ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਹਨ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਤਰੱਕੀ, ਬਾਲ ਖੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੁਰਲੱਭ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਤਰਪਣ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਤਰੀਕਾਂ ਵਿੱਚ ਉਲਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਚੰਦ ਤੱਕ 16 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਚੱਕਰ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਅਤੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਲਈ ਅਚਨਚੇਤ ਹੈ।"

ਪਿਤ੍ਰੂ ਪੱਖਸ਼ 2026 ਲਈ ਪੂਰਾ ਕੈਲੰਡਰ ਨੋਟ ਕਰੋ

  1. 26 ਸਤੰਬਰ, 2026 (ਸ਼ਨੀਵਾਰ): ਪੂਰਨਿਮਾ ਸ਼ਰਾਧ (ਸ਼ਰਧਾ ਪੱਖ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ)
  2. 27 ਸਤੰਬਰ, 2026 (ਐਤਵਾਰ): ਪ੍ਰਤੀਪਦਾ ਸ਼ਰਾਧ
  3. 28 ਸਤੰਬਰ, 2026 (ਸੋਮਵਾਰ): ਦਵਿਤੀਆ ਸ਼ਰਾਧ
  4. 29 ਸਤੰਬਰ, 2026 (ਮੰਗਲਵਾਰ): ਤ੍ਰਿਤੀਆ ਸ਼ਰਾਧ ਅਤੇ ਮਹਾਭਾਰਣੀ ਸ਼ਰਾਧ
  5. 30 ਸਤੰਬਰ, 2026 (ਬੁੱਧਵਾਰ): ਚਤੁਰਥੀ ਅਤੇ ਪੰਚਮੀ ਸ਼ਰਾਧ (ਇਕੱਠੇ)
  6. 1 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 (ਵੀਰਵਾਰ): ਸ਼ਸ਼ਠੀ ਸ਼ਰਾਧ
  7. 2 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 (ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ): ਸਪਤਮੀ ਸ਼ਰਾਧ
  8. 3 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 (ਸ਼ਨੀਵਾਰ): ਅਸ਼ਟਮੀ ਸ਼ਰਾਧ
  9. 4 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 (ਐਤਵਾਰ): ਨਵਮੀ ਸ਼ਰਾਧ (ਮਾਤਰੀ ਨਵਮੀ - ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼ਰਧਾ)
  10. 5 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 (ਸੋਮਵਾਰ): ਦਸ਼ਮੀ ਸ਼ਰਾਧ
  11. 6 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 (ਮੰਗਲਵਾਰ): ਏਕਾਦਸ਼ੀ ਸ਼ਰਾਧ
  12. 7 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 (ਬੁੱਧਵਾਰ): ਦਵਾਦਸ਼ੀ ਅਤੇ ਮਾਘ ਸ਼ਰਾਧ
  13. 8 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 (ਵੀਰਵਾਰ): ਤ੍ਰਯੋਦਸ਼ੀ ਸ਼ਰਾਧ
  14. 9 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 (ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ): ਚਤੁਰਦਸ਼ੀ ਸ਼ਰਾਧ
  15. 10 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 (ਸ਼ਨੀਵਾਰ): ਸਰਵਪਿਤਰੀ ਅਮਾਵਸਿਆ (ਅਣਜਾਣ ਪੂਰਵਜਾਂ ਦਾ ਬੰਦ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਧ)

ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਦਾ ਮਹਾਸੰਕਲਪ: ਕਿਹੜੇ ਖਾਸ ਉਪਾਅ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ?

ਜੋਤਸ਼ੀ ਡਾ. ਉਮਾਸ਼ੰਕਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਸ ਵਾਰ, ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ਰਾਧ ਕਾਰਨ, ਕੁਝ ਖਾਸ ਉਪਾਅ ਕਰਨ ਨਾਲ ਭਗਤ ਨੂੰ ਲੱਖ ਗੁਣਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ।

ਕਾਲੇ ਤਿਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਪਯੋਗ

ਤਰਪਣ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਦਾਨ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ, ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਾਲੇ ਤਿਲ, ਗੰਗਾ ਜਲ, ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਾ ਘਾਹ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਰੰਤ ਪੁਰਖਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਨੀ ਦੇਵ ਦੀ ਬੁਰੀ ਨਜ਼ਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

  • ਪੀਪਲ ਦੇ ਰੁੱਖ ਦੀ ਸੇਵਾ:ਪਿਤ੍ਰ ਪੱਖਸ਼ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਨੀਵਾਰ (26 ਸਤੰਬਰ ਅਤੇ 10 ਅਕਤੂਬਰ) ਨੂੰ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦੇ ਤੇਲ ਦਾ ਚਾਰ-ਪਾਸੜ ਦੀਵਾ ਜਗਾਉਣਾ ਅਤੇ ਪਿੱਪਲ ਦੇ ਰੁੱਖ ਹੇਠ ਪਾਣੀ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਨਾਲ ਕੁੰਡਲੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
  • ਅਹਾਰ ਅਤੇ ਮਹਾਦਾਨ: ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਬੇਸਹਾਰਾ, ਅਪਾਹਜ ਜਾਂ ਲੋੜਵੰਦ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਕੱਪੜੇ, ਉੜਦ ਦੀ ਦਾਲ, ਕਾਲੇ ਛੋਲੇ, ਛੱਤਰੀ ਜਾਂ ਮੌਸਮੀ ਫਲ ਦਾਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਘਰ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।
  • ਪੰਚਬਲੀ ਭੋਗ: ਹਰ ਰੋਜ਼ ਭੋਜਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਗਾਵਾਂ, ਕੁੱਤਿਆਂ, ਕਾਂ, ਦੇਵਤਿਆਂ ਅਤੇ ਕੀੜੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖੋ।

ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ: ਪਿਤ੍ਰ ਪੱਖ ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚੋ

ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਸ਼ਰਾਧ ਪੱਖ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪੂਰਵਜ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

  • ਤਾਮਸਿਕ ਭੋਜਨ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ: ਇਨ੍ਹਾਂ 16 ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ, ਮਾਸ, ਸ਼ਰਾਬ, ਲਸਣ, ਪਿਆਜ਼ ਅਤੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਜਾਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
  • ਸ਼ੁਭ ਕਾਰਜ ਵਰਜਿਤ: ਪਿਤ੍ਰ ਪੱਖ ਸਤਿਕਾਰ ਅਤੇ ਸੋਗ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਮੰਗਣੀ, ਵਿਆਹ, ਘਰੇਲੂ ਸਮਾਰੋਹ, ਸਿਰ ਮੁੰਡਨ ਸਮਾਰੋਹ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਵਾਹਨ ਜਾਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
  • ਜਾਨਵਰਾਂ ਅਤੇ ਪੰਛੀਆਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਨਾ ਕਰੋ: ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰਵਜ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਤੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਨਵਰ, ਕੁੱਤੇ, ਭਿਖਾਰੀ ਜਾਂ ਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਝਿੜਕੋ; ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੁਆਓ।
  • ਲੋਹੇ ਦੇ ਭਾਂਡਿਆਂ ਦੀ ਮਨਾਹੀ : ਸ਼ਰਾਧ ਭੋਜਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਜਾਂ ਪਰੋਸਣ ਲਈ ਲੋਹੇ ਦੇ ਭਾਂਡਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪਿੱਤਲ, ਤਾਂਬਾ ਜਾਂ ਪੱਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪਲੇਟਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ।
  • ਵਾਲ ਅਤੇ ਨਹੁੰ ਨਾ ਕੱਟੋ: ਸ਼ਰਾਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ 16 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਵਾਲ, ਦਾੜ੍ਹੀ ਜਾਂ ਨਹੁੰ ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੂਰਾ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

(Disclaimer: ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਿਰਫ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ETV Bharat ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸਬੰਧਤ ਮਾਹਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰੋ।)

TAGGED:

PITRU PAKSHA 2026
ਪਿੱਤਰ ਪੱਕਸ਼
SHRADH 2026
ਸ਼ਰਾਧ 2026
SHRADH START DATE

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.