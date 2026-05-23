"ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਟਾਰਗੇਟ, ਬੰਬ ਨਾਲ ਉਡਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ", ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਝਾਲਮੁੜੀ ਖਿਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਧਮਕੀ
ਬਿਕਰਮ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਧਮਕੀ ਭਰੇ ਸੁਨੇਹੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਏ ਹਨ, ਸ਼ਾਇਦ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ।
Published : May 23, 2026 at 8:02 AM IST
ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ: ਝਾਰਗ੍ਰਾਮ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਕਾਲਜ ਮੋੜ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਝਾਲਮੁੜੀ ਵਿਕਰੇਤਾ, ਬਿਕਰਮ ਕੁਮਾਰ ਸਾਊ ਦੀ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਝਾਲਮੁੜੀ ਖਾਣ ਲਈ ਰੁਕੇ। ਉੱਥੇ ਰੁਕਣ ਅਤੇ ਝਾਲਮੁੜੀ ਦਾ ਸੁਆਦ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਕਰਮ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਝਾਲਮੁੜੀ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ, ਬਿਕਰਮ ਨੂੰ ਵਟਸਐਪ ਸੁਨੇਹਿਆਂ ਅਤੇ ਫੋਨ ਕਾਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ।
ਬੰਬ ਨਾਲ ਉਡਾਉਣ ਦੀ ਧਮਕੀ!
ਬਿਕਰਮ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੰਬ ਨਾਲ ਉਡਾਉਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਧਮਕੀ ਨੇ ਝਾਰਗ੍ਰਾਮ ਕਾਲਜ ਮੋੜ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੰਗਾਮਾ ਮਚਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਡਰੇ ਹੋਏ, ਬਿਕਰਮ ਨੇ ਝਾਰਗ੍ਰਾਮ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਹੈ।
ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਦੀ ਝਾਲਮੁੜੀ ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਝਾਰਗ੍ਰਾਮ ਗਏ ਸਨ। ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਸੜਕ 'ਤੇ ਰੁਕ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਾਲਜ ਮੋੜ ਵਿਖੇ "ਚਾਬਲ ਲਾਲ ਸਪੈਸ਼ਲ ਝਾਲਮੁੜੀ" ਨਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ 10 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਝਾਲਮੁੜੀ ਖਰੀਦੀ ਅਤੇ ਖਾਧੀ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਗਿਆ।
"ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੰਬ ਨਾਲ..."
ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਮਾਲਕ, ਬਿਕਰਮ ਕੁਮਾਰ ਸਾਊ, ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਉਸ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਦੁਕਾਨ ਸੰਭਾਲ ਲਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਖ਼ਤਰਾ ਮੰਡਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਿਕਰਮ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ 'ਤੇ ਧਮਕੀ ਭਰੇ ਸੁਨੇਹੇ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ।
ਬਿਕਰਮ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਧਮਕੀ ਭਰੇ ਫੋਨ ਆਏ ਸਨ। ਉਸ ਨੂੰ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਟਸਐਪ ਸੁਨੇਹਾ ਮਿਲਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, "ਤੁੰ ਸਾਡਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੋ, ਤੈਨੂ ਬੰਬ ਨਾਲ ਉਡਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।"
ਪੁਲਿਸ ਕਰ ਰਹੀ ਜਾਂਚ
ਬਿਕਰਮ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਧਮਕੀ ਭਰੇ ਫੋਨ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਗਏ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਝਾਰਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਮਾਨਵ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਝਲਮੁੜੀ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਣਜਾਣ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਇੱਕ ਵਟਸਐਪ ਸੁਨੇਹੇ ਰਾਹੀਂ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਸਬੰਧੀ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਫਿਲਹਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।