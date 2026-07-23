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ਕਿਲ੍ਹੇ ਚੋਂ ਚੋਰੀ ਹੋਈ 3000 ਕਿੱਲੋ ਦੀ ਇਤਿਹਾਕ ਤੋਪ, ਦੋ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਕਰ ਰਹੀ ਭਾਲ

ਸ਼ਿਵਪੁਰੀ ਵਿੱਚ ਸਿੰਧੀਆ ਯੁੱਗ ਦੀ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੋਪ ਦੀ ਚੋਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਰਾਗ ਮਿਲੇ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਤਲਾਸ਼ੀ ਮੁਹਿੰਮ ਜਾਰੀ।

ERA historic cannon stolen
ਕਿਲ੍ਹੇ ਚੋਂ ਚੋਰੀ ਹੋਈ 3000 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਵਜ਼ਨ ਵਾਲੀ ਤੋਪ, ਦੋ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਕਰ ਰਹੀ ਭਾਲ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : July 23, 2026 at 2:30 PM IST

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ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼: ਸਿੰਧੀਆ ਰਾਜਵੰਸ਼ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ 500 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ, ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ, 3000 ਕਿੱਲੋਗ੍ਰਾਮ ਤੋਪ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਿਵਪੁਰੀ ਤੋਂ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅਪਡੇਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। 15 ਜੁਲਾਈ, 2026 ਨੂੰ ਕਈ ਅਣਪਛਾਤੇ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਨੇ ਨਰਵਰ ਕਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਜੇਸੀਬੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਕੀਮਤੀ ਤੋਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਵਾਹਨ 'ਤੇ ਲੱਦਿਆ ਅਤੇ ਭੱਜ ਗਏ। ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ₹10,000 ਦਾ ਇਨਾਮ ਐਲਾਨਿਆ ਹੈ।

ਕਿਲ੍ਹੇ ਚੋਂ ਚੋਰੀ ਹੋਈ 3000 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਵਜ਼ਨ ਵਾਲੀ ਤੋਪ... (ETV Bharat)

ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਤੇ ਕੀਮਤੀ ਤੋਪ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਪੁਲਿਸ

ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਨਰਵਰ ਕਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਤੋਪ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਜ਼ਮ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਲੈ ਗਏ। ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਿੰਡੌਨ ਖੇਤਰ ਦੇ ਗਾਓਂਰਾ ਮੀਨਾ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਤਲਾਸ਼ੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਟਲ ਡਿਟੈਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਜੇਸੀਬੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਸੰਭਾਵੀ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਖੋਜ ਅਤੇ ਖੁਦਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ਿਵਪੁਰੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਰੌਲੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ ਬੰਦੂਕ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਅਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਸਰਚ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ

ਸ਼ਿਵਪੁਰੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੀਮ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ, ਸੰਭਾਵੀ ਲੁਕਣਗਾਹਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਰਾਗ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਰਵਰ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਵਿਨੈ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਹੀ ਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ੱਕੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੁਰਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ, ਜਾਂਚ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਲਦੀ ਹੀ ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੋਪ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਰਾਮਦ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।"

ਇਤਿਹਾਸ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੋਸ

ਨਰਵਰ ਕਿਲ੍ਹਾ ਆਪਣੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਿਰਾਸਤ ਅਤੇ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰਲ ਅਜੂਬਿਆਂ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਤੋਪ ਦੀ ਚੋਰੀ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਇਨਪੁਟ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਸਾਂਝੇ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਉੱਚੀਆਂ ਹਨ।

ਤੋਪ ਚੋਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਅਫਵਾਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਬੰਨ੍ਹ ਨੂੰ ਉਡਾਉਣ ਲਈ ਤੋਪ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਅਫਵਾਹ ਨੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼-ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਹਲਚਲ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

TAGGED:

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SHIVPURI NARWAR FORT THEFT
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