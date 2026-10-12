ਹੁਣ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਲਈ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ, ਮੋਨੋ ਰੇਲ ਕਰੇਗੀ ਕੰਮ
ਸੁੰਦਰਨਗਰ ਦੇ ਪਲੌਟਾ ਕਲੱਸਟਰ ਵਿੱਚ 1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਬਾਗਬਾਨੀ ਮੋਨੋ ਰੇਲ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
Published : October 12, 2026 at 6:49 PM IST
ਮੰਡੀ/ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼: ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਬਾਗਬਾਨੀ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਪਹਿਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਗਈ। ਇਸ ਪਹਿਲ ਵਿੱਚ ਬਾਗਬਾਨਾਂ ਦੇ ਬਾਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਮੋਨੋ ਰੇਲ ਚਲਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਬਾਗਬਾਨੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਨੂੰ ਅਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਸੁੰਦਰਨਗਰ ਦੇ ਪਲੌਟਾ-2 ਕਲੱਸਟਰ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਬਾਗਬਾਨੀ ਮੋਨੋ ਰੇਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆਕਾਰ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਏਸ਼ੀਅਨ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਐਚਪੀ ਸ਼ਿਵਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੋਨੋਰੇਲ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੁੰਦਰਨਗਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪਲੌਟਾ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਲਾਗਤ ਲਗਭਗ 19 ਤੋਂ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਚੀਨ ਤੋਂ ਆਯਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੀ ਹੈ ਮੋਨੋ ਰੇਲ?
ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਬਾਗਬਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੋਨੋਰੇਲ ਇੱਕ ਸਟੀਲ ਟ੍ਰੈਕ 'ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਜੋ 9-ਹਾਰਸਪਾਵਰ ਮੋਟਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਟਰਾਲੀ ਟ੍ਰੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਸਟੀਲ ਟ੍ਰੈਕ 'ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਲਗਭਗ 500 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦਾ ਭਾਰ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਅਤੇ 45 ਡਿਗਰੀ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਢਲਾਣਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਬਾਗਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟੇਗੀ।
ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਹੋਵੇਗੀ ਅਸਾਨ
ਐਚਪੀ ਸ਼ਿਵਾ ਪਲੋਹਟਾ-2 ਕਲੱਸਟਰ ਫਰੂਟ ਗ੍ਰੋਅਰਜ਼ ਐਂਡ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੁਨੀਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਪਹਾੜਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਸੜਕਾਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਅਤੇ ਇਹ ਇਸ ਕਲੱਸਟਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਸੀ। ਬਾਗਬਾਨਾਂ ਲਈ, ਖਾਦ, ਗੋਬਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਵਾਢੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਸਲ ਨੂੰ ਢੋਣਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਸਨ। ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮੋਨੋ ਰੇਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹਿਮਾਚਲ ਤਾਂ ਛੱਡੋ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕੁਝ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਲਈ ਕੋਰੀਆ, ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਸਫਲ ਰਹਿਣ ਤੇ ਇਸਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।"
ਸ਼ਿਵ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਪਿੰਡ ਪਲੌਹਟਾ
ਇਹ ਮੋਨੋ ਰੇਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਲੌਹਟਾ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਜੋਂ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸ਼ਿਵ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਬਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਮੋਨੋ ਰੇਲ ਦਾ ਖਰਚਾ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਕਰੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਲੌਹਟਾ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਿਵ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਧੀਨ ਮੌਸੰਮੀ, ਕਿੰਨੂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਿੰਬੂ ਜਾਤੀ ਦੇ ਫਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਇੱਥੋਂ ਸੜਕ ਦੀ ਦੂਰੀ ਲਗਭਗ 3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਬਾਗਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਸਟੋਰਾਂ ਜਾਂ ਸੜਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਜੋਂ ਚੁਣਿਆ ਹੈ।
ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ
ਇਸ ਮੋਨੋ ਰੇਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਵਿਤਰਕ ਤੇਜੇਂਦਰ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਹਿਮਾਚਲ ਵਿੱਚ ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸੁੰਦਰਨਗਰ ਦੇ ਨੇਹਰਾ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਇਸ ਦੀ ਲਾਗਤ ਲਗਭਗ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੀਨ ਤੋਂ ਆਯਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।"
ਮਾਲੀਆਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ
ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 300 ਮੀਟਰ ਹੀ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਲਗਭਗ 1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਮੋਨੋਰੇਲ ਸਭ ਤੋਂ ਨੇੜਲੀ ਸੜਕ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਲਿਜਾ ਸਕਣਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰ ਵਿਕਲਪ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਫਲਾਂ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਤਾਂ ਹੋਵੇਗੀ ਬਲਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਕਈ ਵਾਰ ਫਸਲ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦਾ ਵੀ ਖਤਰਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ।
"ਮੋਨੋ ਰੇਲ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ ਫਾਇਦਾ"
ਬਾਗਬਾਨੀ ਵਿਗਿਆਨੀ ਸੰਜੇ ਸਕਲਾਨੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, "ਇਸ ਮੋਨੋ ਰੇਲ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਿਮਾਚਲ ਵਰਗੇ ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੜਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚੁਣੌਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੋਨੋ ਰੇਲ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਵੀ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਮਾਲੀਆਂ ਦੇ ਫਸਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਫਲਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਮਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ।"
ਬਾਗਬਾਨੀ ਵਿਗਿਆਨੀ ਕਨ੍ਹੱਈਆ ਲਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਫਲਾਂ ਨੂੰ ਉਤਪਾਦਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਿਜਾਣਾ ਹੈ। ਮੋਨੋ ਰੇਲ ਰਾਹੀਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਢੋਆ-ਢੋਆਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਮਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।"
ਸਥਾਨਕ ਮਾਲੀ ਦੇਵੀ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ "ਅੱਜ ਦੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਇਸ ਬੋਝ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਚੱਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਕਈ ਵਾਰ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਾਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮੋਨੋ ਰੇਲ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ 4 ਤੋਂ 5 ਕੁਇੰਟਲ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਇਲਾਕਾ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਇੰਜਣ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਇੱਥੇ 4 ਤੋਂ 5 ਇੰਜਣ ਲਗਾਏ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ।"
ਕੀ ਹੈ ਐਚ ਪੀ ਸ਼ਿਵਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ?
ਐੱਚਪੀ ਸ਼ਿਵਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ "ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਬ-ਟ੍ਰਾਪਿਕਲ ਹਾਰਟਿਕਲਚਰ, ਇਰਿਗੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਐਡਸ਼ਨ" ("Himachal Pradesh Sub-tropical Horticulture, Irrigation and Value Addition") ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਅਤੇ ਉਪ-ਉਪਖੰਡੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਗਬਾਨੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਬਾਗਬਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੇਠਲੇ ਅਤੇ ਘੱਟ ਉਚਾਈ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪ-ਉਪਖੰਡੀ ਫਲਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਫਲ ਉਤਪਾਦਨ, ਗਰੇਡਿੰਗ, ਪੈਕੇਜਿੰਗ, ਕੋਲਡ ਸਟੋਰੇਜ, ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਗਬਾਨਾਂ ਲਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੰਗਲੀ ਅਤੇ ਅਵਾਰਾ ਜਾਨਵਰਾਂ ਤੋਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕਲੱਸਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਲਰ ਫੈਂਸਿੰਗ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸੰਤਰੇ, ਮਿੱਠੇ ਨਿੰਬੂ, ਕਿੰਨੂ, ਅਮਰੂਦ, ਲੀਚੀ, ਅਨਾਰ, ਜਾਪਾਨੀ ਫਲਾਂ ਅਤੇ ਆਲੂਬੁਖਾਰੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਦੀ ਉਮੀਦ
ਪਲੌਹਟਾ-2 ਕਲੱਸਟਰ ਫਲ ਉਤਪਾਦਕ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੁਨੀਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਬਾਗਬਾਨੀ ਮੰਤਰੀ ਜਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇਗੀ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਕਲੱਸਟਰ 21.5 ਹੈਕਟੇਅਰ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮੋਨੋਰੇਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲਗਭਗ 300 ਮੀਟਰ ਟਰੈਕ ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਫਲ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਪੂਰੇ ਕਲੱਸਟਰ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗੀ।"
ਤਿਆਰ ਫਸਲ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇਗੀ ਮਦਦ
ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੋਨੋ ਰੇਲ ਫਲਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਕਲੱਸਟਰਾਂ ਤੋਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ ਤੱਕ ਲਿਜਾਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਮਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਾੜੀ ਅਤੇ ਢਲਾਣ ਵਾਲੇ ਬਾਗਾਂ ਤੋਂ ਸੜਕ ਜਾਂ ਸਟੋਰ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਲਿਜਾਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮੋਨੋਰੇਲ ਖਾਦ ਅਤੇ ਖਾਦ ਨੂੰ ਬਾਗਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ, ਮਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਉਪਜ ਨੂੰ ਸੜਕ ਜਾਂ ਸਟੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਮੋਨੋਰੇਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਮੋਨੋਰੇਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਵਿਤਰਕ ਤੇਜੇਂਦਰ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਅਨੁਭਵ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸਮੱਗਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ।" ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੋਨੋਰੇਲ ਲਈ ਤਕਨੀਕੀ ਵਿਵਹਾਰਕਤਾ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈਆਈਟੀ ਮੰਡੀ ਵਿਖੇ ਮਕੈਨੀਕਲ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਹੋਰ ਕਲੱਸਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੋਨੋਰੇਲ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
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