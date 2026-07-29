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ਅਜਿਹੀ ਸ਼ਿਵ ਭਗਤੀ: ਨਾ ਕੋਈ ਇੱਛਾ, ਨਾ ਮੁਰਾਦ, ਗੋਡਿਆਂ ਭਾਰ ਗੰਗਾ ਜਲ ਲੈਣ ਆਇਆ ਕਾਂਵੜ

ਮੇਰਠ ਤੋਂ ਕਾਂਵੜ ਹਰਪਾਲ ਨਾਥ ਰਾਮਰਾਜ ਗੰਗਾ ਦਾ ਪਾਣੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਗੋਡਿਆਂ ਭਾਰ ਹਰਿਦੁਆਰ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਉਹ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਪਸ਼ੂਪਤੀਨਾਥ ਮੰਦਿਰ 'ਚ ਜਲ ਅਭੀਸ਼ੇਕ ਕਰਨਗੇ।

Shiv bhagat kanwar harpal nath ramraj
ਨਾ ਕੋਈ ਇੱਛਾ, ਨਾ ਮੁਰਾਦ, ਗੋਡਿਆਂ ਭਾਰ ਗੰਗਾ ਜਲ ਲੈਣ ਆਇਆ ਕਾਂਵੜ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : July 29, 2026 at 10:17 AM IST

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ਹਰਿਦੁਆਰ/ਉੱਤਰਾਖੰਡ: ਕਾਂਵੜ ਮੇਲਾ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ 30 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਗੰਗਾ ਜਲ ਲੈਣ ਲਈ ਹਰਿਦੁਆਰ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੇਰਠ ਦੇ 53 ਸਾਲਾ ਨਿਵਾਸੀ ਹਰਪਾਲ ਨਾਥ ਰਾਮਰਾਜ ਗੋਡਿਆਂ 'ਤੇ ਕਾਂਵੜ ਲੈ ਕੇ ਹਰਿਦੁਆਰ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੈ।

ਅਜਿਹੀ ਸ਼ਿਵ ਭਗਤੀ: ਨਾ ਕੋਈ ਇੱਛਾ, ਨਾ ਮੁਰਾਦ, ਗੋਡਿਆਂ ਭਾਰ ਗੰਗਾ ਜਲ ਲੈਣ ਆਇਆ ਕਾਂਵੜ (ETV Bharat)

53 ਸਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਗੋਡਿਆਂ ਭਾਰ ਆਇਆ

ਇਹ ਸਾਉਣ ਕਾਂਵੜ ਮੇਲਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਖੜ੍ਹੇ ਕਾਂਵੜ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਕੁਝ ਲੇਟ ਰਹੇ ਕਾਂਵੜ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਸੈਂਕੜੇ ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਰੇ ਘੜੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਇੱਕ ਅਨੋਖਾ ਕਾਂਵੜ ਹਰਿਦੁਆਰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇੱਕ 53 ਸਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਗੋਡਿਆਂ ਭਾਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੇਰਠ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹਰਪਾਲ ਨਾਥ ਰਾਮਰਾਜ, ਹਰਿਦੁਆਰ ਤੋਂ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਪਸ਼ੂਪਤੀਨਾਥ ਮੰਦਿਰ ਤੱਕ ਗੰਗਾ ਜਲ ਗੋਡਿਆਂ ਭਾਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇਗਾ।

ਹਰਪਾਲ ਇਹ 2,400 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਯਾਤਰਾ 411 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਕਰੇਗਾ, ਜੋ ਉਸ ਦੀ ਤੀਜੀ ਕਾਂਵੜ ਯਾਤਰਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰਿਦੁਆਰ ਤੋਂ ਸੋਨਭੱਦਰ ਤੱਕ 1,800 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਰਪਾਲ ਗੰਗਾ ਜਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਾਨ ਵਾਲੀ ਟਰਾਲੀ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਗੋਡਿਆਂ ਭਾਰ ਤੁਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਕੋਈ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਸ਼ਿਵ ਭਗਤੀ

ਹਰਪਾਲ ਨਾਥ ਰਾਮ ਰਾਜ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ, "ਇਹ ਉਸ ਦੀ ਤੀਜੀ ਯਾਤਰਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਹਰਿਦੁਆਰ ਤੋਂ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਪਸ਼ੂਪਤੀਨਾਥ ਮੰਦਰ ਤੱਕ ਗੰਗਾ ਜਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਦਾ ਅਭੀਸ਼ੇਕ ਕਰੇਗਾ। ਉਹ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਪਸ਼ੂਪਤੀਨਾਥ ਮੰਦਿਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਮੁਜ਼ੱਫਰਨਗਰ ਅਤੇ ਉਜੈਨ ਰਾਹੀਂ ਯਾਤਰਾ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਯਾਤਰਾ ਲਗਭਗ 2,400 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ 411 ਦਿਨ ਲੱਗਣਗੇ। ਉਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰਿਦੁਆਰ ਤੋਂ ਸੋਨਭੱਦਰ ਤੱਕ 1,800 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਉਸ ਦੀ ਤੀਜੀ ਯਾਤਰਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਉਸ ਦੀ ਕੋਈ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜਲ ਨਾਲ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਨੂੰ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਲ ਅਤੇ ਵਿਲੱਖਣ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।"

ਗੰਗਾ ਜਲ ਲੈ ਕੇ ਹਰਿਦੁਆਰ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹਰਪਾਲ

ਹਰਪਾਲ ਨਾਥ ਹਰਿਦੁਆਰ ਤੋਂ ਗੰਗਾ ਜਲ ਲੈ ਕੇ ਨੇਪਾਲ ਵਾਪਸ ਪਰਤਣਗੇ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਪਸ਼ੂਪਤੀਨਾਥ ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਜਲ ਅਭੀਸ਼ੇਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਦੇ ਪੱਕੇ ਭਗਤ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕਾਂਵੜ ਯਾਤਰਾ 'ਤੇ ਨਿਕਲੇ ਹਨ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੰਗਾ ਜਲ ਲੈ ਕੇ ਹਰਿਦੁਆਰ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

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