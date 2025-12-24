ਡਾਕਟਰ-ਮਰੀਜ਼ ਕੁੱਟਮਾਰ ਮਾਮਲਾ: ਸਸਪੈਂਡ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਲੜਾਈ?

ਡਾਕਟਰ-ਮਰੀਜ਼ ਕੁੱਟਮਾਰ ਮਾਮਲਾ: ਸਸਪੈਂਡ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਲੜਾਈ?
ਮੁਅੱਤਲ ਡਾਕਟਰ ਰਾਘਵ ਵਲੋਂ ਆਈਜੀਐਮਸੀ ਵਿਖੇ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ।
Published : December 24, 2025 at 10:58 AM IST
ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼: ਸ਼ਿਮਲਾ ਦੇ ਆਈਜੀਐਮਸੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ-ਮਰੀਜ਼ ਝਗੜੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਡਾਕਟਰ ਰਾਘਵ ਨਰੂਲਾ ਨੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਡਾ. ਨਰੂਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਇਰਲ ਵੀਡੀਓ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਬੋਲਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸੱਚਾਈ ਜਨਤਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ।
ਤੂੰ ਕਹਿਣ ਉੱਕੇ ਹੋਇਆ ਵਿਵਾਦ!
ਡਾ. ਰਾਘਵ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਕੱਲ੍ਹ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੁਪਹਿਰ 12 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਵਾਰਡ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਤਾਂ ਅਰਜੁਨ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਮਰੀਜ਼ ਬਿਸਤਰੇ 'ਤੇ ਪਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਮਰੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੀਏ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਮੈਂ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਅਤੇ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵਾਰਡ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਪੁੱਛਿਆ, "ਭਰਾ, ਕੀ ਤੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਹੈ?"
ਡਾ. ਰਾਘਵ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਸਵਾਲ ਤੋਂ ਮਰੀਜ਼ ਭੜਕ ਗਿਆ। ਰਾਘਵ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਸ ਸਵਾਲ 'ਤੇ, ਮਰੀਜ਼ ਉੱਚੀ-ਉੱਚੀ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਹੰਗਾਮਾ ਮਚਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਤੁੰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਤੂੰ ਮੇਕ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ?" ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਦੇਖਦੇ, ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਲੋਕ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋ ਗਏ।
ਮਾਮਲਾ ਗਾਲੀ-ਗਲੌਚ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ
ਡਾ. ਰਾਘਵ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬਹਿਸ ਜਲਦੀ ਹੀ ਵਧ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਮਰੀਜ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ?' ਅਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ।"
ਕੁੱਟਮਾਰ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ
ਡਾ. ਰਾਘਵ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਘਟਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਪਰੇ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, "ਮਰੀਜ਼ ਨੇ ਮੇਰੇ 'ਤੇ IV ਸਟੈਂਡ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਤਾਂ ਅਤੇ ਮੁੱਕੇ ਮਾਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ।" ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਨਾ ਕਰੇ।
ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੱਠ ਸਰਵਿਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ
ਡਾ. ਰਾਘਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਅੱਠ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਮੇਰੀ ਅੱਠ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।" ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਇਆ ਹੈ।
ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ?
22 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ, ਕੁਪਵੀ (ਚੌਪਾਲ) ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਅਰਜੁਨ ਪੰਵਾਰ, ਐਂਡੋਸਕੋਪੀ ਲਈ ਆਈਜੀਐਮਸੀ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਸਨੂੰ ਦੂਜੇ ਵਾਰਡ ਵਿੱਚ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਛਾਤੀ ਦੀ ਓਪੀਡੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਾਲੀ ਬਿਸਤਰੇ 'ਤੇ ਲੇਟ ਗਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਡਿਊਟੀ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਡਾਕਟਰ ਰਾਘਵ ਨੂਰੂਲਾ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ ਵਿਚਕਾਰ ਝਗੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰਕ ਝਗੜੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਿਆ।
ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਮਰੀਜ਼ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਪੱਖ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਆਕਸੀਜਨ ਸਹਾਇਤਾ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਮਰੀਜ਼ ਨਾਲ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਘਟਨਾ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਆਈਜੀਐਮਸੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ। ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਡਾਕਟਰ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।