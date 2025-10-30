ਸੰਜੌਲੀ ਮਸਜਿਦ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਮਸਜਿਦ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਖਾਰਜ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਬਰਕਰਾਰ
ਸ਼ਿਮਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੰਜੌਲੀ ਮਸਜਿਦ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਮਸਜਿਦ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੂਰੀ ਕਹਾਣੀ ਕੀ ਹੈ?
Published : October 30, 2025 at 8:21 PM IST
ਸ਼ਿਮਲਾ (ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼): ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੰਜੌਲੀ ਮਸਜਿਦ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ ਹੈ। ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸ਼ਿਮਲਾ ਨਗਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ, ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਮਸਜਿਦ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਨੇ ਸ਼ਿਮਲਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਿਮਲਾ ਨਗਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੰਜੌਲੀ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸੰਜੌਲੀ ਮਸਜਿਦ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਮਸਜਿਦ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਰੱਦ
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ, ਸਥਾਨਕ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲ ਜਗਤਪਾਲ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਮਸਜਿਦ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 3 ਮਈ, 2025 ਦੇ ਐਮਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ਼ਿਮਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦੋ ਅਪੀਲਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਦੋਵੇਂ ਅਪੀਲਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। 3 ਮਈ, 2025 ਦੇ ਐਮਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸੰਜੌਲੀ ਵਿੱਚ ਵਿਵਾਦਿਤ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰਲੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸਦਾ ਪੂਰਾ ਢਾਂਚਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਵਾਦਿਤ ਢਾਂਚੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਚੌਥਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ।"
ਸ਼ਿਮਲਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਵਿਵਾਦਿਤ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਢਾਹੁਣ ਦੀ ਅਪੀਲ
ਸਥਾਨਕ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਜਗਤਪਾਲ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਫੈਸਲਾ 5 ਅਕਤੂਬਰ, 2024 ਨੂੰ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੂਜੀ, ਤੀਜੀ ਅਤੇ ਚੌਥੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 5 ਅਕਤੂਬਰ, 2024 ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸਨੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤੀਜਾ ਫੈਸਲਾ 3 ਮਈ, 2025 ਨੂੰ ਐਮਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਆਇਆ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਪੂਰੀ ਸੰਜੌਲੀ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਜ (ਵੀਰਵਾਰ, 30 ਅਕਤੂਬਰ) ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਚਾਰ ਫੈਸਲੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਵਿਰੁੱਧ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਸਹਿਣ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹਨ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਮਲ੍ਹਮ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਹੁਣ, ਸ਼ਿਮਲਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਕੀਤੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਵਿਵਾਦਿਤ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਢਾਹ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ, ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਮਸਜਿਦ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਇਰਾਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਗਲਤ ਹੈ।"
ਸੰਜੌਲੀ ਮਸਜਿਦ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ
"ਫੈਸਲਾ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕੇ ਪੈਰਵੀ ਕਰਾਂਗੇ।" - ਮੁਹੰਮਦ ਲਤੀਫ਼, ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ, ਸੰਜੌਲੀ ਮਸਜਿਦ ਕਮੇਟੀ
ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਵਿਵਾਦ?
5 ਅਕਤੂਬਰ, 2024 ਨੂੰ, ਸ਼ਿਮਲਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਸਜਿਦ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਉਪਰਲੀਆਂ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ, 3 ਮਈ, 2025 ਨੂੰ, ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵੀ ਸੰਜੌਲੀ ਮਸਜਿਦ ਦੀਆਂ ਹੇਠਲੀਆਂ ਦੋ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਢਾਹੁਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਸੰਜੌਲੀ ਮਸਜਿਦ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਗਸਤ 2024 ਵਿੱਚ, ਮਾਲਿਆਨਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇੱਕ ਖਾਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸੰਜੌਲੀ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਲੁਕ ਗਏ ਸਨ। ਸਥਾਨਕ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਮੁੜ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। 11 ਸਤੰਬਰ, 2024 ਨੂੰ, ਸ਼ਿਮਲਾ ਦੇ ਸੰਜੌਲੀ ਉਪਨਗਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਹਿੰਦੂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਗੁੱਸਾ ਭੜਕ ਉੱਠਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮਸਜਿਦ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦਖਲ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਸਾਰੀ ਨੂੰ ਢਾਹ ਦੇਣਾ ਪਿਆ। 2024 ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਨਿਰੁੱਧ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸ਼ਿਮਲਾ ਐਮਸੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਬਰਕਰਾਰ
ਮਾਮਲਾ ਵਧਦਾ ਦੇਖ ਕੇ, ਸੰਜੌਲੀ ਮਸਜਿਦ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੇ 12 ਸਤੰਬਰ, 2024 ਨੂੰ ਸ਼ਿਮਲਾ ਐਮਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਖੁਦ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਸਾਰੀ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ। 5 ਅਕਤੂਬਰ, 2024 ਨੂੰ, ਮਸਜਿਦ ਦੀਆਂ ਉਪਰਲੀਆਂ ਤਿੰਨ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ਿਮਲਾ ਐਮਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਮਈ 2025 ਵਿੱਚ, ਸ਼ਿਮਲਾ ਐਮਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਸਜਿਦ ਦੀਆਂ ਹੇਠਲੀਆਂ ਦੋ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਿਮਲਾ ਐਮਸੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।